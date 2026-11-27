БТА Банк завершил переход под бренд группы NOVA и теперь будет работать как NovaBank. Переименование официально вступило в силу 27 ноября. Для клиентов банка условия обслуживания не изменяются: ранее заключенные договоры остаются в силе, а переоформлять их не нужно.

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Согласно решению о переименовании, юридическое название учреждения — акционерное общество «НоваБанк» (АО «НоваБанк»). О начале работы под новым брендом сообщили 27 ноября.

В банке объяснили, что изменение названия связано с интеграцией в экосистему группы компаний NOVA и дальнейшим развитием ее состава. В то же время NovaBank продолжит работать как отдельное банковское учреждение.

Что изменится для клиентов NovaBank

Переименование не требует от клиентов никаких дополнительных действий. Все права и обязательства банка остаются прежними, а действующие договоры продолжают действовать на предыдущих условиях.

Поэтому клиентам не нужно перезаключать сделки или вносить в них изменения только через новое название финучреждения.

Как группа NOVA приобрела БТА Банк

О намерении выйти на банковский рынок Украины Группа NOVA заявила ранее. В октябре 2026 года компания «НоваПэй Инвест», созданная совладельцами группы Вячеславом Климовым и Владимиром Поперешнюком вместе с председателем наблюдательного совета Тарасом Кириченко, сообщила о намерении приобрести 100% акций БТА Банка.

12 ноября Национальный банк согласовал приобретение совладельцами NOVA 100% опосредованного участия в банке. Непосредственным владельцем финучреждения должна стать компания «НоваПэй Инвест».

17 ноября группа NOVA завершила соглашение о приобретении БТА Банка. Это послужило основой для реализации планов по созданию банка финансовой инклюзии. Такая модель предполагает расширение доступа к банковским услугам, в частности для жителей прифронтовых и деоккупированных территорий, где из-за рисков безопасности могут отсутствовать банковские отделения или ограниченное дистанционное обслуживание.

Переименование в NovaBank стало следующим этапом интеграции БТА Банка в группу NOVA. При этом юридически он остается отдельным банковским учреждением.