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1 мая 2024, 21:49 Читати українською

ФРС сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 30 апреля — 1 мая оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На таком уровне ФРС удерживает ставку с июля 2023 года.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 30 апреля — 1 мая оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых.

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Ожидания рынка

Сохранение ставки на прежнем уровне на заседании ФРС было ожидаемым. По состоянию на 1 мая рынок оценивал вероятность такого сценария в 97,5%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

Вероятность понижения ставки на 25 базисных пунктов, до 5−5,25%, трейдеры оценивали лишь в 2,5%. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что на заседании в апреле ставка ФРС останется в диапазоне 5,25−5,5%.

В сообщении по итогам заседания ФРС отметила, что не видит целесообразности в том, чтобы сокращать целевой диапазон до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. В то же время в пресс-релизе появилась новая фраза, в которой подчеркивается, что «в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной комитетом цели по инфляции».

«Начиная с июня, комитет замедлит темпы сокращения своих запасов ценных бумаг, снизив ежемесячный лимит погашения казначейских ценных бумаг с $60 млрд до $25 млрд», — также отмечается в документе.

В целом ФРС по-прежнему намерена отслеживать влияние поступающей информации на экономические перспективы и соответствующим образом скорректирует свою ДКП, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей регулятора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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