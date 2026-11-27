Украина заняла шестое место в мире и второе среди европейских стран по развитию цифровых государственных услуг в рейтинге ООН E-Government Survey 2026. В то же время в общем индексе электронного управления страна заняла 28-е место, уступив, в частности, Польше, которая за два года поднялась с 37-го на 21-е место.

Киев опередил Варшаву, Берлин и Париж по цифровым сервисам

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Исследование ООН оценивает не только доступность онлайн услуг, но и телекоммуникационную инфраструктуру и человеческий капитал. Именно эти два компонента сдерживают общий рейтинг Украины, несмотря на высокие результаты цифровизации государственных сервисов.

Украина обошла большинство европейских конкурентов по онлайн-сервисам

По качеству онлайн-услуг Украина уступила в Европе только Испании, опередив ряд государств, традиционно считающихся лидерами цифрового управления. Среди них — Эстония, Дания, Великобритания и Германия, сообщает Министерство цифровой трансформации со ссылкой на исследования ООН.

В общем рейтинге развития электронного правления Украина заняла 28-е место из 194 стран, поднявшись с 30-го места в 2024 году. Индекс EGDI Украины вырос с 0,8841 до 0,8982.

Среди ближайших соседей и региональных конкурентов позиции распределились следующим образом:

Польша — 21-е место. За два года страна поднялась с 37-го места и впервые попала в высшую группу Very High EGDI. Польша опередила Украину в общем рейтинге, показывая прогресс в развитии цифровой администрации.

Словакия — 46-е место. В общем индексе электронного управления она значительно уступает Украине.

Румыния — 73-е место. Страна также отстает от Украины по общему уровню цифровизации государственного управления.

Среди других европейских государств Литва заняла 23-е место, Латвия — 26-е, Австрия — 27-е, Словения — 31-е, Чехия — 56-е, Венгрия — 64-е.

Киев опередил Варшаву, Берлин и Париж по цифровым сервисам

Отдельно ООН оценивает цифровизацию услуг в крупнейших городах мира. В рейтинге Local Online Service Index (LOSI) Киев занял 11 место среди 194 городов.

Среди европейских столиц украинская столица стала пятой, уступив Вену, Мадриду, Рейкьявику и Таллинну. В то же время, Киев опередил Копенгаген, Берлин, Варшаву, Париж и Вильнюс.

Это оценка муниципальных онлайн-сервисов, а не общего уровня развития городской инфраструктуры или экономики.

Украина получила максимальную оценку за цифровое участие граждан

Одним из сильнейших результатов Украины стало электронное вовлечение граждан в принятие государственных решений. По соответствующему показателю страна получила максимальную оценку ООН.

Эксперты оценивали доступность электронных петиций, общественных консультаций, запросов на открытые данные и инструментов уведомления о коррупции. Важным критерием является не только наличие этих механизмов, но возможность реальной обратной связи и влияния граждан на решения власти.

По оценке Минцифры, максимальный результат по этому направлению получили всего 16 стран мира.

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Почему Украина не входит в топ-10 общего рейтинга

Несмотря на высокие показатели онлайн услуг, общий рейтинг электронного правления ООН формируется из трех составляющих: онлайн-сервисов, телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала.

Украина заняла:

6-е место в мире по развитию онлайн-государственных услуг;

60 место по уровню телекоммуникационной инфраструктуры;

51-е место по показателю человеческого капитала.

Именно инфраструктура и человеческий капитал являются более слабыми компонентами, чем цифровые сервисы. На них влияют последствия полномасштабной войны, повреждения телекоммуникационных сетей, проблемы с доступом в Интернет, миграция населения и перебои в образовательном процессе.

Исследование ООН также отмечает глобальный переход к цифровому государственному управлению с использованием искусственного интеллекта. В то же время организация отмечает необходимость защиты данных, контроля со стороны человека, ответственности государственных учреждений и надежной цифровой инфраструктуры.

Для Украины следующий этап цифровизации — не только расширение количества онлайн услуг, но и обеспечение их непрерывной работы, доступности для разных категорий населения и интеграции с европейскими цифровыми системами.

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