С 27 ноября 2026 года в городском приложении «Киев Цифровой» перестанет работать оплата услуг с помощью банковских карт, сохраненных в его разделе. Пользователям нужно заранее обновить приложение, а для платежей в дальнейшем использовать ввод реквизитов карты или Apple Pay и Google Pay.
В «Киеве Цифровом» исчезнут сохраненные банковские карты: как теперь оплачивать услуги
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Что изменится в оплате
После перехода на новую платежную систему из интерфейса приложения исчезнет отдельный раздел «Карты». Это означает, что пользователи не смогут в дальнейшем рассчитываться за услуги одним нажатием с использованием банковской карты, ранее сохранившейся в приложении.
Но сама возможность оплачивать городские услуги не уходит. Остаются доступными три способа расчета:
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ввод реквизитов банковской карты вручную;
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Apple Pay;
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Google Pay.
Для корректной работы платежей разработчики рекомендуют обновить «Киев Цифровой» до последней версии перехода на новую систему.
Что такое «Киев Цифровой» и для чего он нужен
«Киев Цифровой» — городское мобильное приложение, объединяющее цифровые сервисы для жителей и гостей столицы. Его используют не только для оплаты проезда, но и для взаимодействия с городской инфраструктурой.
В частности, в приложении можно:
-
покупать QR-билеты на проезд в общественном транспорте;
-
пополнять транспортную карту и оплачивать поездки;
-
пользоваться цифровыми транспортными сервисами;
-
оплачивать парковку и пользоваться другими городскими сервисами;
-
получать городскую информацию и оповещения.
Транспортный сервис приложения является частью автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСОП), объединяющей разные виды городского транспорта в единое пространство безналичных расчетов. Она также позволяет автоматизировать учет поездок и пассажиропотока, в частности, льготных категорий пассажиров.
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Как действовать потребителям
Чтобы не столкнуться с проблемами при покупке билетов или пополнении транспортной карты, пользователям следует:
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Обновите приложение «Киев Цифровой» через App Store или Google Play.
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Не рассчитывать на оплату ранее сохраненной картой — после перехода она больше не будет работать.
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Использовать Apple Pay или Google Pay, если банковская карта добавлена в соответствующий платежный сервис.
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Или вводить реквизиты банковской карты вручную при совершении платежа.
В КГГА также отмечают, что платежные данные шифруются и защищаются в соответствии с международным стандартом PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), устанавливающим требования к защите данных платежных карт.
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