Плановые проверки операторов лотерей в Украине не проводились более 12 лет из-за отсутствия необходимой нормативной базы. Теперь правительство поддержало изменения, которые позволят государственному агентству PlayCity возобновить контроль за рынком даже во время военного положения. Проверки будут охватывать соблюдение законодательства и лицензионных условий.
PlayCity возобновит проверки лотерейных операторов: в последний раз их проводили в 2013 году
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После более чем 12-летнего перерыва в Украине снова смогут проверять операторов лотерей. Кабинет министров поддержал изменения в постановление № 303, которые открывают государственному агентству PlayCity возможность проводить плановые проверки даже во время военного положения.
Об этом сообщили в PlayCity. Там объяснили, что с 2013 года такие проверки не проводились из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы.
Теперь агентство сможет проверять не только соблюдение операторами законодательства, но и выполнение лицензионных условий. В PlayCity рассчитывают, что это поможет лучше защищать права и законные интересы участников лотерей.
Как изменялось регулирование лотерейного рынка
Одним из предыдущих шагов стало утверждение правительством в ноябре 2025 лицензионных условий для выпуска и проведения лотерей.
По данным PlayCity, в 2026 году государственный бюджет впервые получил 72,6 млн. грн. лицензионных платежей от операторов.
В госагентстве называют введение лицензионных условий и возврат плановых проверок последовательными этапами реформирования лотерейного рынка. По мнению ведомства, это должно обеспечить действенный механизм государственного контроля.
В мае 2026 Кабинет министров также изменил порядок координации работы PlayCity: агентство перешло в сферу управления премьер-министра. До этого его деятельность координировал министр цифровой трансформации.
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