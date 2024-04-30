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30 апреля 2024, 8:08 Читати українською

В Украине обновляют правила торговли б/у авто: выиграют ли от этого автовладельцы

В Украине упростят торговлю подержанными авто. Предпринимателям, которые занимаются оптовой и розничной торговлей транспортными средствами, не нужно будет перерегистрировать на себя б/у авто. Соответствующий законопроект ВР приняла за основу на прошлой неделе. Что это изменит для покупателей, разбирался «Минфин».

В Украине упростят торговлю подержанными авто.

Главное нововведение заключается в том, что продавцы авто-юрлица смогут выкупать машины у собственников не как транспортные средства (с обязательной постановкой на учет и последующим снятием перед следующей продажей новому клиенту), а как обычный товар.

Это должно облегчить перепродажу б/у машин и трейд-ин (то есть когда владелец авто меняет его в салоне на более новую модель с доплатой).

Автодилеры добивались послаблений по регистрации б/у машин многие годы, ведь именно из-за очень сложной процедуры трейд-ин, который очень популярен во всем мире, в Украине пока так и не смогли разогнать.

Впрочем, как говорит руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий, принятие закона о б/у авто — только первый шаг. Как он в итоге будет работать, зависит от многих факторов. И вовсе не факт, что рядовые автовладельцы смогут выиграть от законодательных послаблений.

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Почему законопроект пылился в ВР больше года

Законопроект № 9083 об усовершенствовании оптовой и розничной торговли транспортными средствами подали в Раду больше года назад — в марте 2023 года. Но в сессионный зал документ попал только сейчас.

«Дело в том, что законопроект № 9083 прописывает автоматический обмен данными с ТЦК (все авто в Украине в обязательном порядке регистрируются не только в МВД, но и в военкоматах). Но до недавних изменений в мобилизационном законодательстве такой обмен просто был технически невозможен. И только сейчас для его организации появилась законодательная база», — объяснил столь длительное пребывание документа в парламенте Станислав Бучацкий.

Что тормозит развитие трейд-ин

Сейчас перепродажа авто юрлицами — комиссионными площадками и салонами — происходит так: фирма должна выкупить машину у прежнего владельца и поставить ее на учет уже на свое имя. Помимо МВД, авто регистрируется в ТЦК. После этого продавец может выставлять авто на площадку и искать нового покупателя.

Если тот найдется, нужно снова снимать машину с учета в органах МВД и в ТЦК. Причем, так как авто числилось на балансе юрлица, не факт, что в военкомате вообще дадут разрешение на его продажу. Ведь до окончания военного положения транспорт юрлиц в Украине может подлежать мобилизации. Поэтому процедура максимально сложная — с очередями и бюрократическими проволочками.

Обязанность перерегистрации авто и взятия его на баланс автодилеры уже давно называют одной из причин, которая тормозит развитие трейд-ин в Украине.

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Ситуация сейчас: схема на схеме

Что касается комиссионных площадок, то многие научились обходить ограничения.

«Они просто оформляют комиссионный договор о предоставлении услуги посредничества при перепродаже автомобиля. То есть по документам один частный продавец продает авто другому, а площадка только «свидетельствует» акт купли-продажи. И, соответственно, зарабатывает не на разнице в цене авто, а на комиссионных услугах.

Часто в договоре ставится минимальная сумма, чтобы сэкономить на налогах. Хотя по факту посредник именно перепродает авто, и кладет разницу в цене (а часто это несколько тысяч долларов) себе в карман", — рассказывает Станислав Бучацкий из Института исследований авторынка.

По словам главы Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, многие «серые» продавцы также пытаются обходить ограничения, оформляя авто по генеральной доверенности, к примеру, на сотрудников компании, как частных лиц.

