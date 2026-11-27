До полномасштабной войны украинский ИТ-сектор ежегодно рос на 20−30%. Теперь отрасль постепенно восстанавливается, но возвратиться к прежним темпам пока не может. Сложнее всего сервисным компаниям, которые зависят от иностранных заказов. Продуктовый бизнес чувствует себя лучше, в частности благодаря развитию оборонных технологий. О том, как война меняет украинский ИТ-рынок, рассказала заместитель министра цифровой трансформации по цифровой экономике Наталья Деникеева в подкасте «Что с экономикой?».

Украинское ИТ еще не вернулось к довоенному росту

После начала полномасштабной войны украинский ИТ-сектор испытал спад, хотя и оказался устойчивее многих других отраслей экономики. Сейчас он постепенно восстанавливается, но до прежней динамики далеко.

«До полномасштабной войны в среднем ИТ рос каждый год на 20−30%. Затем сектор упал меньше, чем все остальные. Сейчас понемногу ИТ после этого падения начинает разворачиваться. Она еще не развернулась, но начинает потихоньку переходить к более стабильному развитию и небольшому росту», — отметила Наталья Деникеева.

Считать технологический бизнес защищенным от последствий войны не стоит. На него влияют и внутренние проблемы Украины и ситуация на глобальном рынке.

«Считать, что ИТ это такой инкубатор, в котором все хорошо и на который не распространяется все, что происходит и в мире, и внутри страны, — очень ошибочное мнение», — сказала замминистра.

Среди рисков для компаний остаются угрозы безопасности и перебои в работе инфраструктуры. Бизнес научился адаптироваться к ним, в частности, создавать резервные копии данных и готовить альтернативные сценарии работы.

«Конечно, это влияет, но мы настолько гибко научились адаптироваться, иметь резервные копии, планы B, C, D, E и так далее», — пояснила Деникеева.

Почему продуктовым компаниям легче, чем сервисным

Война изменила не только условия работы ИТ-компаний, но и структуру отрасли. Продуктовые компании, которые создают собственные технологические решения и продают их на рынке, сейчас чувствуют себя несколько лучше сервисных. Последние в основном разрабатывают программное обеспечение по заказу иностранных клиентов.

Одной из причин стало появление новых технологических направлений, которых до войны украинский рынок практически не знал. Прежде всего, речь идет о Defense Tech и MilTech — разработке оборонных и военных технологий. К этому сегменту приобщаются и специалисты и компании, ранее работавшие в классическом ИТ.

«Сейчас в продуктовом направлении получше, сервисном сложно. Но в продуктовом улучшение не за счет того, за счет чего было лучше в прошлом, а потому, что сама продуктовая часть технологического сектора существенно меняется. Появляются отрасли или вертикали, которые раньше не существовали», — отметила Деникеева.

Масштаб изменений она описала достаточно категорично:

«Только с моей личной точки зрения, только ленивая ИТ-компания не начала делать что-то в Defense или Military Tech», — сказала замминистра.

Однако сервисный бизнес не утратил своего значения для экономики. Конкретно он остается главным источником валютной выручки от экспорта компьютерных услуг. Продуктовые компании по оценке Деникеевой имеют другое преимущество: создают собственные разработки, новые рабочие места и большую добавленную стоимость.

«Если мы говорим о валютной выручке, то это сервисное ИТ. Если говорим о создании рабочих мест, большей добавленной стоимости, инновационной составляющей или технологичности, то это, конечно, продуктовое ИТ», — пояснила она.

Таким образом, два направления выполняют разные функции. Сервисные компании зарабатывают по международным заказам и обеспечивают валютные поступления. Продуктовый сегмент развивает собственные решения, среди которых все более заметное место занимают оборонные технологии.

Сколько зарабатывает украинское ИТ

Компьютерные услуги остаются одним из самых больших источников валютных поступлений Украины. По данным Национального банка, в 2025 году их экспорт составил $6,65 млрд, что на 3,3% больше, чем годом ранее.

В первом полугодии 2026 года показатель достиг $3,34 млрд. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Крупнейшим рынком для украинских ИТ-услуг остаются США. За первые шесть месяцев 2026 туда экспортировали компьютерных услуг на $1,23 млрд, или 36,9% общего объема.

Согласно исследованию «Код экономики», проведенному Ассоциацией IT Ukraine совместно с DataDriven при поддержке Минцифры, 39% активных технологических компаний работают по продуктовой модели, 46% — по сервисной, еще 12% используют гибридную модель.

Общий объем украинского ИТ-рынка оценивается в 7,85 млрд долларов. По итогам 2025 года отрасль обеспечила 3,2% ВВП Украины и уплатила 50,5 млрд грн налогов.

Эти показатели показывают, насколько важным остается технологический сектор для экономики. При этом его будущее все больше зависит от способности компаний развивать собственные продукты, а не только выполнять заказы иностранных клиентов.

Станет ли Defense Tech основой послевоенного роста

Оборонные разработки могут стать одним из ресурсов для развития украинской экономики после войны. Речь идет не только о производстве вооружений. Часть технологий, созданных для военных нужд, потенциально могут найти применение в гражданской промышленности и других секторах.

В Минцифре уже думают о том, как использовать этот потенциал. В то же время, конкретные механизмы перехода от военных разработок к гражданскому применению еще предстоит наработать.

«Мы очень об этом думаем. Не могу сказать, что делаем, но мы готовимся это делать. […] Defence Tech-компании — это очень крутое топливо для украинской экономики. Пренебречь этим и, когда война закончится, не найти выход, как переформатировать подходы и продукты к экономике мирного времени — это очень неправильно», — подчеркнула Деникеева.

Для украинских разработчиков это означает необходимость искать новые рынки, инвестировать в адаптацию продуктов и выходить за пределы военного применения. Для экономики возможность сохранить инженерные команды, технологические наработки и производственные компетенции, которые сформировались во время войны.

Украинское ИТ пока не вернулось к довоенным темпам роста. Сервисные компании остаются важными для экспорта, а продуктовый сегмент получает новые возможности благодаря развитию оборонных технологий. От того, удастся ли превратить этот опыт в конкурентоспособные продукты для гражданского и международного рынков, будет зависеть значительная часть будущего украинской технологической отрасли.