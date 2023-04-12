255,5 млн грн за нарушение платежной дисциплины: как и за что штрафуют банкиров

За первые три месяца этого года банкирам насчитали рекордные суммы штрафов. А вот сами финансисты очень сильно уменьшили суммы санкций, которые получают от своих нерадивых клиентов. Мы решили выяснить, кто и за что штрафует банки и как финучреждения реагируют на нарушения, которые выявляют сами.

Штрафы за платежи: полный список банков-нарушителей

Хуже всего у банков дела обстоят с платежной дисциплиной. Именно за ее нарушение в первом квартале 2023 года финансисты получили максимальные штрафы.

В ответ на официальный запрос «Минфина», Нацбанк сообщил, что его Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем в этом году выставил штрафы сразу 20 банкам на 255,5 млн грн. Это на треть больше, чем за весь прошлый год и в 18 раз больше, чем в 2021-м.

Динамика впечатляющая:

2021 год — 13,8 млн грн, 8 банков;

2022 год — 175,6 млн грн, 25 банков;

I кв. 2023 года — 255,5 млн грн, 20 банков.

Названия банков-нарушителей платежной дисциплины НБУ не обнародовал. А в соцсетях всплыл лишь один из них: в ответе регулятора на депутатский запрос в числе нарушителей называется Райффайзен Банк и сумма выписанного ему штрафа — сразу на 27,5 млн грн.

Всплеск нарушений и, соответственно, штрафов при совершении банками платежей объясняют введенными год назад военными правилами.

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«Сразу после начала войны Национальный банк утвердил постановление № 18, которое содержит пачку ограничений, в том числе по совершению платежей и выдаче наличных со счетов клиентов. Какие-то упрощались/отменялись, но большинство действует до сих пор. Например, физлицо не имеет права за границей расходовать с карточного счета более 100 тыс. грн или наличными снимать с банковского счета в Украине свыше 100 тыс. грн в сутки и пр.

Думаю, что именно из-за появления большего числа ограничений на платежном рынке увеличивалось и количество нарушений, за которыми следовали штрафы — как в 2022 году, так и в 2023-м", — объяснил «Минфину» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Комитет Нацбанка по надзору (оверсайту) платежных систем на предмет штрафования банков заседал 27 марта 2023 года, и именно тогда регулятор огорчил 20 банков на 255,5 млн грн.

То, что НБУ не публикует поименный список нарушителей не значит, что их клиенты не могут узнать о них. Данные об уплаченных банками штрафах можно найти в оборотно-сальдовом балансе каждой структуры в отдельности после публикации отчетности (сальдо по счету № 7397).

Скорее всего, мартовские данные появятся в мае (после фактической оплаты штрафов) или в начале лета. Тогда «Минфин» сможет их собрать — показатели обязательны к официальной публикации. Хотя некоторые банки и стараются скрывать информацию: либо ее публикуют не в полном объеме, либо делают это не своевременно.

Тем не менее, «Минфин» смог собрать и проанализировать балансовые отчеты за первые месяцы 2023 года — январь-февраль. За этот период пени и штрафы были выписаны 15-ти из действовавших 66 банков. Мы составили полный список банков-нарушителей на основе официальной отчетности.

Источник: отчетность банков, рассчеты «Минфина»

Совокупно они выплатили штрафов на 9,2 млн грн, а в тройке лидеров оказались МТБ Банк (6,4 млн грн), УкрСиббанк (787 тыс. грн) и Коминбанк (647 тыс. грн).

Из официальной информации НБУ также известно, что по итогам февральской проверки регулятор начислил крупный штраф по финансовому мониторингу государственному Укргазбанку — на 64,6 млн грн. Но из отчета структуры видно, что в феврале онаеще не погасила эту сумму. Наверное, сделает это весной. Если бы Укргазбанк оплатил штраф в феврале, то именно он стал лидером в рейтинге штрафников.

Из-за того, что в рейтинге приведены данные только за январь-февраль-2023, в него не вошли мартовские штрафы по оверсайту (нарушение постановления № 18), о которых говорится выше. После их включения, общие данные по наложенным штрафам сильно подрастут и наверняка превысят уровень 2022 года.

