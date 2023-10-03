Украинские ФОПы на польской модели налогов: стоимость услуг вырастет на 10-12%

Недавно глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что Украина рассматривает возможность внедрения польской модели налогообложения физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе. Что это за модель, и как ее применение повлияет на конечного потребителя, «Минфину» рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Гетманцев отметил, что реформа упрощенной системы является требованием МВФ, так как «единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса на систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса».

В качестве доказательства, глава налогового комитета привел свое посещение киевского рынка «Столичный», где ему кто-то не предоставил фискальный чек на якобы контрабандный, по его мнению, товар.

Чем действительно недоволен МВФ

Попробуем разобраться, действительно ли МВФ требует от нашего правительства реформирования упрощенной системы налогообложения и какие преимущества и недостатки будет иметь внедрение польской системы в Украине?

В конце июня 2023 года Совет исполнительных директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы «Механизм расширенного финансирования». Вопросу упрощенной системы налогообложения в Украине в нем посвящена отдельная таблица, в которой указаны недостатки и риски, в частности:

1. Разнообразные налоговые ставки и вариации в базе налогообложения между группами упрощенной системы налогообложения позволяют налогоплательщикам минимизировать свою налоговую нагрузку.

2. «Упрощенцы» могут переходить на общую систему налогообложения, чтобы воспользоваться преимуществами убыточности во время инвестиционных периодов в рамках общей системы, а затем вернуться к упрощенной системе, когда бизнес становится прибыльным.

3. Упрощенная система, вместо уменьшения налоговой нагрузки, именно для малых предприятий превратилась в инструмент для оптимизации налогов. Юридические лица и профессионалы фактически получают льготы в виде низких эффективных налоговых ставок, недоступных в большинстве других стран.

4. Массовый переход бизнеса на упрощенную систему оказывает давление на налог на добавленную стоимость (НДС), что может привести к недобросовестной конкуренции между плательщиками НДС и участниками системы единого налога.

5. Упрощенная система ставит под угрозу налоговые поступления. У платежеспособных налогоплательщиков есть стимул переходить на эту систему, фактически ограничивая свои налоговые обязательства. Занижение налоговой базы также стимулируется из-за упрощенных стандартов налогового администрирования.

6. Упрощенная система создает проблемы в контексте налогообложения труда и неформальной занятости, поскольку многие компании и физические лица предпочитают статус самозанятости, что приводит к более низким налоговым выплатам и искажению статуса налогоплательщиков.

Критика МВФ касается сложности существующей упрощенной системы в Украине и многочисленных возможностей, которые она предоставляет для оптимизации налогов. Нет, она не способствует контрабанде, или мешает выдаче фискальных чеков г-ну Гетманцеву. Это гораздо большие проблемы, в которые глава налогового комитета почему-то вовлекает систему ФОП.

Замечания МВФ по злоупотреблениям средним и крупным бизнесом использования упрощенной системы можно предупредить эффективным налоговым администрированием рисковых категорий плательщиков. В частности, самую большую проблему — схемы, в которых крупные компании делятся на более мелкие структуры, можно обнаруживать путем использования аналитических инструментов Государственной налоговой службы. Другую схему, когда работодатели требуют от работников регистрироваться как ФОП, чтобы не платить социальные взносы, можно предупреждать аннуляцией статуса ФОП для предпринимателей, которые долгое время работают только на одного подрядчика.

Но, похоже, будет избран другой путь — тотальное повышение налогов для малого бизнеса, чтобы сделать схемы использования упрощенной системы невыгодными для среднего и крупного.

Какие ставки в Польше

В качестве модели для изменений, предлагается польская налоговая система, где существует собственный вариант упрощенной системы налогообложения (Ryczałt ewidencjonowany). Как и в Украине, в Польше существует также собственная система КВЭДов — PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów и Usług), согласно которым ведется учет налоговой ставки.

По состоянию на 2023 год лимит по операциям для польских «упрощенцев» составляет 2 млн евро в год, с 2024 года он увеличится до 3 млн евро в год.

Ставки для упрощенной налоговой системы в Польше следующие:

17% — для предпринимателей т.н. свободных профессий: дантисты, ветеринары, психологи, юристы, нотариусы, архитекторы, бухгалтеры, аудиторы, брокеры, учителя-репетиторы и другие.

15% — информационные агентства и другие услуги в области информации; финансы и страхование; правовые, бухгалтерские и налоговые консультации, которые не предоставляются в пределах свободных профессий; реклама; услуги маркетинговых исследований и общественного мнения; туризм; охрана; культурные и развлекательные услуги; спорт и отдых и т. д.

14% — услуги в области здравоохранения, архитектурные и инженерные и т. д.

12% — услуги IT.

