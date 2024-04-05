Украинский кешбек: как будет работать, что получат бизнес и рядовые потребители

Уже этим летом на отечественном рынке может заработать масштабная программа «украинского кешбека». Ее запуск еще в феврале анонсировал Президент Владимир Зеленский, а недавно стало известно о консультациях по этому проекту в Офисе Президента.

Суть в том, что украинцам будут возвращать часть средств за покупку отечественных товаров. Власти хотят простимулировать таким образом продажи и помочь украинскому бизнесу. А у лозунга «покупай украинское» едва ли не впервые появится финансовая подоплека.

Впрочем, мнения по поводу этой программы в бизнес-среде разделились. Одни считают задумку хорошей и уверены, что она реально позволит поддержать отечественных производителей. Но много и тех, кто не верит в перспективы «украинского кешбека».

«Минфин» разбирался, могут ли власти простимулировать украинцев покупать отечественное, и что это значит для бизнеса.

Компенсации на 20 миллиардов

В феврале этого года Президент Владимир Зеленский, выступая на презентации платформы «Сделано в Украине», анонсировал запуск программы кешбека «Покупай украинское».

Он сообщил, что украинцы смогут получать частичную компенсацию за покупку товаров, которые будут принимать участие в программе. Эти средства им станут перечислять на специальные карты. «Уже готовятся параметры украинского кешбека: финансовые и технические», — заявлял тогда Зеленский.

Недавно в СМИ просочились новые подробности по украинскому кешбеку. В частности, как сообщил «Форбс Украина», в ОП уже идут консультации по этой программе. Запустить ее могут уже в июле этого года. Украинцам будут возвращать 10% от суммы приобретенных товаров от компаний, участвующих в проекте. Стартовать планируется с ритейл-сетей, некоторые уже согласились участвовать в программе. В частности, речь идет о торговой сети «Эпицентр».

В сети «Эпицентр» «Минфину» подтвердили свое участие в консультациях по украинскому кешбеку. «Мы поддерживаем украинских производителей. Уже проводили ярмарку украинских брендов, по результатам которого, доля продаж украинских товаров выросла на 20%», — сообщили в компании.

В консультациях принимает участие также monobank. Но, как сказал «Минфину» совладелец банка Олег Гороховский, дополнительных комментариев пока не будет.

Отметим, что кешбек в 10% является более чем щедрым. Коммерческие программы по кешбеку, как правило, не превышают 5−7%.

Впрочем, эти подробности пока — неофициальные. И, как говорит источник «Минфина» в правительстве, все еще может измениться.

Но сам факт работы над программой он подтвердил.

«Подробности „украинского кешбека“ должен прописать отдельным документом Кабмин. Там укажут также источник финансирования этой программы, так как пока его нет. В бюджете на этот год не предусмотрена статья по компенсациям за приобретение отечественной продукции. Если в качестве источника определят именно госбюджет, то нужно будет отдельным законопроектом внести в него изменения, а под это еще должны найтись голоса в парламенте», — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По оценкам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, речь может идти примерно о 20 млрд гривен в год. Экономист Алексей Кущ оценивает бюджет программы в «несколько миллиардов в год».

Пендзин говорит, что деньги, а точнее, их отсутствие, могут притормозить украинский кешбек. «У нас по программе льготного кредитования бизнеса 5−7−9 огромные долги перед банками. Какой смысл запускать еще один проект и распылять средства», — удивляется эксперт.

«В экспертной среде действительно есть сомнения, стоит ли направлять 20 млрд на новую программу, с учетом ограниченности финансовых ресурсов и наличия других государственных потребностей», — подтвердил Забловский.

«Среди депутатов многие недоумевают, зачем нам сейчас эти понты, на которые в бюджете нет денег. Но „украинский кешбек“ очень сильно поддерживает Президент Зеленский, поэтому, скорее всего, за него проголосуют, и деньги найдутся», — сказал «Минфину» один из народных избранников на условиях анонимности.

Алексей Кущ говорит, что несколько «лишних» миллиардов из бюджета — это «копейки», а вот эффект от программы может быть весьма ощутимым для экономики.

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Увеличение продаж или «ловушка» для бизнеса

По мнению Куща, украинский кешбек может простимулировать увеличение продаж отечественной продукции.

