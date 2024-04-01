Украина получила грант от Японии, сбой в monobank: главное за 1 апреля

В госбюджет Украины поступило $118 млн на безвозвратной основе от правительства Японии в рамках проектов Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine) и «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE).

С 1 апреля возросла минимальная заработная плата и ряд других выплат. Как изменилась сумма выплат

С 1 апреля минимальная заработная плата будет составлять 8 тысяч гривен — это второй этап повышения, предусмотренный законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Как изменится размер налогов после роста минималки