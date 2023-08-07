Акція від «Мінфін Валюти»: бронювання без замороження коштів з Unex bank

До 31 серпня включно у мобільному застосунку «Мінфін Валюта» діє акція: ви можете забронювати валюту в Unex Bank без замороження коштів на картці.

Що таке замороження коштів?

Коли ви бронюєте валюту в застосунку, для підтвердження актуальності заявки вам потрібно дозволити банку заморозити на вашому рахунку 2% від суми обміну. Заморожені кошти повертаються на картку протягом 24 годин після проведення обміну.

Однак у серпні — місяці активних поїздок та високої потреби у валюті — ми з нашим партнером Unex Bank пришвидшили процес бронювання. Вам не потрібно проходити заморозку коштів. Декілька кліків — і валюта вже чекає на вас.

Як працює бронювання валюти?

Це можливість закріпити курс та суму, та зберегти свої заощадження від валютних коливань. Завдяки сервісу ви можете:

зафіксувати курс валюти онлайн: навіть якщо до моменту обміну він зміниться, ви заберете валюту за затвердженим курсом;

гарантувати наявність потрібної суми: валюту у потрібному вам обсязі відкладуть у вибраному відділенні спеціально для вас.

Бронювання без замороження коштів доступне у 12 містах* України у відділеннях Unex Bank.

Щоб скористатися бронюванням, перейдіть у застосунок «Мінфін Валюта» та оберіть зі списку точок для обміну пропозицію із позначкою «Онлайн-бронювання».

Бонус: зустрічайте нашого нового партнера — Money24

Окрім цього, тепер забронювати валюту також можна у нашого нового партнера — мережі пунктів обміну Money24.

Це одна із найбільших мереж пунктів обміну Закарпаття та Волині, доступна у 13 містах та населених пунктах*.

Money24, зокрема, мають пункти обміну на контрольно-пропускних пунктах — «Тиса», «Лужанка», «Вилок». Бронюйте потрібну суму та забирайте валюту вже на виїзді з країни, не витрачаючи час на пошуки у вашому місті.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

*Бронювання доступне у містах:

Unex Bank:

Київ і Київська обл. (смт Калита),

Кривий Ріг,

Запоріжжя,

Одеса,

Харків,

Дніпро,

Миколаїв,

Тернопіль,

Полтава,

Вінниця,

Львів,

Житомир.

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