Кабмин обязал Приватбанк оплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Кабинет министров утвердил отчет государственного Приватбанка , распределение чистой прибыли за 2023 год и размер годовых дивидендов. Об этом говорится в распоряжении от 26 апреля 2024 г. № 370 -р .

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Что известно

Согласно документу, дивиденды будут направлены на:

80% чистой прибыли в размере 30,2 млрд гривен — на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 1,9 млрд гривен — в резервный фонд;

15% чистой прибыли в размере 5,7 млрд гривен — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Таким образом, сумма дивидендов Приватбанка станет рекордной. Банк заплатил за 2021 год в госбюджет 28 млрд гривен, за 2022 год — 19 млрд гривен.

Напомним

Как писал «Минфин», чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2023 год составила 37,8 млрд гривен, что на 25% больше, чем в 2022 году.

12 февраля 2024 г. Приватбанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26,0 млрд грн и первый транш дивидендов.