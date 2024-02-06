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6 февраля 2024, 12:10 Читати українською

Украинские АЗС ждет волна банкротств: почему этот бизнес становится неприбыльным

На украинских улицах появляется все больше электромобилей. Уже сейчас они становятся ключевым фактором, который влияет на рынок топлива. Сможет ли в этих условиях работать рынок АЗС, рассказал директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

На украинских улицах появляется все больше электромобилей.

За время полномасштабной войны потребление топлива сильно упало. По газу в два раза, по бензину — в половину. Мы все считали, и отчасти это верно, что снижение связано с сокращением экономической активности, выездом части населения, мобилизацией. Но падение прогрессирует, и тут выходит на сцену главный фактор — электроавтомобиль.

25% новых авто — уже чистые электрички, не меньше и гибридов. Если учесть, что в 2034 году Европа грозится прекратить выпускать авто с ДВС, то невольно напрашивается вопрос: для кого строить комплексы АЗС по 2−3 миллиона вечнозеленых?

На трассах уже продавать бензин все сложнее, там еще дизель норм пока идет, благодаря фурам. А блокпосты, которые ловят уклонистов, как-то не способствуют передвижению легковушек. А в городах электричек все больше.

Какие уже сейчас можно сделать выводы:

Падение продаж бензина и газа неизбежно, дизель пока еще держится.

Плотность АЗС на 1 человека у нас самая высокая в мире. Понятно, что столько не нужно, а выживать им становится все сложней, от слова «честно, почти невозможно».

Новые дорогие комплексы закончат строить в 2028 году, чтобы они хоть успели окупиться.

Никому АЗС не будут нужны в 2040 году. Не изобретено никакой технологии, которая заставит ехать заряжать машину на АЗС, а не у подъезда ставить на ночь на зарядку.

Ближе к 2030 нас ждет крах рынка АЗС, нет идеи, что делать с этими «зданиями на трассе», какую альтернативу они могут получить. Кафе и магазины в таком количестве не нужны, да и нет и сейчас в них потребностей.

Операторов большинства сетей АЗС ждет неизбежное банкротство уже в ближайшие годы. Узурпация рынка идет семимильными шагами, борьба за последнее место под солнцем уже началась. Причем борьба идет не по правилам.

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Бизнесу АЗС осталось меньше 20 лет, по крайней мере, бизнесу АЗС в таком виде, в котором он есть на сейчас. 20 лет — это только кажется, что много.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
bonv
bonv
6 февраля 2024, 13:10
#
Не нагнітайте:) Ще немає проблеми з електрокарами:) Хто знає що буде через 20 років:)
+
+15
dogestrong
dogestrong
6 февраля 2024, 14:06
#
За час повномасштабної війни споживання палива дуже впало. По газу вдвічі, по бензину — наполовину.

Після цього експертного аналізу статтю можна далі не читати, принаймні, не сприймати серйозно.
+
+15
gorobezus
gorobezus
6 февраля 2024, 14:56
#
Осталась сущая мелочь — где-то взять генерацию чтобы зарядить потенциальную орду электрокаров на которые по мнению автора пересядут сограждане.
И да автор забыл про самое главное.
Для начала следует победить в войне за выживание Украины как государства — это раз.
Два это то то что каким-то чудом удержать население после войны, поскольку история показывает в большинстве случаев *** жопошную по окончанию войны в обеих странах участницах действа. Но в большинстве случаев у населения не было вариантов куда-либо массово свалить, в нашем случае варианты будут.
+
0
987
987
6 февраля 2024, 15:19
#
Ну так может надо цирк с блокпостами убрать, я ребенка к бабушке
+
0
viicore
viicore
6 февраля 2024, 15:21
#
Электрички это игрушки — вторая, третья машина в семье. И точно не для межгорода, это особый вид мазохизма. И уж точно не за электромобилями будущее, стоит только посмотреть как и из чего делают батареи и на какие мощности приходится генерация электричества. Будущее за водородными, из выбросов только водяной пар. А инфраструктура точно нужна будет не под подъездом, а хотябы как у газовых заправок, т. е. комплексам максимум что потребуется это реконструкция с учетом добавления еще балона с водородом. Автор сказочник ездит на маршутке. 90% всех кто едет межгород первую завправку делают в городе на дешевой проверенной любимой заправке, потом планируют маршрут разделяя его на где вкусно пожрать и не мерзко сходить в туалет и потом уже также выгодно заправиться, это не всегда одни и те же места.
+
0
987
987
6 февраля 2024, 15:22
#
Отправить не могу, некому встретить на машине с маршрутки в райцентре и отвезти в село, все соседи ехать отказьіваются.
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