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5 июня 2023, 13:13 Читати українською

В НБУ объяснили, о каких карточных операциях будут докладывать банки

В Национальном банке сообщили, что запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц.

В Национальном банке сообщили, что запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто говорят в НБУ«Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности.
Фото: focus.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят в НБУ

«Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. В письме НБУ (№ 25−0005/38228), вызвавшем резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах», — говорится в сообщении.

Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 г. на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно относительно субъектов хозяйственной деятельности, предоставителей платежных услуг — юридических лиц, пользующихся услугами банков из электронной коммерции.

Читайте: С 5 июня банки будут еженедельно докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов

Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25−0005/38228, цель которого — обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.

Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+45
__ EK __
__ EK __
5 июня 2023, 13:16
#
Конвертик, выдыхай. Снова тебя провели. Не долгой была твоя радость. Расходимся.
+
0
Tido oss
Tido oss
5 июня 2023, 13:21
#
Ахахахахаххаха
+
+15
jakiro
jakiro
5 июня 2023, 14:02
#
Всі зчинили вій такий шо з кожного чайника було чути.
+
+15
matroskin
matroskin
5 июня 2023, 14:25
#
Ну не всі, багато хто й вчора писав, що еквайринг це зовсім не те. Але у нас мало хто читає далі заголовка, а в суть написанного вникають взагалі одиниці.
+
0
Exba
Exba
5 июня 2023, 14:26
#
Вой потому, что никто не хочет честно платить налоги. Слова о том, что бюджет разворовывают, а вот если бы как в ЕС, то все бы честно платили, от лукавого. Живу в ЕС несколько лет уже, после 24/02/22 приехало много беженцев, телеграм группы пестрят объявлениями услуг парикмахеров, педикюра, массажа, психологов, таксистов, тарологов и прочей ереси. При этом практически никто не удосужился получить местный налоговый номер и платить налоги (даже молчу о том, что услуги такси подлежат лицензированию и имеют специальные жёлтые номера)…
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0
Dmitrik7
Dmitrik7
5 июня 2023, 14:44
#
Давно пора было встряхнуть ЕСовское болото :)

А в Украине налоги платят ВСЕ при покупке продуктов\товаров в магазинах (НДС 20%), при покупке горючего в авто (акциз, ндс), при оплате коммунальных (ндс) и т. д.
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0
matroskin
matroskin
5 июня 2023, 14:52
#
Не все, Qwerty1999 говорит что он не платит (платит не он а его карточка). :)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 июня 2023, 14:15
#
В письме упоминаются Р2Р-переводы,
что в переводе person-to-person.

НБУ всех успокоил, мол фамилий
там не будет, так они там
и не нужны…
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0
matroskin
matroskin
5 июня 2023, 14:42
#
В письме сказано, что инфу предоставлять только о эквайринг-клиентах.
Т. е. если у Qwerty1999 инет магазин с возможностью онлайн оплат, он может часть платежей принимать через эквайринг, а часть Р2Р-переводами торгуя также на олх и на личную карточку, думаю их интеровало это. Хотя по большому счету НБУ это также интересовать не должно, скорее налоговую, предполагаю что НБУ тут как бы посредник, т.к. налоговая не может прямо обязать банки.
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