Совет директоров Международного валютного фонда согласовал второй пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован в фейсбуке.
МВФ согласовал второй пересмотр программы. Украина получит транш на $900 млн — Рашкован
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По словам Рашкована, вырученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год.
«Теперь будем работать над подготовкой к третьему пересмотру весной», — отметил Рашкован.
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«Мы очень тесно сотрудничали с экономической командой Украины в последние недели, и сегодня мы завершили второй пересмотр нашей программы», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Также она отметила «исключительно сильные показатели» украинской экономики, несмотря на продолжающуюся войну.
Это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина должна получить от Фонда $5,4 млрд при выполнении условий программы.
Напомним
«Минфин» писал , что совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделении третьего транша в размере SDR664 млн (около $880 млн по текущему курсу) для Украины 11 декабря.
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А вот дальше — на январь — пока что похоже «всё, приехали» — будут мелкие скорее всего поступления только (гораздо меньше 1 млрд $ в месяц), если ЕС и США не согласуют на 2024 год ничего (и МВФ вполне вероятно прекратит сотрудничество, когда поймёт что дыра слишком огромная в бюджете и нечем её закрыть).