10% — предоставление услуг в области покупки и продажи недвижимости.

8,5% — услуги, связанные с проживанием; научные исследования и разработки; найм и аренда; гастрономическая деятельность, в частности, продажа напитков с содержанием алкоголя свыше 1,5%; образовательные услуги; деятельность по изготовлению предметов (изделий) из материала, предоставленного заказчиком.

5,5% — производство, строительство, перевозка грузов автотранспортом массой более 2 тонн.

3% — гастрономическая деятельность, за исключением доходов от продажи напитков с содержанием алкоголя более 1,5%; животноводство; рыболовство; доходы, получаемые от земельных прав.

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Если налогоплательщик занимается деятельностью, прибыль с которой облагается налогом по разным ставкам, налог на прибыль устанавливается согласно ставке по каждому виду деятельности.

К чему приведет польская модель в Украине

Даже быстрый анализ этих налоговых ставок демонстрирует, что стоимость многих популярных услуг в Украине вырастет на 10−12%. Это — с точки зрения потребителя.

С точки зрения предпринимателя, мы должны проанализировать предложенную систему по ее эффективности и справедливости.

С точки зрения эффективности — доходы предпринимателей, прежде всего, свободных профессий снизятся, и не только из-за увеличения налога, а также из-за того, что их услуги также станут финансово недоступными для части потребителей.

С точки зрения справедливости — в ближайшей перспективе предпринимателям вряд ли стоит ожидать сногсшибательного снижения уровня коррупции в госорганах или улучшения судебной системы, что будет способствовать ведению бизнеса. Но, самое главное, что, одновременно с ростом налоговой нагрузки на малый бизнес, не решаются действительно глобальные вопросы, которые существенно увеличат прибыль госбюджета — коррупция на таможне, вывод прибыли крупным бизнесом в оффшоры, низкие рентные платежи на добычу полезных ископаемых и низкие ставки налогообложения капитала в целом. Вряд ли здесь можно говорить об «эффекте Робин Гуда».

Теперь посмотрим на цифры. По состоянию на 1 июня 2023 года количество физических лиц — предпринимателей, которые применяли упрощенную систему налогообложения, составило 1,517 млн человек. Из них выбрали:

первую группу — 204,4 тыс. человек (или 13,5%);

вторую группу — 564,1 тыс. человек (или 37,2%);

третью группу — 748,1 тыс. человек (или 49,3%). В тот момент количество плательщиков третьей группы с особым режимом налогообложения по ставке 2% составило 287,7 тыс. человек.

Предпринимателями — плательщиками единого налога обеспечено поступление единого налога в целом за пять месяцев 2023 года в сумме 15,2 млрд грн, в частности, плательщиками 1 и 2 групп — 2,3 млрд грн. То есть в месяц ФОПы на упрощенной системе платили около 3 млрд гривен.

За тот же период с января по июнь 2023 года в сводный бюджет по платежам, контролируемым ГНС, поступило 479,7 млрд грн. Соответственно, единый налог от «упрощенцев» составил 3,2% от общих платежей. После возвращения к ставке 5% для всех налогоплательщиков третьей группы, можно ожидать, что платежи от ФОП на упрощенной системе будут составлять около 4% всех платежей.

С ростом налоговой ставки для многих ФОП до 8,5%, 12%, 15% или 17%, можно ожидать в идеальных условиях соответствующее увеличение платежей, ориентировочно, в 2−2,5 раза. Это фискальная логика, но нужно вернуться к реалиям.

Пока продолжается полномасштабная российская агрессия, повышение налогов может иметь разрушительные экономические и социальные последствия. В правительстве это понимают, и в проекте государственного бюджета на 2024 год не заложено внесение налоговых изменений для увеличения доходов.

При этом необходимость поиска дополнительных поступлений в бюджет рано или поздно заставит пересматривать ставки налогов, в том числе для упрощенной системы.

Но вместе с водой нужно не выплеснуть и ребенка — украинский бизнес. Что помешает украинскому IT-шнику после окончания военного положения переехать в удобную для работы и интеграции польскую юрисдикцию, если налоговые ставки будут одинаковыми, а Польша предлагает гораздо больше разнообразных стимулов и возможностей?

Сколько других украинских профессионалов свободных профессий выберут путь эмиграции? Сколько украинцев, уехавших еще до войны, или потом, как беженцы, будут заинтересованы вернуться после войны и открыть здесь свое дело? Насколько большим станет неформальный сектор экономики?

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Существует ли просчет этих факторов от МВФ или г-на Гетманцева? — Нет, вы его не найдете. В то же время, украинцы быстро поймут, почему рынок услуг в нашем государстве в некоторых аспектах (был?) более развитым и конкурентоспособным, чем в большинстве стран Европы.