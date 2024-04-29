Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен

В марте 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 434,31 млрд грн или на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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Как изменился госдолг

По состоянию на 31 марта государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,92 трлн грн или $151,05 млрд. В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг — 4,24 трлн грн.

Так, государственный долг Украины составил 5,61 трлн грн (94,74%), или $143,1 млрд дол. США. Государственный внешний долг составил 3,99 трлн грн (67,43%), или $101,85 млрд. Государственный внутренний долг составил 1,61 трлн грн (27,31%), или $41,25 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 311,7 млрд грн (5,26%) или $7,95 млрд.

Причина роста

Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.