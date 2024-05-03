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3 мая 2024, 10:05 Читати українською

Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной поддержки ежегодно — Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи, и это будет происходить «столько, сколько потребуется». Об этом он заявил в интервью Reuters во время визита в Киев.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи, и это будет происходить «столько, сколько потребуется».
Фото: facebook.com/DavidCameronOfficial

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«Мы будем предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто исчерпали все, что могли, по предоставлению оборудования. Часть этого (оборудования) действительно прибывает в Украину сегодня, пока я здесь», — сказал он в четверг, 2 мая.

Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям в России, и что Киев сам решает, делать ли это.

«Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удары по Украине», — сказал британский министр.

Кэмерон встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским во время своего второго визита в Киев в качестве министра иностранных дел.

Он приветствовал принятие Конгрессом США долгожданного пакета помощи почти на $61 млрд для Украины.

«Это чрезвычайно важно, и не только с точки зрения оружия, которое он принесет, но и с точки зрения морального духа, который он принесет людям здесь, в Украине», — сказал Кэмерон, возглавлявший с 2010 по 2016 годы Британию (был премьер-министром).

Напомним

«Минфин» писал, что 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
neverice
neverice
3 мая 2024, 10:25
#
$3.74 млрд щороку, Storm Shadow має дальність 560 км, а коштує $2 млн. Можна бити по території росії…
+
+15
Ranet
Ranet
3 мая 2024, 11:18
#
Надеюсь, ты в Украине, а не инагент, как Фурса.
+
+15
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
3 мая 2024, 11:04
#
А смысл? выйды розбийнык все равно в карман заберет
+
+10
neverice
neverice
3 мая 2024, 11:49
#
Це військова підтримка. Ракети та снаряди в карман не покласти. Та і контроль за ними такий, наче вони золоті.
+
+30
Pablito
Pablito
3 мая 2024, 11:19
#
Дякую Британії. Але Німеччина виділяє 8 млрд. А армія у Німеччини набагато слабша. Це не рівень Канади, звісно, але Британія могла б цілком допомагати млрд на 10 щорічно під час війни.
+
0
irakez
irakez
3 мая 2024, 13:04
#
Це не на «під час війни», а після її заморозки, бо світ вже шукає exit strategy, але Україна без будь-яких прописаних гарантій якщо не прямого захисту, але хоча б зафіксованої на папері військової підтримки не має жодного шансу при наступному нападі.
+
+30
bonv
bonv
3 мая 2024, 11:29
#
Респект за підтримку України!
+
+30
bonv
bonv
3 мая 2024, 11:43
#
Озброєння дають дуже дозовано. Не для швидкої перемоги, а щоб більше виснажити росію.
Головне щоб зброю давали, а не гроші. Зе-корупція.
Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.
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