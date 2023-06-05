В Национальном банке сообщили, что запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц.
В НБУ объяснили, о каких карточных операциях будут докладывать банки
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Что говорят в НБУ
«Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. В письме НБУ (№ 25−0005/38228), вызвавшем резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах», — говорится в сообщении.
Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 г. на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно относительно субъектов хозяйственной деятельности, предоставителей платежных услуг — юридических лиц, пользующихся услугами банков из электронной коммерции.
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Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25−0005/38228, цель которого — обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.
Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.
Комментарии - 9
А в Украине налоги платят ВСЕ при покупке продуктов\товаров в магазинах (НДС 20%), при покупке горючего в авто (акциз, ндс), при оплате коммунальных (ндс) и т. д.
что в переводе person-to-person.
НБУ всех успокоил, мол фамилий
там не будет, так они там
и не нужны…
Т. е. если у Qwerty1999 инет магазин с возможностью онлайн оплат, он может часть платежей принимать через эквайринг, а часть Р2Р-переводами торгуя также на олх и на личную карточку, думаю их интеровало это. Хотя по большому счету НБУ это также интересовать не должно, скорее налоговую, предполагаю что НБУ тут как бы посредник, т.к. налоговая не может прямо обязать банки.