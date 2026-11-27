Как сообщила Еврокомиссия, китайский маркетплейс Temu согласился сменить ряд торговых практик в Европейском Союзе после претензий органов по защите прав потребителей.

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Платформа должна отказаться от принудительных рекламных игр, манипулятивных сообщений о дефиците товаров, сомнительных скидках и усилить контроль за достоверностью отзывов. Также компания должна упростить возврат товаров и получение средств.

Обязательство Temu согласовало сеть органов защиты прав потребителей Consumer Protection Cooperation (CPC) при координации Европейской комиссии. Рассмотрение претензий к маркетплейс координировали регуляторы Бельгии, Германии и Ирландии.

Новые правила должны распространяться на версии сайта, приложений и рекламных материалов Temu в ЕС и Европейской экономической зоне.

«Колесо фортуны», фиктивные скидки и сообщения о дефиците

Одной из претензий является использование механизмов геймификации, которые заставляли пользователей участвовать в рекламных играх, например, крутить «колесо удачи», чтобы получить доступ к торговой площадке. Temu обязалась убрать такие принудительные механизмы из европейских версий платформы и рекламы.

В то же время компания должна отказаться от сообщений, искусственно создающих ощущение срочности покупки. В частности, речь идет о формулировке типа «почти распродана», если они используются для давления на потребителя и побуждения к поспешному решению.

Еще одно требование касается рекламирования скидок. Temu должно четко разграничивать подлинное снижение цены и сравнение стоимости товара с условной базовой ценой. Покупатель должен понимать, подешевел ли товар, а не видеть искусственно завышенную предыдущую цену, которая создает иллюзию выгодного предложения.

Платформа также обязалась показывать все применимые налоги, сборы и дополнительные платежи до завершения оформления заказа.

Temu усилит контроль за отзывами

Маркетплейс должен ввести дополнительные механизмы проверки подлинности отзывов о товарах. В частности, компания обязалась использовать систему обнаружения фальшивых отзывов к их публикации, а также обеспечить доступный механизм уведомления о подозрительных оценках.

Покупателям также следует объяснять, как формируется рейтинг товара, рассчитываются звездные оценки и по каким правилам сортируются отзывы.

Это должно снизить риск того, что пользователи будут принимать решение о покупке на основании искусственно созданной положительной репутации товара.

Возврат средств — до 14 дней, поддержка на разных языках

Temu также согласилась упростить функцию отказа от покупки, возврата продуктов и получения средств. В частности, компания обязалась обрабатывать возврат денег в течение 14 дней и придавать формы для отказа от покупки на всех официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны.

Платформа должна сделать контакт с поддержкой более доступным. Для этого предусмотрены дополнительные каналы обращения, телефонная поддержка и чатбот, доступный на всех официальных языках ЕС и ЕЭС.

Также маркетплейс должен более четко информировать покупателей о своих юридических данных, правах потребителей и условиях оформления заказа. На этапе завершения покупки кнопка подтверждения должна сообщать однозначно, что оформление заказа означает обязательство оплатить товар.

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Что будет, если Temu не выполнит требования

Выполнение обязательств будут контролировать национальные органы защиты прав потребителей. Если компания не будет соблюдать согласованные правила, регуляторы могут применить меры принуждения, в том числе штрафы, размер которых может составлять 4% или больше годового оборота компании в соответствующих странах.

В Европейской комиссии отмечают, что договоренность касается именно торговых практик и защиты прав потребителей. В то же время, она не означает завершения всех претензий к Temu.

Отдельно Еврокомиссия продолжает рассмотрение соблюдения маркетплейсом требований Digital Services Act (DSA), в частности, относительно рисков продажи незаконных или опасных товаров. Это другой регуляторный процесс, который не охватывает договоренность CPC о торговых практиках.

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