В работе monobank произошел сбой. Некоторые пользователи не могут использовать функции приложения.
В работе monobank произошел сбой
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Основная проблема — не всем клиентам удается авторизоваться. Кроме того, клиенты банка, которые могут войти в приложение, сообщают, что не удается перевести средства на другую карту.
В банке пока не комментировали эту ситуацию.
Источник: Минфин
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