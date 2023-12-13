Ответственность за атаку на «Киевстар» взяли на себя российские хакеры — СБУ

О своей причастности к кибератаке, повлекшей разрушение сетевой инфраструктуры украинского оператора связи «Киевстар», заявила группа российских хакеров. Мобильный оператор вместе с СБУ продолжает работать над возобновлением услуг. Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

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Что известно

«Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок (по сообщениям российских СМИ — „Солнцепек“). Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба Вооруженных сил россии (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности», — говорится в сообщении.

СБУ продолжает документировать кибератаку россии по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление россиян.

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Отмечается, что киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты Киевстара во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работы по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки.

Напомним

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

Кроме крупнейшего мобильного оператора под киберудар 12 декабря попал и monobank, но компании удалось отразить нападение.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».