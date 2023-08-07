Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг акционерной компании «Сенс Банка» с «cc» до «ccc-» и подтвердило его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, а прогноз банка изменен со «стабильного» на «положительный». Об этом сообщается на сайте агентства.
Fitch повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка
Согласно сообщению, это повышение рейтинга устойчивости произошло после национализации Сенс Банка и отражает мнение агентства об умеренно более низком риске банкротства.
В агентстве считают, что приобретение Сенс Банка украинским правительством оказывает положительное влияние на кредитный профиль банка, поскольку национализация устраняет негативный репутационный риск и создает потенциальные преимущества для бизнеса и финансирования.
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То, что банк получил «положительный» прогноз, подтвержденный на уровне «A (rus)», говорит о том, что национализация Сенс Банка может укрепить его кредитоспособность по сравнению с другими местными банками.
В то же время в Fitch отметили, что рейтинг государственной поддержки (GSR) остается на уровне «не поддерживается» (ns). По мнению экспертов агентства, это свидетельствует о том, что если банк нарушит свои минимальные требования к капиталу, его рекапитализация в ближайшей перспективе будет маловероятной.
«Мы считаем, что банк будет полагаться на регуляторную терпимость, чтобы продолжать свою работу», — считают эксперты.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Кабинет Министров 21 июля принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка (ранее Альфа-банк) у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.
20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка «Сенс Банк» российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.
В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.
Комментарии - 6
очередной прилёт российских ракет
на мой любимый город…
Ну, а вы продолжайте любить Альфу (Сенс-банк) до потери
пульса и публично напоминать об этом всем окружающим…
и не только у меня…
Так что продолжай
в том же духе…