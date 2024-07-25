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25 июля 2024, 14:02 Читати українською

НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых.

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Решение Правления

«Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение направляется на обеспечение устойчивости валютного рынка и приближение инфляции на прогнозном горизонте к цели 5%», — отметил Пышный.

По словам главы НБУ, если риски для инфляционного развития и валютного рынка ослабятся, в частности, вследствие возможного получения Украиной больших объемов финансовой поддержки, НБУ рассмотрит возможность более быстрого восстановления цикла снижения учетной ставки.

«В то же время, в случае существенного роста ценового давления и появления рисков разбалансирования ожиданий НБУ будет готов усилить монетарную политику», — уточнил Пышный.

Напомним

13 июня 2024 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых.

25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+60
Злий Інвестор
Злий Інвестор
25 июля 2024, 14:23
#
Через пів-року доведеться знову підіймати. Інфляційний тиск дуже сильний.
+
0
Strain
Strain
25 июля 2024, 17:11
#
А вы верите в официальную инфляцию? Мой кошелек например не верит.
+
+45
xo4y
xo4y
25 июля 2024, 14:47
#
Та вже потрібно підіймати, нові тарифи на електрику, девальвація гривні, підняття акциз й скоро податку підійдуть. Граються з вогнем.
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