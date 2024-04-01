Украина получила грант от Японии на сумму $118 миллионов

$70 млн в рамках проекта HEAL Ukraine, направленных на поддержку государственного бюджета как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий;

$48,2 млн в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, нуждающихся в мелких и средних ремонтах.