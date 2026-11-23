Инвестировать в Украину можно даже с 1000 грн. Но небольшая сумма входа не означает, что человек мало чем рискует. У начинающих часто нет достаточного опыта, чтобы проверить компанию, оценить реальную стоимость актива и понять, откуда возьмется обещанная прибыль. В результате привлекательная доходность может оказаться важнее надежности самой инвестиции. Коммерческий директор «Твой Круг» Егор Лесничий объяснил , почему новичкам следует начинать с регулируемых инструментов и на что обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги.

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Почему украинцы начинают инвестировать меньшими суммами

На украинском инвестиционном рынке растет интерес к инструментам с небольшим порогом входа. Люди, ранее не имевшие опыта инвестирования, все чаще готовы вкладывать небольшие суммы, чтобы попробовать себя на финансовом рынке.

Этот тренд замечают и участники инвестиционной конференции от Минфина и Finance.ua Жить на проценты, которая состоялась 14 ноября. Основатель и президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак рассказал, что средний чек розничного клиента компании составляет около 40 тыс. грн на одну операцию и продолжает снижаться.

По его словам, это может свидетельствовать о приходе новых инвесторов с меньшими финансовыми возможностями. Часть из них начинается с вложений от 1000 грн, постепенно знакомясь с разными инструментами.

Сергей Крамаренко, эксперт по земельным инвестициям и инвестор фонда «Грунтовно», объясняет небольшие чеки также стремлением диверсифицировать риски. Вместо того чтобы вкладывать все деньги в один проект, люди могут распределять капитал между несколькими активами.

Он также обращает внимание на зависимость инвестиционной активности от ситуации в стране. По его наблюдениям, обстрелы и ухудшение ситуации безопасности могут останавливать соглашения, тогда как положительные новости и перспективы мирного урегулирования придают инвесторам уверенности.

Главный риск — не в сумме, а в том, кому доверяют деньги

По мнению коммерческого директора «Твой Круг» Егора Лесничего, только начинающий инвестировать человек часто не имеет достаточно знаний и опыта, чтобы самостоятельно проверить предложение на рынке.

Особенно это касается вложений в доли частных компаний или другие проекты, работающие вне регулируемого фондового рынка. Инвестору нужно разобраться, чем занимается компания, как она зарабатывает, соответствует ли цена входа реальной стоимости актива и какие возможности вернуть вложенные деньги.

Для опытного участника рынка такая проверка может являться привычной процедурой. Для человека, впервые вкладывающего свои сбережения, — серьезным вызовом.

Поэтому Лесничий советует, прежде всего, выяснять, в какой правовой и регуляторной среде работает компания, привлекающая деньги.

«Когда ты работаешь на фондовом рынке, рынок регулируемый, есть Нацкомиссия, есть аудит, и ты туда идешь с небольшим чеком, тогда риск нивелируется», — объясняет эксперт.

Он отмечает, что после проверки юридической формы инвестиции нужно оценить стратегию компании: есть ли у нее потенциал заработка, за счет чего формируется дополнительная доходность и насколько понятна ее бизнес-модель.

В то же время, регулируемый статус сам по себе не гарантирует прибыли или сохранения капитала. Он означает, что деятельность участников осуществляется в пределах установленных правил и под надзором. Рыночные, кредитные и другие опасности остаются.

Почему обещания 30% годовых могут быть опасны

Еще одна проблема, которую подняли участники дискуссии, — ожидания инвесторов относительно доходности.

Соучредитель и управляющий партнер УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский обратил внимание на противоречие: люди часто не хотят вкладывать деньги в инструменты с относительно невысокой доходностью, но не умеют оценивать риски более прибыльных предложений.

По его словам, в Украине пока не сформирована культура инвестирования. Многие хорошо знают о банковских депозитах и недвижимости, но гораздо меньше понимают, как работают инвестиционные фонды и другие коллективные инструменты.

Карпиловский привел пример: если человеку предлагают доходность около 10% годовых, он может решить, что это слишком мало для того чтобы открывать счет, изучать новый инструмент и брать на себя риски. Она начинает искать возможности заработать 20−30%, не всегда понимая, за счет чего формируется такая прибыль.

Егор Лесничий соглашается, что такие ситуации случаются, но считает, что не все инвесторы, ищущие большую доходность, остаются на сомнительных предложениях.

«Мало, и я пойду на рынок, буду искать, где мне предложат 30%», — описывает он типичную реакцию человека, недовольного консервативной доходностью.

По его наблюдениям, далее возможны разные сценарии: инвестор может сравнить предложения, не найти достаточно понятных альтернатив и вернуться к более проверенному инструменту. Но может и поверить в обещания высокой прибыли, получить отрицательный опыт и только после этого начать более внимательно оценивать риски.

По мнению Лесничего, ответом на эту проблему должно стать финансовое образование. Рынку нужно не только предлагать новые инвестиционные продукты, но и объяснять людям, как они работают, откуда берется прибыль и какие риски стоят за каждым предложением.

ОВГЗ: одно из самых заметных направлений инвестиций для украинцев

Рост интереса к инвестициям подтверждает статистика государственных облигаций.

По данным Министерства финансов, на 2 ноября 2026 года граждане владели ОВГЗ на 173,1 млрд грн. За месяц их портфель вырос на 5,6 млрд. грн.

В ходе дискуссии Тарас Козак привел оперативную оценку около 176 млрд грн. В начале года, по его словам, объем вложений составил около 112 млрд. грн.

Государственные облигации стали одним из доступных для частных инвесторов инструментов: их можно приобрести через банки и лицензированных брокеров, а условия выпусков и параметры доходности публичны.

В материале Минфина от 18 ноября сравнивали результаты различных инструментов за предыдущие 12 месяцев: гривневые ОВГЗ принесли 16,5%, доллар подорожал на 8,5%, а депозиты после уплаты налогов дали 8,5%. Инфляция за этот период составила 11%.

Так что разница в доходности — не единственный критерий, по которому следует выбирать инвестиционный инструмент. Не менее важно оценить возможные потери, как быстро можно вернуть вложенные средства и на какой срок придется их заморозить.