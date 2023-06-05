В НБУ объяснили, о каких карточных операциях будут докладывать банки

В Национальном банке сообщили , что запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц.

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Что говорят в НБУ

«Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. В письме НБУ (№ 25−0005/38228), вызвавшем резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах», — говорится в сообщении.

Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 г. на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно относительно субъектов хозяйственной деятельности, предоставителей платежных услуг — юридических лиц, пользующихся услугами банков из электронной коммерции.

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Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25−0005/38228, цель которого — обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.

Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.