Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
Украина получила третий транш от МВФ — около $900 млн
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Что известно
Привлеченные средства — результат успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом директоров МВФ.
«Мощная и крайне важная поддержка Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС», — подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.
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Напомним
11 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал второй пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.
Это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина должна получить от Фонда $5,4 млрд в случае выполнения условий программы
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