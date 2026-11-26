Мобильные котельные могли бы помочь жителям небольших населенных пунктов, имеющих проблемы с отоплением из-за обстрелов рашистов. Такую возможность озвучил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок .LIVE, комментируя ситуацию в Украинке Киевской области, после остановки Трипольской ТЭС потерявшей централизованный источник теплоснабжения.

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Нагорняк считает, что небольшие города можно обеспечить альтернативным теплоснабжением более оперативно, чем крупные областные центры. В то же время, мобильные котельные не обязательно должны заменить всю мощность ТЭС: их можно использовать для обогрева отдельных жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры.

Сколько домов может обогреть одна мобильная котельная

Мощность таких установок зависит от модели. По оценке исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, приведенной изданием «Украинская энергетика», контейнерная котельная на 1,5 МВт может обеспечить теплом примерно 4−5 многоэтажных домов.

Эксперт приводил среднее потребление одного многоквартирного дома на уровне 400−700 кВт. Если теплоснабжение полностью отсутствует, котельная может обогреть больше домов, но при более низкой температуре в помещениях.

Есть и пример установки большей мощности. В июне 2026 года ПРООН при финансовой поддержке Японии и в сотрудничестве с Минразвития передала одной из прифронтовых общин блочно-модульную котельную на 4 МВт. По информации министерства, она способна обеспечить отопление более 1600 домохозяйств, двух учебных заведений и одного медицинского учреждения.

Так что даже одна мощная установка может обогревать значительное количество жилья. Однако ее реальная производительность зависит от состояния теплосетей, характеристик зданий и возможности подключить котельную в соответствующий сегмент системы отопления.

На каком топливе работают мобильные котельные.

Большинство установок, которые передавали украинским общинам в рамках гуманитарных программ, работают на природном газе. Часть моделей может переходить на дизельное топливо, если газоснабжение прекращается.

К примеру, мобильные котельные, которые Украинский Красный Крест и система компаний Coca-Cola передавали общинам, работают на газе, но могут оперативно переключаться на дизель. В 2024 году речь шла об установках мощностью от 200 кВт до 1 МВт.

Важная особенность таких систем — их мобильность. Котельные размещают в контейнерах или специальных платформах, перевозят транспортом и подключают к тепловым сетям в местах, где возникла потребность в дополнительном источнике тепла.

Однако само наличие котельной не решает всех проблем. Для ее работы требуются топливо, подготовленный участок, возможность подключения к теплосетям и вспомогательное оборудование. Поэтому общинам необходимо заранее определить места установки и подготовить схемы подключения.

Украина уже получала сотни мобильных котельных

Международные партнеры передавали такое оборудование украинским общинам несколько лет.

В частности, в 2023—2024 годах Украинский Красный Крест совместно с системой компаний Coca-Cola организовал передачу 105 мобильных котельных. Их суммарная мощность, по данным организаций, составила около 61 МВт. Оборудование могло обеспечить теплом до 600 тыс. кв. м помещений.

В рамках следующего этапа проекта количество переданных установок возросло до 110. По данным Украинского Красного Креста, их получили 46 учебных заведений, 33 медицинских учреждения, 29 жилых домов и два объекта критической инфраструктуры.

Есть и примеры других донорских программ. В августе 2024 г. Дания и Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) передали Николаеву шесть мобильных котельных, которые должны были использовать в качестве резервных источников тепла для социально важных объектов. Подобные установки город получал и в 2023 году.

В Конотопе четыре мобильных котельных, переданные в рамках проекта Coca-Cola и Украинского Красного Креста, обеспечили теплом около тысячи жителей и два учебных заведения. Одна из установок обслуживает два пятиэтажных дома, другая — несколько малоэтажных домов.

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Могут ли доноры предоставить котельные?

Международные приложения поддержки мобильного теплоснабжения продолжают действовать. В частности, Центральное агентство управления проектами Литвы (CPVA) сообщало о планах передать мобильные котельные общинам Сумской, Черниговской и Киевской областей. Их назначение — временно снабжать теплом населенные пункты в случае повреждения централизованной инфраструктуры.

По обнародованной информации, в Сумской области закупочные процедуры завершили и подписали контракт, в Черниговской области ожидали его подписание, а для Киевской области закупка еще продолжалась. В то же время в сообщении не уточнялось, какие именно общины получат оборудование.

Таким образом мобильные котельные уже используются в Украине не только для обогрева больниц и школ, но и для обеспечения теплом жилых домов. Для Украины и других небольших городов это может быть одним из вариантов создания резервной системы отопления.

Однако масштаб такого решения будет зависеть от требуемой тепловой мощности. Одна установка на 1,5 МВт может обогреть несколько многоэтажек, а для обеспечения всего города понадобится комплекс котельных и подготовленная система их подключения. Поэтому мобильные установки следует рассматривать как возможность сформировать распределенное теплоснабжение, а не как прямую замену большой теплоэлектростанции.

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