С 1 апреля взросла минимальная заработная плата и ряд других выплат. Как изменилась сумма выплат

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие выплаты возрастут

В апреле стартует перерасчет пенсий работающим пенсионерам (важно: он будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступит информация об уплате ЕСВ за I квартал 2024 года; работающие пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, ориентировочно уже получат увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май).

(важно: он будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступит информация об уплате ЕСВ за I квартал 2024 года; работающие пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, ориентировочно уже получат увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май). Занятые на общественно-полезных работах (во многих пострадавших от войны регионах это серьезная альтернатива для потерявших работу по сравнению с пособием по безработице) с 1 апреля при условии отработки полного месяца смогут рассчитывать на выплату до 12 тыс. грн.

Размер пособия по частичной безработице также вырастет, но до 4 тыс. грн.

С 1 апреля увеличится также размер компенсационных выплат работодателям за трудоустройство отдельных категорий граждан:

— людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца — до 8 тыс. грн;

— молодежь из зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет — у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место; уволенных со срочной военной / альтернативной службы — на первое рабочее место) — до 4 тыс. грн;

— граждан, имеющих статус безработного более 1 месяца и имеющих дополнительные гарантии трудоустройства, или имеющих статус безработного свыше 6 месяцев — до 3520 грн;

— внутриперемещенных лиц во время действия военного положения — до 8 тыс. грн.