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29 апреля 2024, 13:12 Читати українською

Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен

В марте 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 434,31 млрд грн или на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В марте 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 434,31 млрд грн или на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн.

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Как изменился госдолг

По состоянию на 31 марта государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,92 трлн грн или $151,05 млрд. В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг — 4,24 трлн грн.

Так, государственный долг Украины составил 5,61 трлн грн (94,74%), или $143,1 млрд дол. США. Государственный внешний долг составил 3,99 трлн грн (67,43%), или $101,85 млрд. Государственный внутренний долг составил 1,61 трлн грн (27,31%), или $41,25 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 311,7 млрд грн (5,26%) или $7,95 млрд.

Причина роста

Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
0
LSD75
LSD75
29 апреля 2024, 13:19
#
Сливайте воду!!!
+
+50
uiux
uiux
29 апреля 2024, 14:01
#
Наверное орки и их детеныши отдавать будут
+
+12
bonv
bonv
29 апреля 2024, 14:02
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. А зараз? $151,05 млрд І темпи росту вражаючі…
Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.
+
+40
zerotoler
zerotoler
29 апреля 2024, 14:37
#
Потужно
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 апреля 2024, 14:46
#
И что тут интересного?
Открываем страницу — https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/
2010 год (конец «оранжевым надеждам») — внешний долг — 34 760, при ЗВР 34 576
2013 год (после того как выезли деньги сумками) -внешний долг 37 536 при ЗВР на 20 416
2018 год (закат «сивочелого гетмана) — внешний долг — 54 941 при ЗВР 20 820
Ну, а при …душителе демократии. главном коррупционере, «красном директоре» Кучме цифры были такие — 11 535 при ЗВР — 9 714

Ну и где вы «эксперты» были раньше? Как-то я не читал ваших возмущений!!!
+
+27
bonv
bonv
29 апреля 2024, 15:49
#
Квартал95 висміював та принижував Україну — коли народ України на чолі з Порошенко відбудовував армію, яку розкурочив янукович.
За 5 років при Порошенко борг зріс лише на 8 млрд. А при Зеленському більше як на 80 млрд.
+
0
Anatoll France
Anatoll France
29 апреля 2024, 16:04
#
Завтра знов відбудеться випуск/продаж ОВГЗ і борг знову підросте.
+
0
gorobezus
gorobezus
29 апреля 2024, 16:11
#
У нас собственные поступления в бюджет сколько — полтора трюлика, плюс полтора — взаймы и в подарок, а должны шесть. Кто-то верит в то что мы их отдадим? Вопрос больше состоит в том сколько мы нагребем перед тем как перестанут давать в долг.
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