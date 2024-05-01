Украина в апреле побила рекорд: Вышла на довоенный уровень экспорта

Украина вышла на довоенный уровень экспорта. В апреле страна побили новый рекорд экспорта товаров из Украины — 13,1 млн тонн украинских грузов. В денежном исчислении — на $3,3 млрд. Это абсолютный рекорд за все время полномасштабной войны. К примеру, в марте экспорт составил 11,8 млн тонн, в январе — 12 млн тонн. Об этом в фейсбуке написала министр экономики Юлия Свириденко.

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Важные аспекты 13,1 млн тонн украинских грузов — цифра выше уровня довоенного февраля 2022 года. Тогда Украина экспортировала 12,8 млн тонн.

«Логистика остается ключом для украинского экспорта. В августе Украина запустила альтернативный морской коридор. В настоящее время по этому пути вывозится зерно, металл и другие товары. В первую очередь большая заслуга в запуске коридора принадлежит нашим Вооруженным силам, которые возвращают безопасность в Черное Море. Именно работа украинского морского коридора. позволила частично компенсировать потери в экономике в результате блокады польско-украинской границы», — заявила Свириденко.

Еще одним важным решением для увеличения объемов экспорта, по ее словам, стало введение уникального механизма страхования судов от военных рисков. В прошлом году Украине вместе с британским правительством и пулом 14 страховых компаний удалось создать механизм UNITY для судов, пользующихся украинским морским коридором. Сначала он действовал только на агропродукцию, но мы расширили его на все невоенные грузы.