Кто выписывает банкам штрафы

Нарушение платежной дисциплины — не единственная причина, по которой НБУ может выписать штраф банку. В разъяснении «Минфину» регулятор уточнил причины, по которым наказывает подопечных деньгами:

до 1% уставного капитала — за нарушение банковского законодательства;

до 1% уставного капитала — за нарушение законодательства по вопросам защиты критической инфраструктуры, киберзащиты и информационной безопасности;

от 3000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн — 170 тыс. грн) — за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке;

от 300 до 8 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1 тыс. грн — 136 тыс. грн.) — за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе при урегулировании просроченной задолженности.

«Причины нарушений обычно у каждого банка свои. Если появляются типичные нарушения, Национальный банк дает разъяснения по практической реализации банками требований действующего законодательства и своих нормативно-правовых актов», — говорят в пресс-службе Национального банка.

Надо сказать, что штраф в 1% уставного капитала — гигантская сумма. Например, такая санкция в отношении Приватбанка (с капиталом 206 млрд грн) выльется в 2 млрд грн, Райффайзен Банка (с уставником 6,2 млрд грн) — в 62 млн грн, ПУМБа (4,8 млрд грн) — в 48 млн грн.

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В отдельную категорию регулятор относит нарушения по части валютного контроля и «антиотмывочного» законодательства. За последние годы по этим нарушениям такая динамика:

2021 год — к 12 банкам применено 13 письменных предупреждений и 5 штрафов на общую сумму 11,6 млн грн грн;

2022 год — к 10 банкам применено 10 письменных предупреждений и 8 штрафов на общую сумму 116,9 млн грн;

январь-февраль 2023 года — к 2 банкам применено 1 письменное предупреждение и 1 штраф в размере 64,6 млн грн.

Нацбанк — не единственный орган, штрафующий банки.

«Среди других регуляторных органов (кроме НБУ), имеющих право применять штрафные санкции, можно выделить Антимонопольный комитет, штрафовавший банки за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Наблюдались единичные случаи штрафов со стороны других контролирующих органов и Государственной налоговой службы, но таких случаев немного», — рассказала «Минфину» директор департамента комплаенса АО «Кредобанк» Кристина Брухаль.

Почему в прошлом году штрафы выросли почти в 5 раз

Анализ «Минфином» оборотно-сальдовых балансов показал резкий рост штрафования украинских банков в прошлом году — в 4,8 раз. В совокупностис 56,9 млн грн в 2021-м до 272,3 млн грн в 2022-ом.

В 5-ку крупнейших банков-нарушителей на 1 января 2023 года вошли как системные финучреждения, так и совсем небольшие структуры:

Приватбанк — 62,9 млн грн; Банк Конкорд — 61,6 млн грн; Сенс Банк — 53,4 млн грн; Универсал Банк — 29,5 млн грн; Ощадбанк — 14,9 млн грн.

Годом ранее крупнейший госбанк также был в числе крупнейших штрафников, хотя и на втором месте:

Айбокс Банк (29,8 млн грн),

Приватбанк (5,7 млн грн),

Международный инвестиционный банк (5 млн грн).

Многие банки, уплатившие крупные пени и штрафы в 2022 году, не имели финансовых санкций годом ранее — из 20-ти крупнейших штрафников таких 4. У некоторых штрафы выросли с нулей до десятков миллионов, что кажется настоящей аномалией, особенно, когда речь идет о небольших структурах. Причем, все это произошло в очень сложный для банков и всей страны военный год.

«Минфин» собрал ТОП-20 крупнейших штрафников, и они показали занятную динамику за год.

Источник: отчетность банков, рассчеты «Минфина»

Всего за 2022 год было оштрафовано 43 банка из 67 действовавших на тот момент. При этом у 19 структур размер уплаченных штрафов превышал 1 миллион гривен.

Годом ранее ситуация была иной: штрафников было 49 (из 71 действовавших), но крупные суммы (от 1 млн грн и более) уплатили лишь 7 банков. Было много мелких санкций. 12 банков за год заплатило по пеням/штрафам 10 тыс. грн и меньше.

