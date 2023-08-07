До 31 серпня включно у мобільному застосунку «Мінфін Валюта» діє акція: ви можете забронювати валюту в Unex Bank без замороження коштів на картці.
Акція від «Мінфін Валюти»: бронювання без замороження коштів з Unex bank
Що таке замороження коштів?
Коли ви бронюєте валюту в застосунку, для підтвердження актуальності заявки вам потрібно дозволити банку заморозити на вашому рахунку 2% від суми обміну. Заморожені кошти повертаються на картку протягом 24 годин після проведення обміну.
Однак у серпні — місяці активних поїздок та високої потреби у валюті — ми з нашим партнером Unex Bank пришвидшили процес бронювання. Вам не потрібно проходити заморозку коштів. Декілька кліків — і валюта вже чекає на вас.
Як працює бронювання валюти?
Це можливість закріпити курс та суму, та зберегти свої заощадження від валютних коливань. Завдяки сервісу ви можете:
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зафіксувати курс валюти онлайн: навіть якщо до моменту обміну він зміниться, ви заберете валюту за затвердженим курсом;
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гарантувати наявність потрібної суми: валюту у потрібному вам обсязі відкладуть у вибраному відділенні спеціально для вас.
Бронювання без замороження коштів доступне у 12 містах* України у відділеннях Unex Bank.
Щоб скористатися бронюванням, перейдіть у застосунок «Мінфін Валюта» та оберіть зі списку точок для обміну пропозицію із позначкою «Онлайн-бронювання».
Бонус: зустрічайте нашого нового партнера — Money24
Окрім цього, тепер забронювати валюту також можна у нашого нового партнера — мережі пунктів обміну Money24.
Це одна із найбільших мереж пунктів обміну Закарпаття та Волині, доступна у 13 містах та населених пунктах*.
Money24, зокрема, мають пункти обміну на контрольно-пропускних пунктах — «Тиса», «Лужанка», «Вилок». Бронюйте потрібну суму та забирайте валюту вже на виїзді з країни, не витрачаючи час на пошуки у вашому місті.
Завантажити застосунок можна за посиланням.
*Бронювання доступне у містах:
Unex Bank:
- Київ і Київська обл. (смт Калита),
- Кривий Ріг,
- Запоріжжя,
- Одеса,
- Харків,
- Дніпро,
- Миколаїв,
- Тернопіль,
- Полтава,
- Вінниця,
- Львів,
- Житомир.
Money24:
- м.Ужгород,
- Ужгородський р-н., м.Чоп,
- Ужгородський р-н., смтСоломоново,
- м.Мукачево (Закарпатська обл),
- м.Берегове (Закарпатська обл),
- Берегівський р-н., с.Астей (Закарпатська обл),
- м.Свалява (Закарпатська обл),
- м.Хуст (Закарпатська обл),
- м.Виноградів (Закарпатська обл),
- Виноградівський р-н, смт Вилок (Закарпатська обл),
- м.Іршава,
- м.Львів,
- м.Луцьк.
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