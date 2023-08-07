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7 серпня 2023, 10:23 Читать на русском

Обсяг американської допомоги Україні вже перевищив вартість Twitter — WP

Обсяг допомоги США, що виділяється для України, перевищує обсяги допомоги будь-якій іншій країні. Цьому присвячена публікація The Washington Post, пише Ліга.

Обсяг допомоги США, що виділяється для України, перевищує обсяги допомоги будь-якій іншій країні.
Фото: depositphotos

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Допомога США

Видання зазначає, що загальний обсяг допомоги США Україні вже сягнув $66,2 млрд, з яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд, частка економічної підтримки — $20,5 млрд, і ще $2,6 млрд становить гуманітарна допомога.

Читайте: Україна отримає від США додаткові $205 мільйонів на гуманітарну допомогу

Ця сума перевищує допомогу, яку США виділяють будь-якій іншій країні та «перевищила двосторонню підтримку інших союзників США», зокрема найбільших отримувачів підтримки — Ізраїлю, Йорданії та Єгипту, пише видання.

На думку експертів, ця сума фактично є «інвестицією США в союзника», подібної до якої не було з часів плану Маршалла (обсяг якого, з поправкою на інфляцію, становив близько $150 млрд за три роки).

Видання ілюструє масштаби підтримки, зазначаючи, що обсяг американської допомоги Україні вже перевищив вартість Twitter ($44 млрд), космічного телескопа «Джеймс Вебб» ($10 млрд) та витрати на план студентських позик адміністрації Байдена ($39 млрд).

Однак, попри те, що США є найбільшим донором України, інші країни виділяли на допомогу Україні набагато більший відсоток ВВП, пише газета.

Зокрема, за даними Кільського інституту світової економіки, Європа зараз витрачає на Україну більшу частку свого ВВП, ніж США.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
7 серпня 2023, 10:37
#
Вартість твітера в найближчому майбутньому буде нижче ніж заправити авто на ВОГ.
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