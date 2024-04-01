Минфин - Курсы валют Украины

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1 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Украина получила грант от Японии, сбой в monobank: главное за 1 апреля

Украина получила грант от Японии в $118 миллионов

В госбюджет Украины поступило $118 млн на безвозвратной основе от правительства Японии в рамках проектов Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine) и «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE).

С 1 апреля возросла минимальная заработная плата и ряд других выплат. Как изменилась сумма выплат

С 1 апреля минимальная заработная плата будет составлять 8 тысяч гривен — это второй этап повышения, предусмотренный законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Как изменится размер налогов после роста минималки

С 1 апреля с ростом «минималки» до 8 тысяч гривен повышаются и налоги.

В работе monobank произошел сбой

В работе monobank произошел сбой. Некоторые пользователи не могли использовать функции приложения.

Курс основных валют в начале апреля: пора ли готовиться к доллару за 40 грн

Начало нового месяца и второго квартала на валютном рынке пройдет интересно. Сегодня основная масса банков и их клиентов будет подводить итоги предыдущего отчетного периода и определяться с планами на новый период, что снизит статистику торгов и активность компаний на межбанке. Но уже со 2 апреля рынок полностью войдет в рабочий ритм с дополнительными вызовами для курса гривны.

Источник: Минфин
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