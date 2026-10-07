11 лет арбитража: Приватбанк отсудил у россии более $327 млн за активы в Крыму

Арбитражный суд обязал россию заплатить Приватбанку более $327 млн за незаконную экспроприацию его активов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Арбитражный суд обязал россию заплатить Приватбанку более $327 млн за незаконную экспроприацию его активов в Крыму.

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Что известно

Окончательное решение по делу № 2015−21 принял арбитражный суд при административной поддержке Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

Суд отклонил возражение россии о незаконности инвестиций Приватбанка, отметив, что они не лишают его юрисдикции и не делают исковые требования неприемлемыми.

Сумма включает компенсацию ущерба, проценты, начисленные с 18 апреля 2014 года, и возмещение расходов банка. Проценты будут продолжать начислять до полной оплаты.

Банк будет добиваться выполнения решения и полной выплаты присужденной суммы, заявила член правления Приватбанка по вопросам реорганизации и проблемных активов Солвита Деглава.

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Предыстория

Приватбанк приступил к арбитражному производству против россии 13 апреля 2015 года на основании украинско-российского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

До оккупации Крыма банк имел на острове активы, в частности кредиты, недвижимость и денежные средства, которые впоследствии были незаконно экспроприированы.