МВФ согласовал второй пересмотр программы. Украина получит транш на $900 млн — Рашкован

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По словам Рашкована, вырученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год.

«Теперь будем работать над подготовкой к третьему пересмотру весной», — отметил Рашкован.

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«Мы очень тесно сотрудничали с экономической командой Украины в последние недели, и сегодня мы завершили второй пересмотр нашей программы», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Также она отметила «исключительно сильные показатели» украинской экономики, несмотря на продолжающуюся войну.

Это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина должна получить от Фонда $5,4 млрд при выполнении условий программы.

Напомним

«Минфин» писал , что совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделении третьего транша в размере SDR664 млн (около $880 млн по текущему курсу) для Украины 11 декабря.