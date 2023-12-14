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14 декабря 2023, 11:22 Читати українською

Украина получила третий транш от МВФ — около $900 млн

Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПривлеченные средства — результат успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом директоров МВФ.
Фото:depositphotos.com

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Привлеченные средства — результат успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом директоров МВФ.

«Мощная и крайне важная поддержка Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС», — подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

Читайте: Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина

Напомним

11 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал второй пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина должна получить от Фонда $5,4 млрд в случае выполнения условий программы

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
14 декабря 2023, 12:01
#
Хватит, уже некуда деньги ваши ложить!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 декабря 2023, 12:04
#
Шось кабанчіки похлюпились…©
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 декабря 2023, 12:08
#
Це сіль на рану тим хто купив долари по 42
+
0
KValera
KValera
14 декабря 2023, 13:18
#
Неужели будет по 8 ?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 декабря 2023, 13:20
#
Идем на 4.97!
+
0
mac
mac
14 декабря 2023, 13:35
#
По 3000 гривен на пенсионера заплатить хватит, вроде +/- …
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