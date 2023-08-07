Історичний рекорд незалежної України: Міжнародні резерви перевищили $41,7 мільярда
Головне за понеділок: Історичний рекорд міжнародних резервів та що очікувати від курсу долара
Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України.
Прогноз курсу долара та євро на тиждень: як позначиться на гривні повернення довоєнних податків
Другий тиждень серпня на валютному ринку України мине динамічно і, загалом, із часткою оптимізму щодо перспектив гривні. Чому, — розповість «Мінфін».
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До 31 серпня включно у мобільному застосунку «Мінфін Валюта» діє акція: ви можете забронювати валюту в Unex Bank без замороження коштів на картці.
В Україні стартувала грантова програма для малого бізнесу, що постраждав від війни. Деталі
Постраждалий від війни мікробізнес і підприємці з-поміж ВПО можуть отримати грантову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Help — Hilfe zur Selbsthilfe. У межах проєкту планується виділити 325 грантів вартістю до €2700.
Обсяг американської допомоги Україні вже перевищив вартість Twitter — WP
Обсяг допомоги США, що виділяється для України, перевищує обсяги допомоги будь-якій іншій країні. Загальний обсяг допомоги США Україні вже сягнув $66,2 млрд, з яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд, частка економічної підтримки — $20,5 млрд, і ще $2,6 млрд становить гуманітарна допомога.
В Україні з 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів
З 1 жовтня в Україні повертаються штрафи за торгівлю без касових апаратів — і штрафи великі.
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