«По профильным правилам розничной торговли, компании вынуждены учитывать авто, как основные средства, хотя на самом деле это товар. Кроме того, на время, пока авто у фирмы, ее нужно регистрировать в органах МВД на себя, плюс регистрировать и затем снимать с учета в ТЦК. Это во многом и загнало продажи подержанных авто в тень, из-за чего государство недополучает налоги и сборы», — пояснил глава компании Auto Consulting Олег Омельницкий.

Схемы остаются рабочими из-за слабого контроля данного сегмента рынка.

В итоге, по данным Омельницкого, в 2023 году официальные дилеры контролировали только 2,5% рынка подержанных авто, а его львиная доля находится в тени.

Что меняется

После того, как законопроект будет проголосован в окончательной редакции и вступит в силу после подписания Президентом, продавец не будет больше регистрировать приобретенные для последующей реализации авто на себя. Процедура будет выглядеть следующим образом:

  1. Продавец проверит и оценит авто, после чего заключит договор купли-продажи с покупателем.
  2. Покупатель получит деньги за свое авто или доплатит разницу, если хочет тут же приобрести себе другую модель у этого же продавца.
  3. С этого момента продавец считается юридическим собственником б/у машины. Но номерные знаки и техпаспорт остаются прежними.
  4. Когда на подержанное авто находится новый покупатель, фирма выписывает новый договор купли-продажи, уже от себя. И на его основании сервисный центр МВД выдает новые номерные знаки и техпаспорт.

Пока авто «висит» на продаже, договор купли-продажи с прежним собственником будет числится в специальной электронной базе. ТЦК сможет автоматически получать данные о таких транспортных средствах, следовательно, представителю фирмы-продавца не нужно будет идти в военкомат, регистрировать там авто, а затем просить разрешение на перепродажу и снимать с учета.

Законодатели рассчитывают, что такие послабления позволят существенно нарастить объемы торговли подержанной техникой.

Почему рынок не выйдет из тени автоматически

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в условиях войны авторынок стал вторым по размеру налоговых поступлений в бюджет после торговли нефтепродуктами.

При этом основные объемы дает сегмент подержанных авто. Если в 2021 году государственных регистраций новых авто было около 100 тысяч, то б/у — порядка 1,7 млн. То есть рынок подержанных авто больше, чем новых, почти в 20 раз, — приводят статистику авторы законопроекта.

Тем не менее, авторы законопроекта указывают, что перепродажа подержанных авто по большей мере находится в тени. И, как и эксперты, считают, что одна из причин — слишком сложная процедура регистрации машин для юрлиц. Предложенные в законопроекте новые механизмы взяты из практики США, Германии и Польши, где уже показали свою эффективность.

Поэтому после вступления нового закона в силу власти ожидают легализации рынка — якобы, если можно просто работать без схем, то и применять их не будут.

То есть для продавцов выгоды очевидны — максимально упрощается работа с подержанными авто.

Это позволит относительно просто наладить торговлю таким транспортом официально работающим салонам и площадкам. Хотя эксперты признают, что закон сработает на полную детенизацию рынка только тогда, когда усилится контроль за торговцами.

«Потому что, если оставят лазейку с комиссионными договорами, когда можно указать, что ты получил 100 гривен комиссии за посредничество в купле-продаже, и заплатить с них 20 гривен налога, то многие продавцы все равно предпочтут остаться в тени», — пояснил Станислав Бучацкий.

Что получат от нового закона автолюбители

Если новый закон действительно минимизирует схемы, то покупатели авто на комиссионных площадках получат дополнительные гарантии. Ведь сейчас, если с машиной всплывают какие-то проблемы, то бежать, по сути, некуда — официально площадка вам ничего не продавала.

Кроме того, упрощение торговли б/у авто должно стимулировать развитие рынка трейд-ин. Салоны будут более активно брать подержанные авто на перепродажу, так как с ними будет меньше волокиты.

По мере усиления конкуренции в этом сегменте должны улучшиться и сами условия трейд-ин. Ведь сейчас салоны нередко оценивают авто не по рыночной стоимости, а на несколько тысяч долларов ниже.

