В Германии завершается приём заявок на стипендиальную программу BAYHOST для украинских выпускников университетов. Участники могут получать 992 евро ежемесячно для обучения или научных исследований в Баварии. Для стипендиатов с детьми предусмотрена дополнительная выплата в 160 евро. Представить документы на 2027/2028 учебный год необходимо до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте BAYHOST .
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Сколько будут платить украинцам
До 3 лет
Программу финансирует федеральная земля Бавария. Стипендии предназначены для обучения в магистратуре, докторантуре (PhD) или для проведения однолетних научных исследований в баварских заведениях высшего образования.
Сначала финансирование предоставляется на один год, но его можно продлить еще дважды. Доплата на ребенка оформляется отдельно и может назначаться со следующего финансового года после подачи заявления.
Кто может получить стипендию
Претендовать на финансирование могут выпускники университетов, у которых есть украинское гражданство и постоянно проживают в Украине на момент подачи заявки.
Основные требования:
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Возраст до 30 лет для магистрантов и до 35 лет для докторантов на 1 октября 2027 года. В обоснованных случаях возможны исключения.
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Знание немецкого или английского языка в соответствии с выбранной программой обычно на уровне C1.
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Высокие академические результаты и мотивация к обучению или исследованиям.
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Для PhD — описание исследовательского проекта и письмо поддержки от профессора баварского университета.
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Для магистратуры рекомендательное письмо необязательно.
Заявители должны подтвердить образование, предоставить мотивационное письмо, резюме, документы о гражданстве и владении языком. Для исследовательских стажировок в рамках PhD в Украине также необходима рекомендация научного руководителя украинского университета.
Как подать заявку
Документы принимаются исключительно онлайн через систему StipSys. Заявки, отправленные по почте или электронной почте, а также неполные пакеты документов не будут рассматриваться.
Поступление в университет нужно оформлять отдельно от заявки на стипендию. Сроки могут отличаться в зависимости от заведения и учебной программы.
Подать заявку можно через официальную страницу программы BAYHOST, где размещены форма StipSys и инструкции для кандидатов.
Что нужно учесть
BAYHOST — стипендиальная программа для выпускников из стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Кроме Украины, в ней могут принимать граждане Польши, Румынии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Словакии, Сербии и других стран, перечисленных организаторами.
Стипендия предусматривает ежемесячную финансовую поддержку, однако расходы по переезду в Германию участники покрывают самостоятельно. Получение гранта также не заменяет процедуру поступления в университет.
Для украинцев программа открывает возможность получить европейское образование или продолжить научную работу с финансовой поддержкой. В то же время, конкурсный отбор учитывает академические достижения, мотивацию и соответствие выбранной программы предыдущему образованию.
Комментарии - 1
мотивацію та відповідність обраної програми попередній освіті
звідкіля у торговців китайщиною візьмуться академічні досягнення.