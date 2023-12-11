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11 декабря 2023, 22:26 Читати українською

МВФ согласовал второй пересмотр программы. Украина получит транш на $900 млн — Рашкован

Совет директоров Международного валютного фонда согласовал второй пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован в фейсбуке.

Совет директоров Международного валютного фонда согласовал второй пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.
Фото: president.gov.ua

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Подробности

По словам Рашкована, вырученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год.

«Теперь будем работать над подготовкой к третьему пересмотру весной», — отметил Рашкован.

Читайте: Украина выполнила все структурные маяки МВФ, которые были нужны для выделения нового транша

«Мы очень тесно сотрудничали с экономической командой Украины в последние недели, и сегодня мы завершили второй пересмотр нашей программы», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Также она отметила «исключительно сильные показатели» украинской экономики, несмотря на продолжающуюся войну.

Это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина должна получить от Фонда $5,4 млрд при выполнении условий программы.

Напомним

«Минфин» писал , что совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделении третьего транша в размере SDR664 млн (около $880 млн по текущему курсу) для Украины 11 декабря.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Vadim531
Vadim531
11 декабря 2023, 23:20
#
А что по траншу от ЕС в 1.5 лярда о котором писал Железняк на днях, или там опять мадяры заблочили!??
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
12 декабря 2023, 0:03
#
1.5 млрд евро скорее всего поступит на днях — это всё было утверждено ещё в 2022 году, поэтому очередное выделение транша не требует согласования. Думаю там проблем особо не будет. Но это последний согласованный на данный момент транш ЕС.

А вот дальше — на январь — пока что похоже «всё, приехали» — будут мелкие скорее всего поступления только (гораздо меньше 1 млрд $ в месяц), если ЕС и США не согласуют на 2024 год ничего (и МВФ вполне вероятно прекратит сотрудничество, когда поймёт что дыра слишком огромная в бюджете и нечем её закрыть).
+
+15
uxui
uxui
11 декабря 2023, 23:32
#
На 2 месяца щепки, даже огня не распалить
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