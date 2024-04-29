В марте 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 434,31 млрд грн или на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен
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Как изменился госдолг
По состоянию на 31 марта государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,92 трлн грн или $151,05 млрд. В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг — 4,24 трлн грн.
Так, государственный долг Украины составил 5,61 трлн грн (94,74%), или $143,1 млрд дол. США. Государственный внешний долг составил 3,99 трлн грн (67,43%), или $101,85 млрд. Государственный внутренний долг составил 1,61 трлн грн (27,31%), или $41,25 млрд.
Гарантированный государством долг Украины составил 311,7 млрд грн (5,26%) или $7,95 млрд.
Причина роста
Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.
Комментарии - 8
Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.
Открываем страницу — https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/
2010 год (конец «оранжевым надеждам») — внешний долг — 34 760, при ЗВР 34 576
2013 год (после того как выезли деньги сумками) -внешний долг 37 536 при ЗВР на 20 416
2018 год (закат «сивочелого гетмана) — внешний долг — 54 941 при ЗВР 20 820
Ну, а при …душителе демократии. главном коррупционере, «красном директоре» Кучме цифры были такие — 11 535 при ЗВР — 9 714
Ну и где вы «эксперты» были раньше? Как-то я не читал ваших возмущений!!!
За 5 років при Порошенко борг зріс лише на 8 млрд. А при Зеленському більше як на 80 млрд.