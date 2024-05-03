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3 мая 2024, 20:00 Читати українською

Госдолг вырос до 6 трлн, Украина вышла на довоенный уровень экспорта: главное за неделю

Украина в апреле побила рекорд: вышла на довоенный уровень экспорта

Украина вышла на довоенный уровень экспорта В апреле страна побили новый рекорд экспорта товаров из Украины — 13,1 млн тонн украинских грузов. В денежном исчислении — на $3,3 млрд. Это абсолютный рекорд за все время полномасштабной войны. К примеру, в марте экспорт составил 11,8 млн. тонн, в январе — 12 млн. тонн.

Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи, и это будет происходить «столько, сколько потребуется».

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Кабинет министров утвердил отчет государственного ПриватБанка, распределение чистой прибыли за 2023 год и размер годовых дивидендов.

ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 30 апреля — 1 мая оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых.

Источник: Минфин
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