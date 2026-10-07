Арбитражный суд обязал россию заплатить Приватбанку более $327 млн за незаконную экспроприацию его активов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба банка.
11 лет арбитража: Приватбанк отсудил у россии более $327 млн за активы в Крыму
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Что известно
Окончательное решение по делу № 2015−21 принял арбитражный суд при административной поддержке Постоянной палаты третейского суда в Гааге.
Суд отклонил возражение россии о незаконности инвестиций Приватбанка, отметив, что они не лишают его юрисдикции и не делают исковые требования неприемлемыми.
Сумма включает компенсацию ущерба, проценты, начисленные с 18 апреля 2014 года, и возмещение расходов банка. Проценты будут продолжать начислять до полной оплаты.
Банк будет добиваться выполнения решения и полной выплаты присужденной суммы, заявила член правления Приватбанка по вопросам реорганизации и проблемных активов Солвита Деглава.
Читайте: Приватбанк выиграл суд в россии за активы в Крыму
Предыстория
Приватбанк приступил к арбитражному производству против россии 13 апреля 2015 года на основании украинско-российского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.
До оккупации Крыма банк имел на острове активы, в частности кредиты, недвижимость и денежные средства, которые впоследствии были незаконно экспроприированы.
Комментарии