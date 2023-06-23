Что делать, если банк расценил ваш карточный перевод, как рисковый

Нацбанк ужесточает контроль за платежами украинцев и обязывает банки проверять происхождение средств на их счетах. Как не попасть в поле зрения финмониторинга и что делать, если это уже произошло, ЭП рассказала Соломия Марчук, основатель и СЕО юридической компании Main Business Partner. «Минфин» выбрал главное.

Что стало поводом для резонанса

Широкий общественный резонанс вызвало письмо Нацбанка от 1 июня 2023 № 25−0005/38228, согласно которому, начиная с 5 июня, все украинские банки будут отчитываться в НБУ о карточных операциях украинцев.

Отныне по понедельникам до 16:00 банки обязаны предоставлять в НБУ информацию о карточных платежах украинцев, независимо от их суммы, среди которых:

Р2Р-переводы (переводы физических лиц с карты на карту).

Снятие наличных и пополнение карточного счета в банкоматах и кассах банка.

Интернет-оплаты.

Несмотря на то, что Нацбанк отрицает информацию о сборе персональных данных и деталей о переводах отдельных физических лиц, сообщая, что запрашивается только обобщенная информация исключительно о субъектах хозяйственной деятельности с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины, все равно возникает вопрос: с какой целью это делается?

Как известно, Нацбанк является одним из органов государственного финансового мониторинга Украины, который осуществляет надзор, чтобы предотвратить использование банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем.

Именно Нацбанк осуществляет контроль за деятельностью банков и уполномочен налагать штрафы за нарушение ими требований финмониторинга.

Поэтому очевидно, что запрашивая информацию о банковских операциях физических лиц, Нацбанк все же намерен при посредничестве банков-эквайеров усилить контроль за платежами украинцев и обязать банки проверять происхождение средств на их счетах.

При этом, как только будут проверены самые рисковые счета, банки начнут проверять счета и с небольшой стоимостью, поэтому меры финмониторинга могут затронуть не только теневой бизнес с миллионными оборотами, но и граждан, которые осуществляют свою деятельность без регистрации субъекта хоздеятельности (домохозяйства), — это юристы, криптотрейдеры, репетиторы и другие фрилансеры, то есть лица, которые не достигли достаточных оборотов для регистрации бизнеса, однако периодически получают небольшой доход.

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Кого и зачем проверяют банки

Финмониторинг — это деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. Субъектами финмониторинга, прежде всего, являются банки, страховые компании, кредитные союзы и другие финансовые учреждения, но общий их перечень значительно шире.

Финансовый мониторинг осуществляется в соответствии с определенными критериями, утвержденными Приказом Минфина от 28.12.2022 года № 465. Они определяют рисковость клиента и являются основанием для проведения дополнительной проверки.

На время проведения проверки банк может заблокировать счет клиента вместе со всеми находящимися на нем средствами.

Банк преимущественно использует автоматизированную процедуру для определения, является ли клиент рисковым. Для этого используется специальное программное обеспечение, которое использует определенные алгоритмы оценки рисковости счета.

Объем критериев, по которым банк имеет право инициировать проверку клиента, достаточно обширный, но можно выделить основные из них, которые, безусловно, станут основанием для финмониторинга:

Клиент осуществляет постоянные переводы за границу или получает переводы из-за границы, получает кредиты или займы из-за границы.

Осуществление транзакций с азартными играми и лотереями.

Клиент имеет отношение или связи с российской федерацией или Республикой Беларусь.

Клиент зарегистрирован по адресу массовой регистрации или его адрес регистрации выдуманный.

Размер расхода клиента превышает размер поступлений на счет.

Клиент получает средства от виртуальных активов (криптовалюты) на сумму более 30 000 гривен.

Клиент регулярно осуществляет или получает значительное количество переводов (это может быть любое количество переводов и на любые суммы, банк сопоставляет информацию о доходах клиента и привычных оборотах по счету, при их несоответствии клиент является рисковым).

Если у клиента произошли существенные изменения в размерах финансовых операций.

Новосозданный субъект хоздеятельности переводит и/или получает значительные суммы средств.

Клиент регулярно получает переводы и сразу обналичивает их.

