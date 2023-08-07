Главное за понедельник: Исторический рекорд международных резервов и что ожидать от курса доллара

По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, вторично обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

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