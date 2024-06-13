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13 июня 2024, 14:02 Читати українською

НБУ снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых с 14 июня 2024 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых с 14 июня 2024 года.

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Решение Правления

«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года. Учитывая все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики, Национальный банк продолжает цикл смягчения политики, чтобы поддержать восстановление экономики», — отметил Пышный.

Напомним

25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+109
MAXAOH
MAXAOH
13 июня 2024, 14:17
#
Экономика крепчает)))) Давайте ставку как ЕС или США, мы что хуже?)
+
+45
xo4y
xo4y
13 июня 2024, 14:25
#
Разгоняют инфляцию.
+
+10
neverice
neverice
13 июня 2024, 14:52
#
Вельми непогано. Раз НБУ вирішив ще знизити ставку, значить стан економіки і фактори ризику це цілком дозволяють.
+
+56
starsol
starsol
13 июня 2024, 15:17
#
Так так, Ви, очевидно, дуже великий спеціаліст у цій сфері (язиком молоти, я маю на увазі). А стан гаманців громадян та ціни на ринках та в магазинах це дозволяють? Дуже вони збережуть хоч якось свої кошти при таких ставках? Боже, скільки ж ще дурнів у цій державі. І нащо нам той ворог, коли є свої такі от.
+
+10
neverice
neverice
13 июня 2024, 15:45
#
Стан гаманців якраз в першу чергу залежить від стану економіки. А висока процентна ставка заважає економічному зростанню. Це ж базис. Чи по вашому НБУ мав досі тримати облікову ставку на рівні 25%? Озвучте свою професійну думку, не соромтесь.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
13 июня 2024, 16:04
#
В Украине, стране которая живёт на дотации, «стан гаманців» зависит от курса доллара! Клоун…
+
+25
AleksandrBank
AleksandrBank
13 июня 2024, 15:12
#
Це правильно, кредити всередині мають мають по троху дешевшати.
+
+11
Abramon
Abramon
13 июня 2024, 15:15
#
Поки спостерігаємо зворотній процес.
+
+15
YakovBoricov
YakovBoricov
13 июня 2024, 15:20
#
Може для когось і буде краще, але точно не для країни і людей які в ній проживають
+
0
MAXAOH
MAXAOH
13 июня 2024, 16:05
#
Сильно подешевели за последнее время???
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
13 июня 2024, 15:36
#
Реальная инфляция по 20−25% в год, а ставка 13%, прикольно!
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