«Пока нет особых подробностей по товарным группам, которые могут войти в программу. По логике, включать в нее стоит те товары, производство которых наиболее локализировано в Украине, плюс есть импортные аналоги. То есть покупателей нужно убеждать сделать выбор именно в пользу украинского товара.

Этим параметрам больше всего соответствуют некоторые продукты питания, в частности, молочка, овощи, фрукты. Но есть исключения. Какой смысл давать компенсацию за покупку, к примеру, украинского подсолнечного масла, если люди его и так купят, ведь импортных аналогов этого вида масла в нашей рознице попросту нет. Также в программу стоило бы включить продукцию легпрома", — рассуждает Кущ.

Владелица компании «Рито» (украинский производитель трикотажных изделий) Татьяна Абрамова рассчитывает, что украинский кешбек действительно поможет нарастить продажи отечественных товаров.

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«Спрос на украинскую продукцию с начала войны и так растет. А если покупателей еще и простимулировать деньгами, эффект будет вообще взрывной. Рост продаж — это увеличение налоговых отчислений в бюджет. Так что затраты на компенсации вернутся государству сторицей», — объясняет она.

«Кешбек — это очень интересная штука, это не только и не столько про деньги. Речь идет о некой „игре“, в которой многим покупателям захочется участвовать. Появляется элемент азарта, а сколько мне удастся накопить, и что за эти деньги можно будет приобрести», — говорит Виктория Кулакова, учредитель платформы «Це крафт», через которую продаются локальные продукты.

А вот руководитель концерна «Ярослав» (швейное производство и производство макарон) Александр Барсук считает, что особого эффекта от украинского кешбека для экономики не будет. «Лучше бы эти деньги роздали предпринимателям грантами», — говорит он.

«Там где гранты отдельному бизнесу — всегда риски коррупции. А кешбек с небольшими суммами адресно каждому потребителю такие риски нивелирует», — парирует ему Кущ.

По словам Забловского, многие предприниматели пока «присматриваются» к украинскому кешбеку, и не могут определиться, хотят они в нем участвовать или нет.

Главная «страшилка» для бизнеса — что власти предложат поучаствовать деньгами в компенсациях потребителям. И, якобы, если на это уже «подпишешься», то потом будет сложно отказаться. Впрочем, пока эти опасения ничем не подкреплены.

«На сегодня участие в программе точно интересно торговым сетям и финансовому сектору, которые «рассчитывают получить свои дивиденды», — говорит Забловский.

В случае с ритейлом речь идет, в первую очередь, об увеличении посещаемости. Плюс — для сетей «украинский кешбек» — хорошая реклама. Банки же могут рассчитывать на новых клиентов и увеличения количества операций по картам.

Что получит покупатель

Программы кешбеков и банки, и торговые сети уже давно развивают и без участия государства.

А со 2 апреля кешбек за покупку украинской продукции запустила сеть «Аврора» в партнерстве с «А-Банком» и Visa. Как сообщили в «Авроре», проект внедрили, «пока президентская инициатива находится в разработке», и рассчитывают, что так же станут поступать и другие сети. Кешбек по продукции со специальным логотипом составит 5% от ценника, но только при условии оплаты картой Visa от «А-Банка».

То есть потребителям, которые захотят скупаться в этой торговой сети с кешбеком, сначала придется открыть карту в определенном банке.

В теории, украинский кешбек от государства выгоден для украинцев, поскольку позволяет получать часть денег от покупки обратно на карту. Скажем, если будут возвращать 10% от стоимости товара, то за пальто от отечественного производителя за 4 тысячи гривен можно будет вернуть 400 гривен.

Как именно будут перечислять кешбек от государства — вопрос пока открытый. Не исключено, что в ход пойдут карты «єПідтримки» в «Дії», которые уже готовы, и запустить их в программу было бы проще всего.

Впрочем, не исключено, что кешбек можно будет выводить на любые имеющиеся карты.

Но могут быть условия по расходованию этих средств. Как вариант — их разрешат тратить только на покупку украинских товаров. То есть купил украинское, получил кешбек, и снова купил отечественный продукт.

«Такие условия могут быть выгодны тем покупателям, которые и так приобретают украинские товары, они таким образом смогут накопить определенную сумму и получить бонусную покупку», — говорит Кулакова.