Исторический рекорд независимой Украины: Международные резервы превысили $41,7 миллиарда
Главное за понедельник: Исторический рекорд международных резервов и что ожидать от курса доллара
По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, вторично обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.
Прогноз курса доллара и евро на неделю: как скажется на гривне возврат довоенных налогов
Вторая неделя августа на валютном рынке Украины пройдет динамично и, в общем, с долей оптимизма по поводу перспектив гривны. Почему, — расскажет «Минфин».
Акция от «Минфин Валюты»: бронирование без заморозки средств из Unex bank
До 31 августа включительно в мобильном приложении Минфин Валюта действует акция: вы можете забронировать валюту в Unex Bank без заморозки средств на карте.
В Украине стартовала грантовая программа для пострадавшего от войны малого бизнеса. Подробности
Пострадавший от войны микробизнес и предприниматели из ВПЛ могут получить грантовую помощь от международной гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках проекта планируется выделить 325 грантов стоимостью до 2700 евро.
Объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter — WP
Объем помощи США, выделяемый для Украины, превышает объемы помощи любой другой стране. Общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 млрд, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки — $20,5 млрд и еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь.
В Украине с 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов
С 1 октября в Украине возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов — и штрафы большие.
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