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7 августа 2023, 8:37 Читати українською

Fitch повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг акционерной компании «Сенс Банка» с «cc» до «ccc-» и подтвердило его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, а прогноз банка изменен со «стабильного» на «положительный». Об этом сообщается на сайте агентства.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг акционерной компании «Сенс Банка» с «cc» до «ccc-» и подтвердило его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте, а прогноз банка изменен со «стабильного» на «положительный».

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Согласно сообщению, это повышение рейтинга устойчивости произошло после национализации Сенс Банка и отражает мнение агентства об умеренно более низком риске банкротства.

В агентстве считают, что приобретение Сенс Банка украинским правительством оказывает положительное влияние на кредитный профиль банка, поскольку национализация устраняет негативный репутационный риск и создает потенциальные преимущества для бизнеса и финансирования.

Читайте: Национализация Сенс Банка: что это изменит для финансовой системы и вкладчиков

То, что банк получил «положительный» прогноз, подтвержденный на уровне «A (rus)», говорит о том, что национализация Сенс Банка может укрепить его кредитоспособность по сравнению с другими местными банками.

В то же время в Fitch отметили, что рейтинг государственной поддержки (GSR) остается на уровне «не поддерживается» (ns). По мнению экспертов агентства, это свидетельствует о том, что если банк нарушит свои минимальные требования к капиталу, его рекапитализация в ближайшей перспективе будет маловероятной.

«Мы считаем, что банк будет полагаться на регуляторную терпимость, чтобы продолжать свою работу», — считают эксперты.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет Министров 21 июля принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка (ранее Альфа-банк) у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.

20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка «Сенс Банк» российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 августа 2023, 9:07
#
Чекаємо на коментар провідного експерта по Сенс Банку
+
+30
kingcity
kingcity
7 августа 2023, 9:57
#
Для нього це черговий удар… Не знати, як скоро він від нього оправиться… :))
+
0
AlexZerg
AlexZerg
7 августа 2023, 10:18
#
Qwerty, ваш вихід
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2023, 10:23
#
Лично для меня очередной удар — это
очередной прилёт российских ракет
на мой любимый город…

Ну, а вы продолжайте любить Альфу (Сенс-банк) до потери
пульса и публично напоминать об этом всем окружающим…
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 августа 2023, 10:32
#
Так ведь Сенс (Альфа) уже государственный, как ты мрияв, Кверти. Или тебе опять не угодили ? Не так национализировали ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 августа 2023, 10:47
#
Не все мечты сбываются
и не только у меня…

Так что продолжай
в том же духе…
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