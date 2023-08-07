Fitch повысило рейтинг устойчивости Сенс Банка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг акционерной компании «Сенс Банка» с «cc» до «ccc-» и подтвердило его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте , а прогноз банка изменен со «стабильного» на «положительный». Об этом сообщается на сайте агентства.

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Согласно сообщению, это повышение рейтинга устойчивости произошло после национализации Сенс Банка и отражает мнение агентства об умеренно более низком риске банкротства.

В агентстве считают, что приобретение Сенс Банка украинским правительством оказывает положительное влияние на кредитный профиль банка, поскольку национализация устраняет негативный репутационный риск и создает потенциальные преимущества для бизнеса и финансирования.

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То, что банк получил «положительный» прогноз, подтвержденный на уровне «A (rus)», говорит о том, что национализация Сенс Банка может укрепить его кредитоспособность по сравнению с другими местными банками.

В то же время в Fitch отметили, что рейтинг государственной поддержки (GSR) остается на уровне «не поддерживается» (ns). По мнению экспертов агентства, это свидетельствует о том, что если банк нарушит свои минимальные требования к капиталу, его рекапитализация в ближайшей перспективе будет маловероятной.