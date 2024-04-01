Курс основных валют в начале апреля: пора ли готовиться к доллару по 40 грн

Начало нового месяца и второго квартала на валютном рынке пройдет интересно. Сегодня основная масса банков и их клиентов будут подводить итоги предыдущего отчетного периода и определяться с планами на новый период, что снизит статистику торгов и активность компаний на межбанке. Но уже со 2 апреля рынок полностью войдет в рабочий ритм с дополнительными вызовами для курса гривны.

Со второй половины марта нацвалюта уверенно девальвирует. 27 марта официальный курс гривны относительно доллара установил новый антирекорд — 39,3430 грн. Сейчас он немного откатился: на 1 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 39,00 грн/$. Украина уже успела получить хорошие новости от МВФ и европейских партеров. Но задержка финансирования со стороны США заставляет Нацбанк и валютный рынок «напрячься» в ожидании окончательных новостей от американских законодателей.

Деньги от США или новая финансовая политика

Процесс согласования выделения средств нашей стране уже давно перерос в политическое шоу, но Украине явно не до шуток: на кону около $60 млрд финансовой помощи. И хотя ее основная часть — это сугубо военные поставки, часть ресурсов должна приходить именно «живыми деньгами». И на них очень рассчитывал украинский Минфин и Нацбанк уже с января-февраля этого года.

Законопроект о $60 млрд на военную и финансовую помощь нашей стране недавно прошел Сенат. Но его отказывается рассматривать Палата представителей.

26 марта администрация президента США Джо Байдена в очередной раз призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Украине. Там отмечают, что этот вопрос тесно связан с нацбезопасностью государства. Ранее глава Комитета Международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о помощи Украине после Пасхи.

Наших чиновников можно понять. Пока бюджетный дефицит закрывается за счет поступлений от европейских партнеров, МВФ, Мирового банка и продаж ОВГЗ. Но на фоне растущих расходов на оборону, блокировки поляками части украинского аграрного экспорта, предстоящих переговоров о реструктуризации внешней задолженности перед некоторыми западными кредиторами и роста негативного сальдо торговли, ни правительство, ни Нацбанк не хотят рисковать имеющейся сейчас хрупкой финансовой стабильностью.

На 1 марта в резервах НБУ было $37,06 млрд (чистые $25,185 млрд), в марте-начале апреля от международных партнеров должно поступить до $9−10 млрд. И этого полностью хватает для покрытия текущих потребностей правительства и полного контроля Нацбанком ситуации на валютном рынке.

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Поэтому ключевым для чиновников НБУ и Минфина в первой половине апреля является четкий ответ на вопрос «будут ли деньги от США, согласно предварительных договоренностей, и если да, то по какому графику и в каких объемах». Если эти ресурсы придут, согласно определенных графиков, у Минфина и Нацбанка остается одна задача — удержание финансовой стабильности и контроль за инфляцией.

В противном случае, чиновникам уже нужно предпринимать меры по подстраховке ситуации на финансовом и валютном рынках, причем не всегда безболезненные для бизнеса и населения.

Нужно увеличивать объемы заимствований через ОВГЗ, оперативно поднимать налоги, сократить до минимума бюджетные расходы, кроме защищенных статей и расходов на армию, ускорить приватизацию госактивов. Возможно, частично проводить и эмиссию гривны в пределах, согласованных с МВФ, с практически контролируемой девальвацией нацвалюты, а также четко договариваться с западными кредиторами по реструктуризации внешних долгов с максимальным списанием сумм. Но списание долгов — это всегда удар по инвестиционному имиджу страны.

Как реагирует валютный рынок

Пока чиновники не получат четких ответов на все вопросы по международной помощи, ее графику поступлений и объемов, межбанк будет периодически лихорадить. Курс, как официальный, так и межбанковский и, опосредованно, наличный, будет находиться в подвешенном состоянии с потенциальным дрейфом к заложенным в бюджете среднегодовым значениям в 40,7 гривен за доллар. В условиях войны это не самый худший сценарий развития событий, но он сложен именно в части поведения наличного рынка.

На межбанке за счет валютных ограничений и своих интервенций Нацбанк практически полностью контролирует ситуацию. Куда сложнее прогнозировать поведение наличного рынка при более 1 трлн средств населения на вкладах и текущих счетах в банках, а также значительных объемах наличной гривны вне банковской системы.

