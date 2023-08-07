Головне за понеділок: Історичний рекорд міжнародних резервів та що очікувати від курсу долара

Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України.

Прогноз курсу долара та євро на тиждень: як позначиться на гривні повернення довоєнних податків