Клиент переводит или получает средства, размер которых превышает 400 000 гривен.

Главная цель финансового мониторинга — установить, что ваша деятельность является законной, а полученные вами средства задекларированы и облагаются налогом.

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Как избежать негативных последствий финмониторинга

Для того, чтобы 100% не попасть под финансовый мониторинг, достаточно отказаться от финансовых услуг и не пользоваться банковскими счетами.

Но для минимизации рисков мы советуем не совершать сделки, у которых могут быть признаки рисковости, или пользоваться несколькими счетами в разных банках, тем самым разделяя суммы поступлений.

Проверяйте своего контрагента, который осуществляет оплату в вашу пользу, поскольку высокий уровень рисковости контрагента может стать основанием для вашей проверки.

Банк также может заинтересоваться вами, если в платежах в вашу пользу не указано их назначение или назначение платежа не соответствует вашей привычной деятельности.

К примеру, если банку известно, что вы занимаетесь деятельностью в сфере юриспруденции и получаете оплаты за консультационные услуги, а затем неожиданно получаете платеж в размере 50 000 гривен за продажу корма для животных, это может быть основанием для финмониторинга.

Так или иначе, если вы осуществляете какую-либо деятельность, регулярно получаете оплату за предоставленные услуги или продажу тех или иных товаров, рано или поздно банк может заинтересоваться законностью полученных средств.

Во время проверки банк приостанавливает обслуживание счета и просит предоставить подтверждение законности вашей деятельности и происхождения полученных средств.

Первая ошибка, которую вы можете допустить, попав под финмониторинг, — это игнорирование обращения банка и выдвинутые претензии. Такое поведение клиента банк может воспринять, как отдельный критерий рисковости.

Первым документом, который вы можете предоставить банку, являются общие письменные объяснения, в которых указать, что вы поняли, что в отношении вас проводится проверка, и подробно описать, чем вы занимаетесь, какие услуги предоставляете, откуда вы получаете средства и за что.

К объяснениям, при наличии, необходимо добавить регистрационные документы (если вы субъект хоздеятельности), предоставить копии налоговых деклараций, в которых задекларированы полученные вами средства, а также справку об уплате налогов.

В случае невозможности предоставить подтверждающие документы о происхождении средств, указать это в объяснении, указав срок, в течение которого вы можете предоставить указанные документы.

Второй ошибкой является отсутствие коммуникации с банком. Чтобы как можно быстрее пройти проверку и разблокировать средства на счете, необходимо контактировать с представителями банка, при необходимости явиться лично, выяснить перечень документов и в каком виде банк хочет их получить, и в кратчайшие сроки их предоставить.

Непредоставление банку документов о происхождении средств и игнорирование обращений банка является основанием для передачи сведений об обнаружении подозрительных операций в Государственную службу финансового мониторинга, и в дальнейшем — в правоохранительные органы.

Органы Национальной полиции анализируют обобщенный материал, полученный от службы финмониторинга и в пределах своей компетенции осуществляют досудебное расследование или оперативно-розыскную деятельность.

Из нашей практики: почти по каждому предоставлению полиции сводной информации открывается уголовное дело по статье 209 УK Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Это создает дополнительные трудности, поскольку вам придется неоднократно посещать органы полиции и доказывать им, что полученные средства являются легальными.

Если делом занимается полиция, разблокировать свой счет вы можете только после закрытия следователем дела, а это очень долгий период.

Поэтому мы рекомендуем не доводить проверку в рамках процедуры финмониторинга до этого этапа, а сотрудничать с банком и предоставлять всю необходимую информацию о ваших платежах.

Часто случается, что банк получил подтверждающие документы, однако не разблокировал счет и не предоставляет никакой информации. В таком случае в банк необходимо подать запрос о предоставлении официального отказа в разблокировании средств на счете, который в дальнейшем можно обжаловать в суде.

Кроме того, в банк можно обратиться с письменным заявлением о прекращении обслуживания и закрытии заблокированного банковского счета, и просить перевести остаток средств на ваш счет в другом банке.

В таком случае банк будет обязан вернуть вам ваши средства, однако, в ближайшие годы обслуживаться в этом банке вы больше не сможете.