Электромобили уничтожат нефтедобытчиков быстрее, чем ожидалось

Растущие продажи электромобилей в последние годы заставили экспертов улучшить свои прогнозы относительно того, когда мировое потребление нефти достигнет пика. Какую долю рынка уже занимают электромобили и как это влияет на нефтяников, пишет Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

Пик к концу десятилетия

Базирующееся в Париже Международное энергетическое агентство (МЭА), которое объединяет 29 промышленно развитых стран, ожидает, что мировое потребление нефти достигнет своего пика в конце этого десятилетия на уровне 103 миллионов баррелей в сутки, после внесения регулярных корректировок, по сравнению с прогнозом 2017 года, согласно которому, пик составит почти 105 миллионов баррелей в сутки в 2040 году.

«Переломным моментом стала политическая поддержка перехода к электрификации, весьма существенно снизившая спрос на нефть со стороны транспортного сектора, который был ключевым фактором роста мирового спроса на нефть», — сказал Апостолос Петропулос, специалист по энергетическому моделированию в МЭА.

Нефтяной гигант BP улучшил свои прогнозы глобального пикового спроса на нефть, в то время, как правительства Соединенных Штатов и Китая — двух крупнейших в мире потребителей нефти — пересмотрели свои прогнозы внутреннего потребления.

По данным МЭА, на транспорт приходится около 60% мирового спроса на нефть, причем только на Соединенные Штаты приходится около 10%. Эта доля должна снизиться, поскольку МЭА ожидает, что к 2030 году мировой спрос на нефть сократится примерно на 5 миллионов баррелей в день.

По данным МЭА, мировые продажи электромобилей в настоящее время составляют около 13% от всех продаж автомобилей и, вероятно, вырастут до 40−45% рынка к концу десятилетия. Это происходит благодаря сочетанию все более жестких стандартов эффективности и субсидий, введенных различными правительствами по всему миру после Парижского соглашения 2015 года, направленного на удержание глобального потепления в пределах 1,5 градусов по Цельсию (2,7 градуса по Фаренгейту) выше доиндустриальных температур.

Последние меры субсидирования включают налоговый кредит в размере 7 500 долларов США по Закону «О снижении инфляции при покупке нового электромобиля», который принят в прошлом году и призванный помочь компенсировать высокие цены на авто.

Хотя эти цифры большие, МЭА заявило, что продажи электромобилей должны быть еще выше — порядка 70% рынка к 2030 году, чтобы соответствовать цели Парижского соглашения по ограничению потепления.

Неясно, смогут ли продажи достичь этих высот.

Производители электромобилей, включая General Motors, Ford и Stellantis, в последние недели отложили или отменили планы по ускорению производства на фоне роста затрат на рабочую силу и признаков того, что более высокие процентные ставки замедляют экономический рост в Соединенных Штатах.

Однако, в долгосрочной перспективе снижение стоимости аккумуляторов для электромобилей вселяет оптимизм в некоторых экспертов.

Китай — лидер рынка

Темпы внедрения электромобилей в будущем будут сильно зависеть от цен на электромобили и доступности зарядных станций, — по мнению отраслевых экспертов. Китай имеет преимущество по обоим пунктам.

По данным британской исследовательской фирмы JATO Dynamics, в середине 2023 года средний электромобиль в Китае стоил 31 165 евро (33 964 доллара). Как выяснил JATO, самый дешевый электромобиль в Китае был на 8% дешевле, чем самый дешевый эквивалентный автомобиль с бензиновым двигателем. Это благодаря массовым государственным субсидиям и легкодоступности редкоземельных элементов, которые играют решающее значение для производства электромобилей.

Электромобили занимают около четверти рынка в Китае, и ожидается, что страна возглавит глобальный рост.

В Соединенных Штатах, напротив, средняя цена электромобиля составляет более 53 000 долларов, по данным автомобильной исследовательской компании Kelley Blue Book, что примерно на 5 000 долларов больше, чем у автомобиля с бензиновым двигателем.

Соединенные Штаты также значительно отстают от Китая по общему количеству общественных зарядных станций. В белой книге, опубликованной в октябре Институтом электрификации, финансируемой промышленностью, отмечается, что в Соединенных Штатах насчитывается около 52 000 общественных зарядных станций, в Европе — около 400 000, а в Китае — около 1,2 миллиона.

Тем не менее, по данным МЭА, ожидается, что к 2030 году доля электромобилей в регистрации новых автомобилей в США вырастет до 50%, поскольку водителей привлекают совершенствующиеся технологии, падающие цены и перспектива забыть про волатильные цены на бензиновых заправках.

Читайте также: Доходы россии от нефти и газа снизятся в 2 раза: что для этого сделают США

«Изменения в политической сфере могут задержать переход», — сказал Петропулос из МЭА, ссылаясь на опасения некоторых производителей электромобилей, что выборы в США в следующем году могут привести к новому пересмотру политики. «Но, в конечном счете, переход уже происходит».