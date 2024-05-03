Госдолг вырос до 6 трлн, Украина вышла на довоенный уровень экспорта: главное за неделю

Украина вышла на довоенный уровень экспорта В апреле страна побили новый рекорд экспорта товаров из Украины — 13,1 млн тонн украинских грузов. В денежном исчислении — на $3,3 млрд. Это абсолютный рекорд за все время полномасштабной войны. К примеру, в марте экспорт составил 11,8 млн. тонн, в январе — 12 млн. тонн.

Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен

В марте 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 434,31 млрд грн или на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн.

Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной поддержки ежегодно — Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи, и это будет происходить «столько, сколько потребуется».

НБУ прогнозирует снижение безработицы и рост зарплат

Нацбанк прогнозирует, что уровень безработицы снизится до 14.2% в 2024 году и 10−12% в 2025—2026 годах, а реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем.

Кабмин изменил условия программы «Доступные кредиты 5−7−9%»

Кабмин внес изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства, определяющий параметры программы «Доступные кредиты 5−7−9%».

Кабмин обязал Приватбанк оплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Кабинет министров утвердил отчет государственного ПриватБанка, распределение чистой прибыли за 2023 год и размер годовых дивидендов.

ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 30 апреля — 1 мая оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых.