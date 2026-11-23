Швейцарская компания Coca-Cola HBC, производящая и разливающая напитки Coca-Cola для продажи на разных рынках, начала торговаться на фондовой бирже в Йоханнесбурге. Ее рыночную стоимость оценивают примерно в $21 млрд. Выход на биржу состоялся накануне крупного соглашения в $2,6 млрд, согласно которому Coca-Cola HBC должна приобрести 75% африканского бизнеса по производству и разливу напитков Coca-Cola. После завершения сделки компания станет вторым крупнейшим партнером Coca-Cola по разливу напитков в мире. Об этом пишeт Bloomberg. ► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Coca-Cola выходит на биржу Африки: компанию оценили в $21 млрд

Швейцарская компания Coca-Cola HBC, производящая и разливающая напитки Coca-Cola для продажи на разных рынках, начала торговаться на фондовой бирже в Йоханнесбурге. Ее рыночную стоимость оценивают примерно в $21 млрд. Выход на биржу состоялся накануне крупного соглашения в $2,6 млрд, согласно которому Coca-Cola HBC должна приобрести 75% африканского бизнеса по производству и разливу напитков Coca-Cola.

Акции компании начали торговаться на Йоханнесбургской бирже по цене 996 южноафриканских рандов. Во время первых торгов они дорожали до 1039,50 ранда. Так, Coca-Cola HBC стала одним из крупных международных эмитентов на Johannesburg Stock Exchange (JSE), крупнейшей фондовой бирже Африки.

Этот выход на биржу не являлся первичным размещением акций (IPO). Coca-Cola HBC не продавала новые акции, чтобы привлечь деньги от инвесторов. На JSE начали торговать уже существующими акциями компании. Ее основной биржевой площадкой остается Лондон, акции торгуются в Афинах.

Coca-Cola HBC покупает большую часть африканского бизнеса

Главное соглашение, на фоне которого состоялся биржевой дебют, касается приобретения 75% Coca-Cola Beverages Africa. Coca-Cola HBC договорилась купить эту долю у The Coca-Cola Company и Gutsche Family Investments за $2,6 млрд. Завершить сделку планируется 27 ноября 2026 года.

Coca-Cola Beverages Africa занимается производством и разливом напитков Coca-Cola на африканских рынках. После приобретения компания Coca-Cola HBC станет вторым крупнейшим в мире партнером Coca-Cola по разливу напитков по объему производства. Ее продукция будет охватывать рынки с общей аудиторией около 1,2 млрд. потребителей.

В рамках расчета по соглашению Coca-Cola HBC также выпустит 21 млн. новых акций для Gutsche Family Investments. Их торговлю на биржах в Йоханнесбурге, Лондоне и Афинах должны начать 30 ноября.

После завершения сделки структура собственности Coca-Cola HBC изменится. Инвестиционная компания Kar-Tess Holding, связанная с семьей главы правления Coca-Cola HBC Анастасиса Дэвида, будет владеть 22,14% акций. Доля The Coca-Cola Company будет составлять 20,3%, а Gutsche Family Investments получит 5,45%.

Для The Coca-Cola Company эта операция является частью стратегии сокращения прямой собственности на предприятия по разливу напитков. При этом корпорация хранит доли в ключевых партнерах, занимающихся производством и дистрибуцией продукции.

На Йоханнесбургской бирже стало меньше компаний

Появление Coca-Cola HBC происходит на фоне сокращения количества компаний, торгуемых на JSE акции. По данным Южноафриканского резервного банка, в конце 2025 года на бирже была 271 компания. Двумя годами ранее их насчитывалось 284.

Рыночная стоимость Coca-Cola HBC составляет около 370 млрд. южноафриканских рандов, или $21 млрд. Ее листинг стал одним из заметных пополнений биржи после нескольких лет сокращения количества компаний в ее списке.