Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Маяки МВФ

Весной в программе МВФ было 19 маяков, а в начале лета их количество выросло до 23. В декабрьском меморандуме появилось 12 новых маяков.

12 новых структурных маяков для Украины

До конца февраля 2024 года:

Правительство должно найти дополнительные налоговые и неналоговые доходы в размере минимум 0,5% ВВП, чтобы внести соответствующие изменения в бюджет на 2024 год. Это примерно 38−40 млрд грн.

До конца марта 2024 года:

Внести изменения в процессуальный кодекс относительно рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех антикоррупционных судей.

Читайте: МВФ согласовал второй пересмотр программы. Украина получит транш на $900 млн — Рашкован

До конца июня 2024 года:

Реформирование Бюро экономической безопасности. Необходимо принять новый закон о БЭБ с четким мандатом и сферой полномочий по расследованию в соответствии с передовой практикой, сосредотачиваясь на крупных экономических преступлениях. Должны быть созданы правовые основы деятельности БЭБ в части подбора руководства и персонала. В законе должно соблюдаться существующее разграничение следственных полномочий БЭБ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Определить объем задолженности и оценить финансовое состояние компаний централизованного теплоснабжения с помощью кабинетной проверки авторитетной аудиторской фирмой, в том числе путем обособления задолженности до февраля 2022 года.

До конца июля 2024 года:

Подготовить оценку эффективности налоговых льгот, включая их расходы для бюджета, чтобы иметь единый подход к реформам.

Принять закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против центральных органов государственной власти (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность. Речь идет о создании нового суда вместо ликвидированного Окружного административного суда Киева.

До конца августа 2024 года:

Разработать политику государственной собственности ГП, дивидендную политику и стратегию приватизации.

До конца сентября 2024 года:

Определить основные государственные компании, сильно пострадавшие от войны, и подготовить обзор потенциальных фискальных и квазифискальных расходов.

Завершить внешний аудит эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом и опубликовать его отчет.

Читайте: Украина выполнила все структурные маяки МВФ, которые были нужны для выделения нового транша

До конца октября 2024:

С помощью технической помощи МВФ провести диагностический обзор довоенной политики и практики среднесрочного бюджетного планирования (MTBF), чтобы выявить ключевые слабые места и работать над усилением стратегического бюджетирования, используя процессы управления государственными финансами (PFM) снизу вверх, чтобы получить более подробные потребности в расходах и цена новейших государственных услуг.

До конца декабря 2024 года:

На основе результатов дорожной карты по разработке процедур государственного инвестиционного менеджмента (PIM) принять постановление правительства с планом действий и графиком, предусматривающим четкую связь между MTBF и капитальными расходами, включая приоритеты реконструкции и определяя роль Минфина как защитника.

Читайте: Украина выполнила еще один «маяк» МВФ. Утвержден состав наблюдательного совета Оператора ГТС