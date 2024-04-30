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30 апреля 2024, 14:27 Читати українською

Кабмин обязал Приватбанк оплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Кабинет министров утвердил отчет государственного Приватбанка, распределение чистой прибыли за 2023 год и размер годовых дивидендов. Об этом говорится в распоряжении от 26 апреля 2024 г. № 370 .

Кабинет министров утвердил отчет государственного Приватбанка, распределение чистой прибыли за 2023 год и размер годовых дивидендов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Согласно документу, дивиденды будут направлены на:

  • 80% чистой прибыли в размере 30,2 млрд гривен — на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 5% чистой прибыли в размере 1,9 млрд гривен — в резервный фонд;
  • 15% чистой прибыли в размере 5,7 млрд гривен — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Таким образом, сумма дивидендов Приватбанка станет рекордной. Банк заплатил за 2021 год в госбюджет 28 млрд гривен, за 2022 год — 19 млрд гривен.

Напомним

Как писал «Минфин», чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2023 год составила 37,8 млрд гривен, что на 25% больше, чем в 2022 году.

12 февраля 2024 г. Приватбанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26,0 млрд грн и первый транш дивидендов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+24
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 14:40
#
Какая интересная фраза —
…15% чистого прибутку в розмірі 5,7 млрд гривень — на покриття накопичених збитків минулих років…

Интересно это о каком «убытке» идет речь?
+
+45
Qwerty1999
Qwerty1999
30 апреля 2024, 14:53
#
За 2016 год
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 14:58
#
Qwerty1999

Рекомендую ознакомиться!

КТО-ТО ВРЕТ? Вы не знаете кто?

https://biz.nv.ua/finance/privatbank-polnostyu-rasplatilsya-s-gosudarstvom-za-dolgi-kolomoyskogo-50378480.html

+
+15
SAndreyS
SAndreyS
30 апреля 2024, 15:55
#
Никто не врет, вы одни не понимаете, что читаете и предъявляете.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 апреля 2024, 15:56
#
GrugoriyHoland

Никто не врёт, просто ты, как всегда манипулируешь словами,
и в очередной раз пробиваешь дно своим околонулевым знанием
экономики, ведь реально не понимаешь таких элементарных терминов,
как убытки прошлых лет.

Ну тогда перечитай текст по своей ссылке несколько раз, может тогда
дойдёт смысл опубликованного — ведь там чёрным по белому написано,
что Приватбанк вернул всю сумму в размере 155млрд грн, которую
государство в лице Минфина, вносило в уставный фонд Приватбанка
после его национализации.

Согласно данным НБУ, 2016 год Приватбанк закончил с убытком 135,31 млрд грн.

Как поясняет регулятор, убыток ПриватБанка связан с формированием резервов в 2016 году в размере 144,45 млрд гривен, которые были предназначены для кредитного портфеля связанных лиц. В итоге резервы банка под кредиты юрлиц по итогам года достигли 147,49 млрд гривен, физлиц — 13,51 млрд гривен.

https://www.rbc.ua/rus/news/natsbank-nazval-samye-ubytochnye-banki-2016−1486641031.html
+
+24
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 15:59
#
Я очень извеняюсь -но вам!!! (замечу я с тобой кукуру не собирал) я не тыкал! И тем более не вам судить кто пробивает дно! Достаточно того что ваши комментарии на протяжении многих дней находятся на «дне».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 апреля 2024, 16:20
#
GrugoriyHoland

У тебя хватает хамства и наглости писать обо мне любую отфонарщину,
в том числе и откровенную клевету, а о твоей околонулевой финансовой
грамотности нельзя ни строчки написать, чтобы ты публично не обиделся.

Не делай из себя посмешище и никто не будет смеяться…

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 16:39
#
Прдолжаем на счет клевету —
Это КЛЕВЕТА?
https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/229867/
А может это КЛЕВЕТА?
https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/232687/

Или вспомнил о …коррупции и кормушке ГП «Документ»? или тоже клевета.
Могу продолжить список с 2014 года. или не надо?
+
0
orest frank
orest frank
30 апреля 2024, 17:53
#
І що… А мені за кукуру подобається. А якщо комусь чиїсь регалії не довподоби, то то вже його особиста проблема. То й що що Інет? «Тут Інет і кожен пише що хоче» — типу так? А може комусь не потрібно читати ахінею. То нехай пише для себе особисто, а не на загал. Або просто мовчки — зійде за розумного.
+
+15
bonv
bonv
30 апреля 2024, 15:36
#
Банк державний — що хочуть те і роблять. У збитках не залишуться:) Приват рулить!:)))
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