Украинские АЗС ждет волна банкротств: почему этот бизнес становится неприбыльным

На украинских улицах появляется все больше электромобилей. Уже сейчас они становятся ключевым фактором, который влияет на рынок топлива. Сможет ли в этих условиях работать рынок АЗС, рассказал директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

За время полномасштабной войны потребление топлива сильно упало. По газу в два раза, по бензину — в половину. Мы все считали, и отчасти это верно, что снижение связано с сокращением экономической активности, выездом части населения, мобилизацией. Но падение прогрессирует, и тут выходит на сцену главный фактор — электроавтомобиль.

25% новых авто — уже чистые электрички, не меньше и гибридов. Если учесть, что в 2034 году Европа грозится прекратить выпускать авто с ДВС, то невольно напрашивается вопрос: для кого строить комплексы АЗС по 2−3 миллиона вечнозеленых?

На трассах уже продавать бензин все сложнее, там еще дизель норм пока идет, благодаря фурам. А блокпосты, которые ловят уклонистов, как-то не способствуют передвижению легковушек. А в городах электричек все больше.

Какие уже сейчас можно сделать выводы:

Падение продаж бензина и газа неизбежно, дизель пока еще держится.

Плотность АЗС на 1 человека у нас самая высокая в мире. Понятно, что столько не нужно, а выживать им становится все сложней, от слова «честно, почти невозможно».

Новые дорогие комплексы закончат строить в 2028 году, чтобы они хоть успели окупиться.

Никому АЗС не будут нужны в 2040 году. Не изобретено никакой технологии, которая заставит ехать заряжать машину на АЗС, а не у подъезда ставить на ночь на зарядку.

Ближе к 2030 нас ждет крах рынка АЗС, нет идеи, что делать с этими «зданиями на трассе», какую альтернативу они могут получить. Кафе и магазины в таком количестве не нужны, да и нет и сейчас в них потребностей.

Операторов большинства сетей АЗС ждет неизбежное банкротство уже в ближайшие годы. Узурпация рынка идет семимильными шагами, борьба за последнее место под солнцем уже началась. Причем борьба идет не по правилам.

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Бизнесу АЗС осталось меньше 20 лет, по крайней мере, бизнесу АЗС в таком виде, в котором он есть на сейчас. 20 лет — это только кажется, что много.