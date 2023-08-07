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7 серпня 2023, 12:29 Читать на русском

Акція від «Мінфін Валюти»: бронювання без замороження коштів з Unex bank

До 31 серпня включно у мобільному застосунку «Мінфін Валюта» діє акція: ви можете забронювати валюту в Unex Bank без замороження коштів на картці.

До 31 серпня включно у мобільному застосунку «Мінфін Валюта» діє акція: ви можете забронювати валюту в Unex Bank без замороження коштів на картці.

Що таке замороження коштів?

Коли ви бронюєте валюту в застосунку, для підтвердження актуальності заявки вам потрібно дозволити банку заморозити на вашому рахунку 2% від суми обміну. Заморожені кошти повертаються на картку протягом 24 годин після проведення обміну.

Однак у серпні — місяці активних поїздок та високої потреби у валюті — ми з нашим партнером Unex Bank пришвидшили процес бронювання. Вам не потрібно проходити заморозку коштів. Декілька кліків — і валюта вже чекає на вас.

Як працює бронювання валюти?

Це можливість закріпити курс та суму, та зберегти свої заощадження від валютних коливань. Завдяки сервісу ви можете:

  • зафіксувати курс валюти онлайн: навіть якщо до моменту обміну він зміниться, ви заберете валюту за затвердженим курсом;

  • гарантувати наявність потрібної суми: валюту у потрібному вам обсязі відкладуть у вибраному відділенні спеціально для вас.

Бронювання без замороження коштів доступне у 12 містах* України у відділеннях Unex Bank.

Щоб скористатися бронюванням, перейдіть у застосунок «Мінфін Валюта» та оберіть зі списку точок для обміну пропозицію із позначкою «Онлайн-бронювання».

Бонус: зустрічайте нашого нового партнера — Money24

Окрім цього, тепер забронювати валюту також можна у нашого нового партнера — мережі пунктів обміну Money24.

Це одна із найбільших мереж пунктів обміну Закарпаття та Волині, доступна у 13 містах та населених пунктах*.

Money24, зокрема, мають пункти обміну на контрольно-пропускних пунктах — «Тиса», «Лужанка», «Вилок». Бронюйте потрібну суму та забирайте валюту вже на виїзді з країни, не витрачаючи час на пошуки у вашому місті.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

*Бронювання доступне у містах:

Unex Bank:

  • Київ і Київська обл. (смт Калита),
  • Кривий Ріг,
  • Запоріжжя,
  • Одеса,
  • Харків,
  • Дніпро,
  • Миколаїв,
  • Тернопіль,
  • Полтава,
  • Вінниця,
  • Львів,
  • Житомир.

Money24:

  • м.Ужгород,
  • Ужгородський р-н., м.Чоп,
  • Ужгородський р-н., смтСоломоново,
  • м.Мукачево (Закарпатська обл),
  • м.Берегове (Закарпатська обл),
  • Берегівський р-н., с.Астей (Закарпатська обл),
  • м.Свалява (Закарпатська обл),
  • м.Хуст (Закарпатська обл),
  • м.Виноградів (Закарпатська обл),
  • Виноградівський р-н, смт Вилок (Закарпатська обл),
  • м.Іршава,
  • м.Львів,
  • м.Луцьк.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
jakiro
jakiro
7 серпня 2023, 13:02
#
А можна сині чи жовті вибирати? Бо я люблю сині свіжовидрукувані
+
+30
yarg
yarg
7 серпня 2023, 13:23
#
Будь-які . Касир спеціально для вас розфарбує. Недорого.
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