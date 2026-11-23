Инвестировать в Украину можно даже с 1000 грн. Но небольшая сумма входа не означает, что человек мало чем рискует. У начинающих часто нет достаточного опыта, чтобы проверить компанию, оценить реальную стоимость актива и понять, откуда возьмется обещанная прибыль. В результате привлекательная доходность может оказаться важнее надежности самой инвестиции. Коммерческий директор «Твой Круг» Егор Лесничий объяснил, почему новичкам следует начинать с регулируемых инструментов и на что обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги.
Инвестиции от 1000 грн: эксперт предупредил о главном риске для начинающих
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Почему украинцы начинают инвестировать меньшими суммами
На украинском инвестиционном рынке растет интерес к инструментам с небольшим порогом входа. Люди, ранее не имевшие опыта инвестирования, все чаще готовы вкладывать небольшие суммы, чтобы попробовать себя на финансовом рынке.
Этот тренд замечают и участники инвестиционной конференции от Минфина и Finance.ua Жить на проценты, которая состоялась 14 ноября. Основатель и президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак рассказал, что средний чек розничного клиента компании составляет около 40 тыс. грн на одну операцию и продолжает снижаться.
По его словам, это может свидетельствовать о приходе новых инвесторов с меньшими финансовыми возможностями. Часть из них начинается с вложений от 1000 грн, постепенно знакомясь с разными инструментами.
Сергей Крамаренко, эксперт по земельным инвестициям и инвестор фонда «Грунтовно», объясняет небольшие чеки также стремлением диверсифицировать риски. Вместо того чтобы вкладывать все деньги в один проект, люди могут распределять капитал между несколькими активами.
Он также обращает внимание на зависимость инвестиционной активности от ситуации в стране. По его наблюдениям, обстрелы и ухудшение ситуации безопасности могут останавливать соглашения, тогда как положительные новости и перспективы мирного урегулирования придают инвесторам уверенности.
Главный риск — не в сумме, а в том, кому доверяют деньги
По мнению коммерческого директора «Твой Круг» Егора Лесничего, только начинающий инвестировать человек часто не имеет достаточно знаний и опыта, чтобы самостоятельно проверить предложение на рынке.
Особенно это касается вложений в доли частных компаний или другие проекты, работающие вне регулируемого фондового рынка. Инвестору нужно разобраться, чем занимается компания, как она зарабатывает, соответствует ли цена входа реальной стоимости актива и какие возможности вернуть вложенные деньги.
Для опытного участника рынка такая проверка может являться привычной процедурой. Для человека, впервые вкладывающего свои сбережения, — серьезным вызовом.
Поэтому Лесничий советует, прежде всего, выяснять, в какой правовой и регуляторной среде работает компания, привлекающая деньги.
«Когда ты работаешь на фондовом рынке, рынок регулируемый, есть Нацкомиссия, есть аудит, и ты туда идешь с небольшим чеком, тогда риск нивелируется», — объясняет эксперт.
Он отмечает, что после проверки юридической формы инвестиции нужно оценить стратегию компании: есть ли у нее потенциал заработка, за счет чего формируется дополнительная доходность и насколько понятна ее бизнес-модель.
В то же время, регулируемый статус сам по себе не гарантирует прибыли или сохранения капитала. Он означает, что деятельность участников осуществляется в пределах установленных правил и под надзором. Рыночные, кредитные и другие опасности остаются.
Почему обещания 30% годовых могут быть опасны
Еще одна проблема, которую подняли участники дискуссии, — ожидания инвесторов относительно доходности.
Соучредитель и управляющий партнер УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский обратил внимание на противоречие: люди часто не хотят вкладывать деньги в инструменты с относительно невысокой доходностью, но не умеют оценивать риски более прибыльных предложений.
По его словам, в Украине пока не сформирована культура инвестирования. Многие хорошо знают о банковских депозитах и недвижимости, но гораздо меньше понимают, как работают инвестиционные фонды и другие коллективные инструменты.
Карпиловский привел пример: если человеку предлагают доходность около 10% годовых, он может решить, что это слишком мало для того чтобы открывать счет, изучать новый инструмент и брать на себя риски. Она начинает искать возможности заработать 20−30%, не всегда понимая, за счет чего формируется такая прибыль.
Егор Лесничий соглашается, что такие ситуации случаются, но считает, что не все инвесторы, ищущие большую доходность, остаются на сомнительных предложениях.
«Мало, и я пойду на рынок, буду искать, где мне предложат 30%», — описывает он типичную реакцию человека, недовольного консервативной доходностью.
По его наблюдениям, далее возможны разные сценарии: инвестор может сравнить предложения, не найти достаточно понятных альтернатив и вернуться к более проверенному инструменту. Но может и поверить в обещания высокой прибыли, получить отрицательный опыт и только после этого начать более внимательно оценивать риски.
По мнению Лесничего, ответом на эту проблему должно стать финансовое образование. Рынку нужно не только предлагать новые инвестиционные продукты, но и объяснять людям, как они работают, откуда берется прибыль и какие риски стоят за каждым предложением.
ОВГЗ: одно из самых заметных направлений инвестиций для украинцев
Рост интереса к инвестициям подтверждает статистика государственных облигаций.
По данным Министерства финансов, на 2 ноября 2026 года граждане владели ОВГЗ на 173,1 млрд грн. За месяц их портфель вырос на 5,6 млрд. грн.
В ходе дискуссии Тарас Козак привел оперативную оценку около 176 млрд грн. В начале года, по его словам, объем вложений составил около 112 млрд. грн.
Государственные облигации стали одним из доступных для частных инвесторов инструментов: их можно приобрести через банки и лицензированных брокеров, а условия выпусков и параметры доходности публичны.
В материале Минфина от 18 ноября сравнивали результаты различных инструментов за предыдущие 12 месяцев: гривневые ОВГЗ принесли 16,5%, доллар подорожал на 8,5%, а депозиты после уплаты налогов дали 8,5%. Инфляция за этот период составила 11%.
Так что разница в доходности — не единственный критерий, по которому следует выбирать инвестиционный инструмент. Не менее важно оценить возможные потери, как быстро можно вернуть вложенные средства и на какой срок придется их заморозить.
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