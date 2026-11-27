После более чем 12-летнего перерыва в Украине снова смогут проверять операторов лотерей. Кабинет министров поддержал изменения в постановление № 303, которые открывают государственному агентству PlayCity возможность проводить плановые проверки даже во время военного положения.

Об этом сообщили в PlayCity. Там объяснили, что с 2013 года такие проверки не проводились из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы.

Теперь агентство сможет проверять не только соблюдение операторами законодательства, но и выполнение лицензионных условий. В PlayCity рассчитывают, что это поможет лучше защищать права и законные интересы участников лотерей.