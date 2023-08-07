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7 августа 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Исторический рекорд международных резервов и что ожидать от курса доллара

Исторический рекорд независимой Украины: Международные резервы превысили $41,7 миллиарда

По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $41,718 млрд. В июле они выросли на 6,9%, вторично обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

Прогноз курса доллара и евро на неделю: как скажется на гривне возврат довоенных налогов

Вторая неделя августа на валютном рынке Украины пройдет динамично и, в общем, с долей оптимизма по поводу перспектив гривны. Почему, — расскажет «Минфин».

Акция от «Минфин Валюты»: бронирование без заморозки средств из Unex bank

До 31 августа включительно в мобильном приложении Минфин Валюта действует акция: вы можете забронировать валюту в Unex Bank без заморозки средств на карте.

В Украине стартовала грантовая программа для пострадавшего от войны малого бизнеса. Подробности

Пострадавший от войны микробизнес и предприниматели из ВПЛ могут получить грантовую помощь от международной гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках проекта планируется выделить 325 грантов стоимостью до 2700 евро.

Объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter — WP

Объем помощи США, выделяемый для Украины, превышает объемы помощи любой другой стране. Общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 млрд, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки — $20,5 млрд и еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь.

В Украине с 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

С 1 октября в Украине возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов — и штрафы большие.

Источник: Минфин
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