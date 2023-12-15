МВФ требует увеличить доходы бюджета: как это сделать без уничтожения ФОПов

МВФ решил предоставить Украине следующий транш в размере $890 млн в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Вместе с финансовой помощью, наша страна получила и новые требования , которые должна выполнить для продолжения сотрудничества с Фондом. Среди главных — план укрепления налоговых поступлений. Как это сделать без дополнительной нагрузки на людей и малый бизнес?

Третий пересмотр программы для следующего транша по плану должен пройти в марте. Оценивать его будут, в том числе, и по показателям декабря. А потому первоочередным условием для Украины было выдвинуто обязательное утверждение Правительством Национальной стратегии доходов. Отвечая на вопрос об ожиданиях, глава миссии Фонда в Украине Гевин Грей отметил, что, в первую очередь, речь идет о комплексном плане укрепления налоговых поступлений.

24 ноября на брифинге Министр финансов Сергей Марченко заявил: «Драфт стратегии уже разработан, в ближайшее время она будет представлена правительству. Я надеюсь, что до конца года правительство поддержит». Но, к сожалению, в публичном доступе драфт вряд ли окажется, а правительство вряд ли будет проводить публичные дискуссии до утверждения документа. Однако, ориентируясь на заявления публичных лиц, мы уже можем сделать определенные выводы по этому документу.

Задача 1: обновление таможни и налоговой

В первую очередь, стоит отметить, что сам МВФ продвигает новые подходы по государственному управлению в Украине. Среди заявлений г-на Грея были отмечены надежды, что Нацстратегия доходов будет «живым» документом, и со временем может меняться, в соответствии с условиями и потребностями Украины.

Это не просто жесткие рамки, а комплексный документ, который создает общее видение доходов в стране и позволяет менять нагрузку относительно потребности государства.

Сам министр финансов заявлял: «Мы, по факту, будем менять наши органы, и будем делать их соответствующими европейским стандартам. В части законодательства мы уже многое сделали, теперь остается максимально адаптировать наши фискальные органы к практике работы соответствующих подразделений налоговой и таможни стран Европейского Союза».

Это внушает надежду, что будут проведены действительно структурные реформы соответствующих органов. Ведь таможенная и налоговая службы давно находятся без руководителей, хотя потребности в проведении открытых конкурсов звучали в Верховной Раде еще в апреле этого года.

Только при профессиональных руководителях и кадрах можно осуществить качественный переход от советского наследия к современным европейским сервисам. Значительную роль в этом играет диджитализация. И уже становится очевидным, что министр цифровой трансформации не может справиться с этим без профильных руководителей.

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Задача 2: увеличить источники поступления в бюджет

Среди требований МВФ отмечает, что Украина уже к концу февраля должна увеличить источники собственных поступлений в бюджет в 2024 году на 0,5% ВВП. А это может означать только одно — увеличение налоговой нагрузки. Ведь совершенно очевидно, что коррупцию мы за два месяца не искореним.

В этом плане все надеются на очень аккуратный и сбалансированный подход государства. Увеличивать налоги равномерно среди всех сейчас — это лишь увеличивать пропасть между бедными и богатыми, ликвидируя средний бизнес. Сейчас нужен передовой опыт США и Европы относительно налоговой нагрузки, когда действительно состоятельные и богатые, в первую очередь, олигархи, платили бы больше, а преимущественно неплатежеспособные граждане получали бы льготы.

Кто должен платить больше

Первым шагом на этом пути стало принятие Верховной Радой Закона, который вводит налог на сверхприбыль банков. Он временно повышает налог на прибыль с 18 до 50%, что создаст около 0,3% ВВП для покрытия дефицита в 2024 году. В последующие годы налог составит 25%.

Но нужно понимать следующие шаги. Уже неоднократно глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев намекал на ликвидацию упрощенной системы налогообложения. Основная причина — возможность крупных предприятий обходить реальное налогообложение за счет ФОПов.

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Как перекрыть схемы уклонения от налогообложения через ФОП

Но это не причина ликвидировать упрощенную систему, которая, по сути, оптимальная для малого и приближенного к среднему бизнеса. Необходимо уже сейчас серьезно задумываться над реальным революционным изменением в украинском налоговом законодательстве: передачи долга по уплате налогов от работодателя наемному работнику.

Этим полностью уничтожаются мотивы бизнеса в части оптимизации системы налогообложения труда. Следовательно, крупный бизнес прекратит себя вести, как конгломерат ФОП, и с легкостью интегрируется в новое европейское законодательство. А ФОПы продолжат выполнять свою положительную функцию.

Такой сценарий также создаст реальную основу для введения налога на выведенный капитал. Ведь в таком случае создаются реальные условия для выбора предпринимателями одного из двух сценариев: богатеть здесь и сейчас самим, уплачивая налоги государству, или реинвестировать деньги в собственный бизнес, увеличивая его состоятельность и создавая реальные мощные бренды для мировой конкуренции.