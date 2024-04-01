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1 апреля 2024, 12:16 Читати українською

Украина получила грант от Японии на сумму $118 миллионов

В госбюджет Украины поступило $118 млн на безвозвратной основе от правительства Японии в рамках проектов Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine) и «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В госбюджет Украины поступило $118 млн на безвозвратной основе от правительства Японии в рамках проектов Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine) и «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE).
Фото:depositphotos

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Куда пойдут деньги

«Привлеченные средства помогут правительству оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией россии, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Привлеченный грант от японского правительства состоит из:

  • $70 млн в рамках проекта HEAL Ukraine, направленных на поддержку государственного бюджета как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий;

  • $48,2 млн в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, нуждающихся в мелких и средних ремонтах.

Напомним

29 марта Украина получила $1,5 млрд ссуды на поддержку политики развития от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

Источник: Минфин
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