Как банки объясняют штрафы

У каждого банка свое объяснение накопленных штрафов. Например, государственный Приватбанк уверяет, что сам себе начислил налоговых штрафов за текущий и предыдущие периоды.

За прошлый год Приватбанк увеличил объем уплаченных штрафов почти на 1000% — до 62,9 млн грн, и стал лидером по данному показателю.

«Приватбанк является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, только за 2022 год банком уплачено в бюджет в виде налогов и сборов более 10,5 млрд грн. В 2022 году ПриватБанк, в соответствии с актуальными требованиями налогового законодательства текущего и прошлых лет, провел самооценку налоговых рисков и самостоятельно начислил и уплатил штрафы по самооценке налоговых рисков. Большинство штрафов в прошлом году касается именно оценки налоговых рисков и самостоятельного начисления соответствующих штрафных санкций», — заявили «Минфину» в пресс-службе Приватбанка.

В Конкорд Банке крупные штрафные платежи начислены по результатам проверок Национального банка, но банк их оспоривает.

«Из 61,588 млн грн штрафов, наложенных НБУ в прошлом году, наибольшую часть составляет штраф в размере 60,4 млн грн по соблюдению требований действующего законодательства по вопросам финансового мониторинга. Но в отношении него продолжается судебное разбирательство, банк оспаривает штраф.

Еще несколько небольших штрафов (31,1 тыс. грн, 31,1 тыс. грн и 1 126,3 тыс. грн) наложены по результатам невыездного банковского надзора за несоответствие некоторых цифр при расчетах кредитного риска, переноса сроков и невыполнение норматива валютной позиции", — уточнили «Минфину» в пресс-службе Банка Конкорд и сообщили, что рекомендации регулятора по внесению изменений во внутренние положения банка учтены.

В Ощадбанке рассказали о сложных взаимоотношениях с Антимонопольным комитетом, который в 2022 году выставил госбанку два крупных штрафа — на общую сумму 14,4 млн грн. Но финансисты с ними не согласны.

«В обоих случаях мы обжаловали решениями АМКУ в судебных инстанциях. Если по делу о штрафе на сумму 500 тыс. грн, к сожалению, Верховный суд поставил точку, поддержав позицию Антимонопольного комитета, то по штрафу в размере 13,9 млн грн судебное разбирательство продолжается. У нас есть все основания надеяться на нашу победу, в соответствии с которой штраф будет возвращен банку», — подчеркивается в официальном ответе для «Минфина» от пресс-службы Ощадбанка.

Их коллеги Sense Bank уверяют, что выполнили все предписания после уплаты штрафов.

«Штрафные санкции со стороны Нацбанка в 2022 и 2023 годах были стандартными для банковского рынка. Например, по отношению к Сенс Банку были применены средства влияния за нарушения в сфере финмониторинга, обработки наличных денег и т. д. Все замечания НБУ банк сразу учитывает и имплементирует в свою ежедневную работу», — заверили «Минфин» пресс-центре Sense Bank (бывший Альфа-Банк).

Правда, есть уроки, которые Сенсу не удается выучить, что видно из повторных штрафов со стороны Национального банка. На этой неделе регулятор сообщил, что 9 апреля выписал Sense Bank штраф за неэтическое поведение в размере 102 тыс. грн. Речь шла о некорректном поведении финансистов при урегулировании проблемной кредитной задолженности. В НБУ уточнили, что это было повторное нарушение за короткий период времени — аналогичный штраф на те же 102 тыс. грн выписывался Сенсу 27 марта 2023 года.

Sense Bank — не единственный, кто проштрафился на финансовом мониторинге, есть и другие нарушители, кстати, также уверяющие общественность в устранении ошибок.

«В 2022 году Национальным банком по результатам проверки по соблюдению требований законодательства по вопросам финмониторинга наложен на АО „Коминбанк“ штраф в размере 6,95 млн. грн. По результатам соответствующей проверки банк ужесточил меры по финансовому мониторингу и выполнил все рекомендации регулятора», — сообщили «Минфину» в пресс-службе Коминбанка.

О выполнении всех предписаний, устранении просчетов и нарушений банками можно будет окончательно убедиться только после новых проверок НБУ. Потому «Минфин» продолжит анализировать будущие балансы банков.