«А какой мне смысл, как автовладельцу, терять деньги. Я лучше сам продам машину по объявлению, а затем с этими деньгами приду в салон и выберу себе новый автомобиль. Но если оценка станет „честной“, люди будут пользоваться трейд-ин, хотя бы для того, чтобы сэкономить время», — подытожил Станислав Бучацкий.

Олег Назаренко говорит, что салоны не против платить налоги. А заниженная оценка авто во многом объясняется рисками.

«Если продавец работает по-честному, он выкупит у вас авто, скажем, за 10 тысяч долларов, а продаст — за 10 200. Если же он оформляет авто по доверенности, то сразу учитывает возможные проблемы. А что, если прежний владелец возьмет и отменит доверенность? Или разведется, и жена потребует половину имущества?

Поэтому изначально ставит заниженную цену на авто, скажем, 8 тысяч долларов вместо 10 тысяч, так сказать, с учетом возможных рисков. После вступления в силу нового закона и упрощения процедуры оформления авто, такая практика должна сойти на нет, и трейд-ин в Украине будет набирать обороты", — уверен Назаренко.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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+25
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 9:14
#
А что разве проблема именно в этом?
Рассмотрим пример -есть два гр Украины, которые решили прикупить в Германии авто дляпродажи. надеясь заработать (условно) 500 -100 евро.
И вот поехали они и купили авто (условно) за 5000 евро, оформили страховки, получили транзиты и разьехались. Только один поехал сразу вУкраину, а второй поехал к «знакомым» (условно) в Польшу или Литву (для справки -авто на транзитах это в ЕС это отдельная история) Приехал первый в Украину растаможил авто, постовил на учет (сертификация, сбор в пенсионный фонд. экспертиза, страховка. номера) и получилось его авто около 7000 Евро. А второй, тут же продал чсвое авто на немецких транзитах своим друзьям в Литве или Польше уже за 1000 евро, нонятно что только по «бумагам» на следующий день уже его знакомые в полиции оформили авто на себя и тут же продали это авто ему же за (условно) 1200 евро (сумма в купчей зависит от «минимальной «проходной» цены для Украинской таможни). И поехал он домой, в Украину, но уже на авто с другими транзитами и другой купчей. Растаможил свое авто и стоимость этого авто составила (на выходе) уже около 5000 -5500 евро. Вопрос -у кого больше шансов продать авто и кто более конкурентно способен на рынке? (для справки подобная услуга в Литве и Польше стоила от 150 до 250 евро.)
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 9:19
#
А теперь давайте пофантазируем, что у этого гражданина не просто знакомые, а у знакомых есть фирма (с лицензией) которую открывали именно для таких случаев, а гражданин такой не один?
так что проблема совсем не в «местной» украинской рыночной возне, а проблема имеет глобальное коррупционное значение -от таможенного законодательства до все цепочки оформления автомобиля.
За что надо стазать тем. кто с 2005 года раздувал этот коррупционный пузырь. начиная с васадзе. порошенко. назаренко и заканчивая нефедовым. южаниной и гетманцевым
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 апреля 2024, 9:22
#
…уже около 5000 -5500 евро.
Прошу прощения опечатка — 6000 -6500 евро
+
+44
Три літри
Три літри
30 апреля 2024, 10:10
#
І не факт, що пересічні автовласники зможуть виграти від законодавчих послаблень.

Так він і не спрямований на покращення життя пересічних автовласників. Дивно читати таку маячню.
+
0
neverice
neverice
30 апреля 2024, 10:53
#
Менше бюрократії - то завжди плюс. Чи будуть цим користуватись — хто зна. Давно є купа перевірених схем, за якими всі звикли працювати. Навіть якщо умови однакові, велика частина все одно буде в тіні, бо так типу зручніше та надійніше, бо звикли.
+
+29
bonv
bonv
30 апреля 2024, 11:05
#
Так все спрощують, що жити стало гірше.
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