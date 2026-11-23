В Германии завершается приём заявок на стипендиальную программу BAYHOST для украинских выпускников университетов. Участники могут получать 992 евро ежемесячно для обучения или научных исследований в Баварии. Для стипендиатов с детьми предусмотрена дополнительная выплата в 160 евро. Представить документы на 2027/2028 учебный год необходимо до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте BAYHOST .

В Германии завершается приём заявок на стипендиальную программу BAYHOST для украинских выпускников университетов.

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Сколько будут платить украинцам

До 3 лет

Программу финансирует федеральная земля Бавария. Стипендии предназначены для обучения в магистратуре, докторантуре (PhD) или для проведения однолетних научных исследований в баварских заведениях высшего образования.

Сначала финансирование предоставляется на один год, но его можно продлить еще дважды. Доплата на ребенка оформляется отдельно и может назначаться со следующего финансового года после подачи заявления.

Кто может получить стипендию

Претендовать на финансирование могут выпускники университетов, у которых есть украинское гражданство и постоянно проживают в Украине на момент подачи заявки.

Основные требования:

Возраст до 30 лет для магистрантов и до 35 лет для докторантов на 1 октября 2027 года. В обоснованных случаях возможны исключения.

Знание немецкого или английского языка в соответствии с выбранной программой обычно на уровне C1.

Высокие академические результаты и мотивация к обучению или исследованиям.

Для PhD — описание исследовательского проекта и письмо поддержки от профессора баварского университета.

Для магистратуры рекомендательное письмо необязательно.

Заявители должны подтвердить образование, предоставить мотивационное письмо, резюме, документы о гражданстве и владении языком. Для исследовательских стажировок в рамках PhD в Украине также необходима рекомендация научного руководителя украинского университета.

Как подать заявку

Документы принимаются исключительно онлайн через систему StipSys. Заявки, отправленные по почте или электронной почте, а также неполные пакеты документов не будут рассматриваться.

Поступление в университет нужно оформлять отдельно от заявки на стипендию. Сроки могут отличаться в зависимости от заведения и учебной программы.

Подать заявку можно через официальную страницу программы BAYHOST, где размещены форма StipSys и инструкции для кандидатов.

Что нужно учесть

BAYHOST — стипендиальная программа для выпускников из стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Кроме Украины, в ней могут принимать граждане Польши, Румынии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Словакии, Сербии и других стран, перечисленных организаторами.

Стипендия предусматривает ежемесячную финансовую поддержку, однако расходы по переезду в Германию участники покрывают самостоятельно. Получение гранта также не заменяет процедуру поступления в университет.

Для украинцев программа открывает возможность получить европейское образование или продолжить научную работу с финансовой поддержкой. В то же время, конкурсный отбор учитывает академические достижения, мотивацию и соответствие выбранной программы предыдущему образованию.