Как банки штрафовали своих клиентов

Банки не только сами платят штрафы, но и взымают их со своих клиентов и партнеров. Их объем сокращается после начала полномасштабной войны.

По итогам 2022 года банки взыскали в 1,5 раза меньше штрафов по сравнению с 2021-м — совокупный объем уменьшился с 435,7 млн грн до 296,3 млн грн. Эти данные также можно найти в оборотно-сальдовых балансах банков в разделе сальдо по счету № 6397.

Уменьшение банковских сборов по штрафам объясняется введенными после войны запретами на штрафы.

«Согласно законодательным нормам банки в период военного положения и 30 дней после его отмены/прекращения не имеют права применять какие-либо штрафные санкции к заемщикам при невыполнении/ненадлежащем исполнении условий кредитного договора», — отметили «Минфину» в пресс-службе Укргазбанка.

Коль скоро штрафы за просрочки по кредитам были основной составляющей таких поступлений, то их общий размер сильно сократился в прошлом году. Еще в январе-феврале-2022 (до вторжения) банки штрафовали своих заемщиков, но после должны были прекратить эту практику. Также не может повышаться размер процентной ставки по займам. Что логично и правильно во время тяжелых военных испытаний.

«В случае возникновения финансовых проблем и невозможности обслуживать кредит, согласно условиям договора, заемщику необходимо обратиться в банк через отделение, сайт или приложение. И сообщить о сложной финансовой ситуации и воспользоваться предложенными программами лояльности», — поясняет директор департамента по сборам и урегулированию кредитов ОТП Банка Олег Коробкин.

Тем не менее, в 2022 году были банки, которые резко увеличили сборы по штрафам. Минимально насчитывали штрафы до полномасштабной войны, но начали их активно выписывать после ее начала. Наиболее серьезные приросты показали:

Аккордбанк — на 231 400%

ИНГ Банк — на 26 370%;

РВС Банк — на 1 547%.

Это объясняется низкой сравнительной базой (годом ранее почти не взыскивал штрафов), а также индивидуальными обстоятельствами и договорами. Эксперты выделили несколько причин, по которым банки взымали штрафы во время войны:

По договорам лизинга, документарным операциям (факторинг, аккредитивы и пр.).

По нарушениям правил рассчетно-кассового обслуживания.

По нарушениям договоров с экономическими партнерами банков (оборудование отделений, обслуживание и поставки оборудования и пр.).

По схемам, позволяющим наращивать прибыль и увеличивать капиталы банков.

Как объяснили «Минфину» финансисты, к последнему прибегали в основном небольшие банки при помощи дружественных партнеров. Через таких партнеров можно легально завести деньги в финучреждение.

Заключается договор об обслуживании банка, затем (по договоренности) нарушаются его условия. Как результат —компания-нарушитель делает на банк крупный платеж в виде штрафа, с которым потом никто не будет спорить. Поступившие в виде штрафа деньги считаются прибылью банка и могут быть зачислены в капитал, если потребуется. Схема не самая ходовая, но встречается на рынке.

«Минфин» на основе официальной балансовой отчетности составил ТОП-20 банков-получателей штрафов в 2022 году, в числе лидеров оказались:

Приватбанк — 153,7 млн грн; Сенс Банк — 44 млн грн; Укрэксимбанк — 13,3 млн грн; Универсал Банк — 10,8 млн грн; А-Банк — 9,5 млн грн.

Источник: отчетность банков, рассчеты «Минфина»

В тоже время 14 из 67 действовавших банков в 2022 году не взыскивали штрафов, и имеют в этой графе нули.

За январь-февраль 2023 года украинские банки взыскали штрафов на общую сумму 52,7 млн грн. При сохранении такого темпа в последующие месяцы общий размер штрафов может по итогам года превысить результат 2022-го.

Свыше 1 млн грн штрафов собрали 8 банков, в числе крупнейших штрафователей 2023 года сейчас оказались:

Приватбанк — 23,3 млн грн;

Сенс Банк — 11,5 млн грн;

Банк Альянс — 4,5 млн грн.

Не насчитывали пени и штрафы в первые месяцы этого года 23 банка.