И тут чрезвычайно важна постоянная коммуникация Нацбанка с гражданами по событиям валютного рынка и его перспективам, что происходит не всегда оперативно и в полном объеме. Было бы очень хорошо, если бы сам НБУ еженедельно, а иногда и ежедневно комментировал события на валютном рынке. Это сняло бы часть спекуляций на теме курса.

Пока, кроме валютных ограничений на межбанке, в качестве защиты для гривны, сейчас срабатывают трехмесячные конверсионных валютные депозиты и возможность ежемесячной покупки гражданами валюты в банках на свои карты в пределах до 50 тысяч гривен в эквиваленте. Это переводит значительную часть спроса на безналичную валюту и снижает давление на курс.

Главные ориентиры

В ближайшие недели ключевыми вопросами для валютного рынка по перспективам гривны будут:

ситуация по дальнейшему финансированию Украины со стороны США;

шаги правительства по закрытию проблем финансирования бюджета;

тактика Нацбанка на валютном рынке;

новости по переговорам о реструктуризации украинских долгов.

Валютных средств, которые сейчас нам предоставили европейские партнеры, МВФ, Мировой банк, хватает на покрытие текущих затрат, что дает правительству определенный временной лаг для решения финансовых проблем страны. Теперь главное, чтобы чиновники не расслаблялись, и начали работать на опережение.

Определенные шаги в этом направлении делаются. К ним можно отнести:

досрочное перечисление Нацбанком в бюджет свой прибыли за 2023 год, а также дивидендов частью госкорпораций и банков;

ускорение приватизации двух госбанков, согласованное в Меморандуме с МВФ;

зондирование почвы по реструктуризации долгов Украины с целью финализации решения данного вопроса не позднее конца лета этого года;

просчет Минфином возможных дополнительных объемов выпуска ОВГЗ и военных облигаций с доработкой рыночных механизмов привлечения максимального объема средств граждан и бизнеса в покупку ОВГЗ.

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Также принципиально важным является сохранение доверия населения к банковской системе, которое пока, несмотря на войну, продолжает наращивать объемы своих сбережений в банках. По данным НБУ и Фонда гарантирования вкладов, общая сумма вкладов физических лиц в банках за февраль выросла на 13,1 млрд грн — до 1,208 трлн по состоянию на 1 марта.

Причем важна и их структура: на эту же дату из общей суммы вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) вклады в национальной валюте составляли 780,8 млрд грн, а в СКВ — 427,3 млрд грн. То есть население и частные предприниматели продолжают держать в гривне около ⅔ своих сбережений, что в условиях войны — отличный показатель.

Поэтому ситуация на валютном рынке в начале апреля останется напряженной, но контролируемой Нацбанком. Поэтому ожидать истории с курсами межбанка и наличного рынка по доллару свыше 40 гривен пока не стоит. Хотя психологически девальвационный тренд на рынке сохраняется.

Прогноз курса доллара и евро на 1−5 апреля

НБУ продолжит активные выходы с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса гривны и сглаживания дисбалансов между спросом и предложением на межбанке. По моим прогнозам, на этой неделе он потратит для этого от $490 млн до $710 млн. Рабочие ежедневные объемы торгов на межбанке не будут превышать в системе Блумберг $160 млн — $250 млн. Основная активность на торгах будет наблюдаться со 2 по 5 апреля.

Котировки межбанка:

Доллар. По моему прогнозу, с 1 по 5 апреля курс доллара на межбанке будет в пределах от 38,80 до 39,40 гривен.

Евро. Пара евро/доллар, по моим расчетам, на этой неделе будет находиться в пределах от 1,071 до 1,088 доллара за евро с периодическим ростом активных колебаний во время оглашения экономических новостей по европейской и американской экономике. Курс евро на украинском межбанке на этой неделе в таком случае будет в пределах 41,55 — 42,87 гривен.

Наличный рынок:

Спред между покупкой и продажей валюты в основной части обменников будет в пределах 20−30 копеек по доллару и в пределах 20−40 копеек по евро.

Наличный доллар. В большинстве касс банков коридор покупки и продажи будет в пределах от 38,40 до 39,75 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 38,50 до 39,70 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах 41,30 — 43,20 грн, а в обменниках финкомпаний — от 41,50 до 43,10 грн. Евровалюта снова останется главным инструментом для спекуляций во все дни этой недели.