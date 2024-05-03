Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной поддержки ежегодно — Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи, и это будет происходить «столько, сколько потребуется». Об этом он заявил в интервью Reuters во время визита в Киев.

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«Мы будем предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто исчерпали все, что могли, по предоставлению оборудования. Часть этого (оборудования) действительно прибывает в Украину сегодня, пока я здесь», — сказал он в четверг, 2 мая.

Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям в России, и что Киев сам решает, делать ли это.

«Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удары по Украине», — сказал британский министр.

Кэмерон встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским во время своего второго визита в Киев в качестве министра иностранных дел.

Он приветствовал принятие Конгрессом США долгожданного пакета помощи почти на $61 млрд для Украины.

«Это чрезвычайно важно, и не только с точки зрения оружия, которое он принесет, но и с точки зрения морального духа, который он принесет людям здесь, в Украине», — сказал Кэмерон, возглавлявший с 2010 по 2016 годы Британию (был премьер-министром).

Напомним

«Минфин» писал, что 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню.