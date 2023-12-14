Украина получила третий транш от МВФ — около $900 млн

Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

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Что известно

Привлеченные средства — результат успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом директоров МВФ.

«Мощная и крайне важная поддержка Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС», — подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Напомним

11 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал второй пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина должна получить от Фонда $5,4 млрд в случае выполнения условий программы