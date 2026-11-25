Бюро экономической безопасности расследует возможное уклонение от уплаты налогов владельцами крупных анонимных Telegram-каналов. По данным парламентской временной следственной комиссии (ВСК), с 2022 года по август 2026-го на счета физических лиц-предпринимателей, связанных с пятью сетями каналов, поступило по меньшей мере 104,9 млн грн за рекламу. В рамках расследования правоохранители могут проверять и компании, оплачивающие такие услуги. Об этом рассказал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк на своем YouTube-канале «Железный нардеп».

Реклама в Telegram может обернуться проблемами с БЭБ

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Как Telegram-каналы получали деньги за рекламу

По информации ВСК, рекламные платежи поступали на счета нескольких ФОП, связанных с владельцами и администраторами популярных Telegram-каналов.

Среди получателей денежных средств, по утверждению Железняка, были родственники владельцев каналов, бухгалтеры и работники рекламных агентств.

Депутат предполагает, что такая система могла использоваться для распределения рекламных доходов между несколькими предпринимателями, чтобы избежать превышения годового лимита упрощенной системы налогообложения.

Когда доход одного ФОП приближался к установленному пределу, рекламодателям могли предлагать новые реквизиты для оплаты.

В одном из случаев задекларированный годовой доход предпринимателя оказался лишь на 583 грн ниже предельного показателя.

Что установила парламентская комиссия

По данным комиссии, установленные платежи могут не отражать все маркетинговые доходы каналов. Часть заказов, вероятно, оплачивалась через посредников, наличными или криптовалютой.

В то же время использование нескольких ФОП само по себе не доказывает налогового нарушения. Для установления возможной схемы стражи порядка должны выяснить фактических получателей доходов, характер операций и обстоятельства осуществления платежей.

Что расследует БЭБ

В ходе заседания парламентской ВСК 12 ноября представитель Бюро экономической безопасности подтвердил проведение досудебного расследования возможной незаконной деятельности, связанной с монетизацией крупных анонимных Telegram-каналов.

Правоохранители проверяют движение средств через счета предпринимателей и связанных юридических лиц, а также информацию об использовании криптовалютных кошельков.

Речь идет о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов.

Материалы, собранные ВСК, в частности, информацию от рекламодателей о проведенных оплатах, передали БЭБ и Государственной налоговой службе.

Чем рискуют компании, покупающие рекламу

В рамках расследования стражи порядка могут выяснять не только происхождение доходов Telegram-каналов, но и обстоятельства осуществления платежей рекламодателями.

В частности, проверке могут подлежать договоры, акты предоставленных услуг, платежные документы и соответствие фактическим операциям по их бухгалтерскому отражению.

Как сообщил Железняк со ссылкой на позицию БЭБ, уголовное производство может касаться разных участников предполагаемого правонарушения, в том числе пособников.

В то же время, сама покупка рекламы в анонимном Telegram-канале не является преступлением и не означает автоматической ответственности рекламодателя.

Для уголовной ответственности за пособничество необходимо доказать предусмотренные законом признаки соучастия, в частности, умышленное содействие совершению уголовного правонарушения.

Налоговые притязания к бизнесу также зависят от конкретных обстоятельств: реальности рекламной услуги, документального подтверждения расходов и правильности их отражения в учете.

Почему возникли подозрения в рекламных доходах

По данным мониторинга ВСК, стоимость одного рекламного сообщения в крупных анонимных Telegram-каналах может составлять десятки тысяч гривен.

В отдельных случаях цена размещения составляет $1,8 тыс. и более.

В то же время, по оценке комиссии фактическое количество рекламных интеграций в некоторых каналах превышает объем, который можно объяснить известными официальными поступлениями связанных ФОПов.

Именно это несоответствие правоохранители должны проверить в ходе расследования.

Что следует учесть рекламодателям

Для компаний, использующих Telegram в качестве рекламной площадки, расследование актуализирует вопрос прозрачности расчетов с держателями каналов.

Наличие договора, оформленных платежных документов и подтверждений фактического размещения рекламы помогает обосновать хозяйственную операцию во время налоговой проверки.

Отдельное внимание требует ситуации, когда рекламодателю предлагают регулярно менять получателей платежей или переводить средства на счета лиц, формально не являющихся стороной договора.

Помимо налоговых рисков Железняк обратил внимание на репутационные последствия сотрудничества с анонимными каналами, где наряду с рекламой известных компаний могут размещаться объявления нелегальных казино и другой сомнительный контент.

Расследование продолжается. Информации о доказательстве вины конкретных рекламодателей или вынесении судебных приговоров по этому делу нет.