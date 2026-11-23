В октябре 2026 года промышленная инфляция в Украине замедлилась до 33,4% в годовом исчислении против 38,4% в сентябре. В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем цены производителей промышленной продукции выросли на 1,1%. Несмотря на замедление, годовое подорожание остается выше 33% уже девятый месяц подряд. Об этом говорится в данных Госстата.

В октябре 2026 года промышленная инфляция в Украине замедлилась до 33,4% в годовом исчислении против 38,4% в сентябре.

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Как изменилась промышленная инфляция

В сентябре 2026 года цены производителей снизились на 2,8% по сравнению с августом, хотя в годовом исчислении оставались на 38,4% выше. В октябре лунная динамика снова стала положительной.

Основной вклад в высокие темпы промышленной инфляции продолжает вносить энергетика. Рост стоимости энергоресурсов оказывает непосредственное влияние на расходы предприятий, особенно в производствах с высоким потреблением электроэнергии и газа.

Несмотря на снижение годового показателя на 5 процентных пунктов, говорить об общем удешевлении промышленной продукции преждевременно. Замедление инфляции означает, что цены растут медленнее, чем раньше, а не возвращаются к прошлогодним уровням.

Как это влияет на экономику

Высокие цены производителей оказывают дополнительное давление на себестоимость товаров. Для предприятий это означает больше затрат на энергоснабжение, производственные процессы и закупку промежуточной продукции.

Часть издержек бизнеса может компенсировать повышением отпускных цен. Однако возможности такого пересмотра зависят от спроса и конкуренции. Если покупатели не готовы платить больше, компаниям приходится сокращать маржу или искать способы уменьшения издержек.

Промышленная инфляция может также влиять на потребительские цены с задержкой. Особенно это касается товаров, в себестоимости которых значительную часть занимают электроэнергия, горючее и промышленное сырье.

Инфляционное давление сохраняется

Как ранее сообщал «Минфин», по данным Госстата, потребительская инфляция в октябре 2026 года составила 1,8% в месяц и 11% в годовом исчислении. Это существенно ниже темпов удорожания промышленной продукции.

Разница между двумя показателями объясняется их структурой. Индекс цен производителей отражает изменение отпускных цен предприятий промышленности, в то время как потребительская инфляция охватывает товары и услуги, покупаемые населением. Поэтому их нельзя напрямую сравнивать как одинаковые показатели.

В то же время, высокая промышленная инфляция остается риском для дальнейшей динамики потребительских цен. Если расходы предприятий продолжат расти, часть этого подорожания может постепенно переходить в розничные цены. Масштаб влияния зависит от ситуации в энергетике, спроса и возможностей производителей сдерживать собственные затраты.