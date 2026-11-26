С 27 ноября 2026 года в городском приложении «Киев Цифровой» перестанет работать оплата услуг с помощью банковских карт, сохраненных в его разделе. Пользователям нужно заранее обновить приложение, а для платежей в дальнейшем использовать ввод реквизитов карты или Apple Pay и Google Pay.

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Что изменится в оплате

После перехода на новую платежную систему из интерфейса приложения исчезнет отдельный раздел «Карты». Это означает, что пользователи не смогут в дальнейшем рассчитываться за услуги одним нажатием с использованием банковской карты, ранее сохранившейся в приложении.

Но сама возможность оплачивать городские услуги не уходит. Остаются доступными три способа расчета:

ввод реквизитов банковской карты вручную;

Apple Pay;

Google Pay.

Для корректной работы платежей разработчики рекомендуют обновить «Киев Цифровой» до последней версии перехода на новую систему.

Что такое «Киев Цифровой» и для чего он нужен

«Киев Цифровой» — городское мобильное приложение, объединяющее цифровые сервисы для жителей и гостей столицы. Его используют не только для оплаты проезда, но и для взаимодействия с городской инфраструктурой.

В частности, в приложении можно:

покупать QR-билеты на проезд в общественном транспорте;

пополнять транспортную карту и оплачивать поездки;

пользоваться цифровыми транспортными сервисами;

оплачивать парковку и пользоваться другими городскими сервисами;

получать городскую информацию и оповещения.

Транспортный сервис приложения является частью автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСОП), объединяющей разные виды городского транспорта в единое пространство безналичных расчетов. Она также позволяет автоматизировать учет поездок и пассажиропотока, в частности, льготных категорий пассажиров.

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Как действовать потребителям

Чтобы не столкнуться с проблемами при покупке билетов или пополнении транспортной карты, пользователям следует:

Обновите приложение «Киев Цифровой» через App Store или Google Play. Не рассчитывать на оплату ранее сохраненной картой — после перехода она больше не будет работать. Использовать Apple Pay или Google Pay, если банковская карта добавлена в соответствующий платежный сервис. Или вводить реквизиты банковской карты вручную при совершении платежа.

В КГГА также отмечают, что платежные данные шифруются и защищаются в соответствии с международным стандартом PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), устанавливающим требования к защите данных платежных карт.

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