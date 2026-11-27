Райффайзен Банк обратился в суд с требованием арестовать корпоративные права Нибулона, его судостроительного завода, а также недвижимость и средства владельца агрохолдинга Андрея Вадатурского. Сумма требований составляет $43,5 млн. Однако Хозяйственный суд Киева вернул заявление банку: тот не предоставил предложений по встречному обеспечению. Сами требования финучреждения суд не рассматривал.

Кредитный конфликт на сумму 43,5 млн долларов: «Райффайзен» и «Нибулон» встретились в суде. ФОТО: Pexels

Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 24 ноября 2026 года по делу № 910/15015/26.

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Какие активы банк просил арестовать

Райффайзен Банк обратился в суд еще до подачи иска. Он просил наложить арест на имущество и средства физического лица в рамках будущих требований на $43,5 млн., что по курсу НБУ на дату обращения составило около 1,95 млрд. грн.

Список активов включал:

100% доли в уставном капитале сельскохозяйственного предприятия «Нибулон»;

100% доли в судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон»;

два жилых дома площадью 42,6 и 1007,7 кв. м;

семь земельных участков;

денежные средства на банковских счетах в гривне и иностранной валюте.

Кроме ареста, банк просил запретить отчуждать это имущество и распоряжаться им другим способом. Важная деталь: речь шла об активах физического лица, а не о непосредственном блокировании счетов или имущества самих предприятий.

В судебном документе имя владельца активов не раскрывается — он обозначен как ЛИЦО1. В публикациях о деле идет речь об Андрее Вадатурском.

Почему суд вернул заявление Райффайзен Банку

Причина возвращения была процессуальной. Судья установил, что банк не указал в заявлении предложений по встречному обеспечению, как того требует Хозяйственный процессуальный кодекс.

Речь идет о гарантиях возмещения возможных убытков ответчика, которые могут возникнуть из-за ареста имущества или других мер обеспечения иска. В частности, заявитель должен указать, как предлагает обеспечить компенсацию таких потерь.

Поскольку этой информации в заявлении не было, суд вернул ее банку без рассмотрения по существу.

Определение вступило в законную силу 24 ноября. В то же время, Райффайзен Банк может повторно обратиться в суд, если устранит процессуальные недостатки. Таким образом, суд не решал, имеет ли Вадатурский долг перед банком и обоснованы ли финансовые требования финучреждения.

Публичных объяснений сторон по поводу причин нового судебного обращения в материалах дела нет.

Как «Нибулон» реструктуризировал долги перед банками

Судебный спор возник на фоне продолжительных переговоров агрохолдинга с кредиторами после начала полномасштабной войны.

К российскому вторжению «Нибулон» активно привлекал банковское финансирование для развития бизнеса. К началу войны его кредитная задолженность составляла около $570 млн перед 26 банками и финансовыми учреждениями.

После гибели основателя компании Алексея Вадатурского в 2022 году управление бизнесом перешло к его сыну Андрею. Новому руководителю пришлось договариваться с кредиторами о пересмотре условий погашения ссуд. Компания потеряла часть активов из-за оккупации и разрушения, а проблемы с морской логистикой усложнили экспорт.

В июле 2024 года «Нибулон» сообщил о реструктуризации около 70% кредитного портфеля.

Отдельную договоренность агрохолдинг заключил с Райффайзен Банком. 3 июня 2024 г. стороны объявили о реструктуризации кредита на $45 млн сроком на шесть лет. Тогда финансовый директор компании Ирина Левковская отмечала, что банк продолжил поддерживать предприятие, несмотря на значительные военные потери.

Впрочем, нет оснований утверждать, что нынешние требования Райффайзен Банка на $43,5 млн касаются именно этого кредитного соглашения. В судебном определении конкретный кредитный договор не указан.

Сколько «Нибулон» должен банкам сейчас

Финансовое состояние агрохолдинга остается сложным. По данным отчетности компании, к концу третьего квартала 2026 года ее задолженность перед банками составляла 20,6 млрд грн. Из этой суммы 18,06 млрд грн приходилось на краткосрочные кредиты, еще 2,5 млрд грн — на долгосрочные.

За маркетинговый год 2025/2026 EBITDA «Нибулона» составила $18 млн. Об этом 23 ноября заявил Андрей Вадатурский в интервью Bloomberg. По его словам, кредиторы могут считать такого показателя недостаточным для обслуживания довоенного долга.

Руководитель компании также призвал государство, Национальный банк и коммерческие банки договориться о согласованном механизме отсрочки погашения кредитов для пострадавших от войны предприятий вместо хаотического взыскания задолженности.

Проблемы с обслуживанием кредитов касаются не только «Нибулона». Украинские аграрии сталкиваются с нарушением экспортной логистики, высокими затратами и ограниченным доступом к финансированию.

В августе 2026 года НБУ смягчил отдельные правила кредитования аграрного бизнеса.

В частности, НБУ разрешил банкам при определенных условиях не относить заемщиков к категории дефолтных, если те из-за войны воспользовались краткосрочной реструктуризацией кредита. Регулятор, кроме того, повысил оценку ликвидности агропродукции, используемой в качестве залога, с 0,4 до 0,75. Максимальный срок кредитования под такой залог вырос с 12 до 18 месяцев.

На этом фоне судебное дело Райффайзен Банка и Нибулона остается открытым: возврат заявления не означает завершения спора, а банк имеет возможность повторно обратиться в суд.