Ответственность за атаку на «Киевстар» взяли на себя российские хакеры — СБУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 декабря 2023, 12:06 Читати українською

Ответственность за атаку на «Киевстар» взяли на себя российские хакеры — СБУ

О своей причастности к кибератаке, повлекшей разрушение сетевой инфраструктуры украинского оператора связи «Киевстар», заявила группа российских хакеров. Мобильный оператор вместе с СБУ продолжает работать над возобновлением услуг. Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

О своей причастности к кибератаке, приведшей к разрушению сетевой инфраструктуры украинского оператора связи «Киевстар» заявила группа российских хакеров.
Фото: depositphotos.

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок (по сообщениям российских СМИ — „Солнцепек“). Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба Вооруженных сил россии (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности», — говорится в сообщении.

СБУ продолжает документировать кибератаку россии по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление россиян.

Читайте также: Атака на «Киевстар»: Microsoft, Cisco и Ericsson помогают возобновить работу

Отмечается, что киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты Киевстара во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работы по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки.

Напомним

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам Комарова, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

Кроме крупнейшего мобильного оператора под киберудар 12 декабря попал и monobank, но компании удалось отразить нападение.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
13 декабря 2023, 13:02
#
Где пруфы?
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2023, 13:53
#
Питайте про це у москальських джерел яки оприлюднили цю інформацію
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
13 декабря 2023, 14:29
#
Меня не интересуют телеграм помойки.
Тут всё как по сценарию: *б*ср*лись, нашли виновного чтобы отвести недовольство от кс. Скоро сбу напишет что нашли крота и обьявили его в розыск. А после скажут что война и нужно всё понять и простить.
+
0
sacha2222
sacha2222
13 декабря 2023, 13:25
#
Куда смотрели службы Киевстара которые обязаны были защищать ПО от проникновения? Это звонок гос. структурам брать на работу профессионалов, а не родственников для которых профессионализм это вообще не знакомое слово.
+
0
Три літри
Три літри
13 декабря 2023, 13:54
#
Яким боком тут держ.структури?
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
13 декабря 2023, 13:49
#
Некая российская хакерская группировка «Солнцепек», которая взяла на себя ответственность за атаку на «Киевстар», заявила об уничтожении 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, всех систем облачного хранения данных и резервного копирования. Говорят, атаковали оператора, потому что компания обеспечивает связью ВСУ, государственные органы и силовые структуры Украины.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 декабря 2023, 14:24
#
Я так не думаю. Думаю яеась халатність у нас, просто легше спихнути прокол на когось іншого щоб самому не відповідати. Але все може бути бо наразі війна і вона більш цифрова. Достатньо тільки київстар вимкнути і кіпіш по всій країні.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
13 декабря 2023, 14:31
#
«просто легше спихнути прокол на когось іншого щоб самому не відповідати» — согласен
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Антон Куминов и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами