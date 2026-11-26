Министерство юстиции США заявило о крупнейшей в истории ведомства кампании против мошеннических сетей, обманывающих людей через интернет, фальшивые инвестиционные платформы и криптовалютные схемы, — сообщает The Block. Расследования охватывают более 800 подозреваемых по более чем 400 делам, а правоохранители работали с коллегами более чем в 10 странах.

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Операция Blackout и почти $17 млрд

Одним из ключевых направлений кампании стала операция FBI Blackout, в рамках которой, по заявлению директора ФБР Кеша Пателя, правоохранители ограничили доступ к незаконным активам почти на $17 млрд. Также было изъято более 14 тыс. цифровых устройств, а правоохранители напрямую предупредили более 11 тыс. американцев о попытках мошенничества.

По данным Минюста, благодаря мероприятиям правоохранителей удалось предотвратить потенциальные потери пострадавших на сумму более $690 млн.

Однако американское ведомство не уточнило, какая часть почти $17 млрд в пределах Blackout приходится на криптовалюту, а какая — на другие активы. Поэтому эти цифры нельзя трактовать как сумму конфискованных биткоинов или криптовалют.

Отдельно при поддержке Государственного департамента США правоохранители в американских и азиатских расследованиях добились замораживания более $1 млрд в похищенных криптовалютах. Эти результаты также не следует автоматически добавлять к показателю Blackout, поскольку ведомство не раскрыло, пересекаются ли соответствующие суммы.

В рамках кампании американские прокуроры сообщили о результатах более 400 уголовных дел против более 800 фигурантов. Среди них новые обвинения, экстрадиции, обвинительные приговоры и судебные решения. В общей сложности 30 человек экстрадировали в США для рассмотрения дел, связанных с мошенничеством.

США атакуют инфраструктуру криптомошенничества

Одним из важных направлений американских расследований стала борьба не только с непосредственными мошенниками, но и с инфраструктурой, позволяющей получать, перемещать и отмывать средства.

В частности, в июне 2026 года Минюст США изъял облачную учетную запись, связанную с камбоджийской Huione Group. Американские прокуроры утверждают, что инфраструктура компании использовалась для перемещения и утаивания средств, полученных от криптовалютного мошенничества.

Huione Group связывали с сервисами, которые использовали преступники для отмывания средств, в частности через Telegram-площадки. По версии американских правоохранителей эти инструменты помогали перемещать деньги, полученные от инвестиционных схем, киберпреступлений и других незаконных операций.

Этот эпизод входит в более широкую кампанию против транснациональных мошеннических сетей, в том числе работающих в Юго-Восточной Азии.

Что известно о колл-центрах в Молдове

В сообщении Минюста США упоминается также Молдова. При поддержке американских прокуроров и правоохранителей в октябре проводились операции против мошеннических колл-центров.

Американская сторона сообщила о закрытии пяти колл-центров и задержании подозреваемых координаторов, по версии следствия, руководивших фальшивыми криптовалютными торговыми платформами.

Кроме того, американские прокуроры упомянули отдельное дело об онлайн-романтичном мошенничестве, в рамках которого потерпевшие из США и Европы потеряли $440 тыс. за один месяц. В этом деле речь идет о троих подозреваемых, задержанных в Молдове.

Есть ли среди фигурантов украинские колл-центры

В сообщении американского Минюста о крупнейшей кампании против мошенничества нет прямого подтверждения, что украинские колл-центры или конкретные украинские фигуранты стали участниками именно этой операции США.

В то же время в Украине и соседних странах в последнее время проводились отдельные международные расследования, связанные с мошенническими колл-центрами, которые использовали криптовалюту для получения и перемещения средств.

6 ноября 2026 года в Украине сообщили о разоблачении сети мошеннических колл-центров, которые обманули 135 граждан Германии более чем на €4,3 млн. Операция Trade проводилась украинскими правоохранителями в сотрудничестве с немецкими органами.

По версии следствия, фигуранты представлялись брокерами и финансовыми консультантами, убеждали потерпевших инвестировать в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты через фальшивые платформы. Для этого использовали социальную инженерию, IP-телефонию и мессенджеры.

После получения средств их перемещали через банковские счета, криптовалютные биржи и транзитные кошельки, а затем распределяли между участниками группировки.

В рамках операции в Киеве и Киевской области, а также в Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях проводились обыски. Четверо участников группировки задержали, еще одному соучастнику сообщили о подозрении. Расследование продолжается.

Это дело не часть американской кампании, о которой сообщил Минюст США, но демонстрирует, что аналогичные механизмы инвестиционного мошенничества с использованием криптовалют действуют и в Украине.

Украинцы фигурируют и в другом международном деле

Еще один показательный случай был зафиксирован в Молдове в ноябре 2026 года. Там правоохранители задержали девять подозреваемых в международной схеме мошенничества с фальшивыми инвестициями в криптовалюты и акции.

По данным молдавской полиции, среди задержанных находились граждане Молдовы, Румынии и Украины. Фигуранты, по версии следствия, использовали колл-центр, рекламировали инвестиционные платформы и привлекали людей, в том числе пожилых, обещая скорую прибыль.

Это отдельное расследование молдавских стражей порядка, а не часть объявленной американской операции. В то же время оно свидетельствует о трансграничном характере таких схем и привлечении людей разных национальностей к деятельности сетей, использующих фальшивые инвестиционные платформы.

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Почему криптовалюта стала важной для таких расследований

Криптовалюты используются мошенниками не только для получения средств от пострадавших, но и для их дальнейшего перемещения между кошельками, платформами и разными юрисдикциями.

В схемах с фальшивыми инвестициями жертв часто убеждают купить криптовалюту на легальной бирже, а затем перевести ее в адрес, контролируемый преступниками. После этого средства могут проходить через десятки или сотни транзакций, обмениваться другими активами или использоваться через специализированные сервисы.

В то же время криптовалютные транзакции оставляют цифровой след в блокчейне. Именно поэтому американские и международные правоохранители активно используют блокчейн-аналитику для отслеживания средств, выявления связанных кошельков и замораживания активов.

Масштабная кампания Минюста США демонстрирует, что борьба с криптовалютным мошенничеством все больше сосредотачивается не только на отдельных исполнителях, но и на финансовых, технологических и организационных структурах, обеспечивающих работу международных преступных сетей.

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