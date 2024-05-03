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3 мая 2024, 15:16 Читати українською

НБУ прогнозирует снижение безработицы и рост зарплат

Нацбанк прогнозирует, что уровень безработицы снизится до 14.2% в 2024 году и 10−12% в 2025—2026 годах, а реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Нацбанк прогнозирует, что уровень безработицы снизится до 14.2% в 2024 году и 10−12% в 2025—2026 годах, а реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем.

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Безработица

Уровень безработицы все еще будет превышать показатели до полномасштабного вторжения из-за изменений в структуре экономики, внешней и внутренней миграции, неравномерного по регионам и отраслям восстановления, а затем — усиления несоответствия потребностей работодателей и навыков работников.

По оценкам НБУ, рабочая сила в возрасте 15−70 лет в 2023 году сократилась более чем на четверть по сравнению с 2021 годом. Почти половина этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов.

Значительную роль (около 40% от сокращения рабочей силы в 2023 году по сравнению с 2021 годом) играли демографические потери и оккупация, а также переход к экономически неактивному населению.

Сокращение участия в рабочей силе было широкомасштабным по всем регионам в Украине, наиболее ощутимо — в регионах с активными боевыми действиями.

Рост зарплат

Из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы в начале 2024 года, как и в 2023 году, сохранялось давление в сторону повышения заработных плат как со стороны претендентов на работу, так и повышения зарплат работодателями.

Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на поисковых сайтах.

Дальнейший рост зарплат в 2024 году в результате усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий.

Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказалось и повышение минимальной заработной платы (на 6% с января и почти на 13% с апреля 2024 года).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+113
SZlats
SZlats
3 мая 2024, 15:39
#
Очередная лапша от НБУ по факту все это бала бла бла
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
3 мая 2024, 18:52
#
Угу, потому что на биржах щас никто не регистрируется вот и все
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