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1 апреля 2024, 14:58 Читати українською

С 1 апреля взросла минимальная заработная плата и ряд других выплат. Как изменилась сумма выплат

С 1 апреля минимальная заработная плата составит 8 тысяч гривен — второй этап повышения, предусмотренный законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год». Однако произойдет не только рост МЗП. Об этом в телеграм-канале написал Председатель Налогового Комитета Даниил Гетманцев.

С 1 апреля минимальная заработная плата составит 8 тысяч гривен — второй этап повышения, предусмотренный законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

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Какие выплаты возрастут

  • В апреле стартует перерасчет пенсий работающим пенсионерам (важно: он будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступит информация об уплате ЕСВ за I квартал 2024 года; работающие пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, ориентировочно уже получат увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май).

  • Занятые на общественно-полезных работах (во многих пострадавших от войны регионах это серьезная альтернатива для потерявших работу по сравнению с пособием по безработице) с 1 апреля при условии отработки полного месяца смогут рассчитывать на выплату до 12 тыс. грн.

  • Размер пособия по частичной безработице также вырастет, но до 4 тыс. грн.

  • С 1 апреля увеличится также размер компенсационных выплат работодателям за трудоустройство отдельных категорий граждан:

 — людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца — до 8 тыс. грн;

 — молодежь из зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет — у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место; уволенных со срочной военной / альтернативной службы — на первое рабочее место) — до 4 тыс. грн;

 — граждан, имеющих статус безработного более 1 месяца и имеющих дополнительные гарантии трудоустройства, или имеющих статус безработного свыше 6 месяцев — до 3520 грн;

 — внутриперемещенных лиц во время действия военного положения — до 8 тыс. грн.

  • Компенсация расходов работодателя на оплату труда ВПЛ, трудоустроенных по направлению центров занятости, увеличится до 16 тыс. грн.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 апреля 2024, 15:03
#
Скоро ети минимальные дураки закончатся… Ни чего есть персонал подороже…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 апреля 2024, 16:10
#
Ети никогда не закончатся, ведь бизнесу выгодно платить официальный минимум своим наемным сотрудникам, а что они дополнительно платят в конверте — это известно только им …
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