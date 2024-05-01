Кабмин изменил условия программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

Кабмин внес изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства, определяющий параметры программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Что изменилось в программе

Снижена максимальная сумма кредитования на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен.

Лимиты на инвестиционные цели остаются без изменений, в частности, для предприятий перерабатывающей промышленности они составляют 150 млн грн. Соответствующее решение было утверждено на заседании правительства 30 апреля 2024 года.

Кроме того, правительство изменило лимит кредитования отрасли животноводства, увеличив его до 150 млн грн.

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"Государство имеет ограниченный ресурс дешевых денег для поддержки бизнеса. И мы стремимся применить его максимально эффективно. В условиях, когда Нацбанк постепенно уменьшает учетную ставку, оборотные средства становятся более доступными на рыночных условиях. Соответственно, Правительство модернизирует программу «5−7−9%» таким образом, чтобы перефокусировать этот вид государственной поддержки на инвестиционное кредитование. Привлечение инвестиций в реальный сектор является одним из ключевых направлений политики «Сделано в Украине», — отметила замминистра экономики Надежда Бигун.

В то же время правительство изменило параметры программы, влияющие на прибыль банков.

Был ограничен размер маржи банков, работающих с заемщиками по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Это позволит высвободить 3 млрд грн и направить эти средства непосредственно на кредитование бизнеса.

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«Правительство должно сбалансировать прибыль банков до рыночного уровня и перенаправить высвободившийся финансовый ресурс на расширение программы «Доступные кредиты 5−7−9%», то есть на кредитование бизнеса, расширяющего свое производство», — резюмировала Бигун.

Напомним

Из-за большого размера программы «5−7−9%» у государства не хватает средств на покрытие всех льготных процентов, поэтому Фонд развития предпринимательства (ФРП) на начало 2024 года задолжал банкам 7 млрд грн.

Ранее «Минфин» писал о том, что Нацбанк и правительство работает над решением этой проблемы. Банкиры рассказали, что часто жалуются в НБУ на задержки участившихся выплат процентных компенсаций со стороны Фонда развития предпринимательства, курирующего от правительства программу «5−7−9%».

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