С 5 июня банки еженедельно будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июня 2023, 13:24 Читати українською

С 5 июня банки еженедельно будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов

Каждый понедельник до 16.00 банки должны отправить в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю. Такие данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, совершавшего соответствующие платежи. Об этом говорится в Письме НБУ (№ 25−0005/38228 от 1 июня 2023 г), оказавшемся в распоряжении редакции «Минфина».

Каждый понедельник до 16.00 банки должны отправить в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю.

Как указывается в документе, от банков регулятор ждет информации по следующим видам операций:

  • P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
  • Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
  • Оплаты в интернете
  • Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.

При этом в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в Письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться. Напомним, что по ныне действующим правилам данные по всем крупным операциям (от 400 тыс. грн) автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Автор:
Елена Демина
Главный редактор Елена Демина
Пишет на темы: Макроэкономика, финансы, госрегулирование, бюджет, фискальная политика
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 июня 2023, 13:35
#
Торговцам с ОЛХ и ФОПам, принимающим оплату на БПК физлица, есть смысл задуматься о том, как вести свой успешный бизнес дальше.
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
4 июня 2023, 13:42
#
Вместо либерализации экономики — закручивание гаек. Бредятина. Корпорация «гетьманцев и партнеры». Где сокращение гос. затрат и бюджетников?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 июня 2023, 13:49
#
А это сокращение хоть как-то увеличит поступление налогов от теневого сектора экономики, который сейчас превышает 30%
+
+15
Bitcoin
Bitcoin
4 июня 2023, 13:44
#
Охота за волонтерами
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 июня 2023, 13:48
#
Волонтеры и так все зарегистрированы
как в госадминистрациях, так
и в обслуживаемых укрбанках.
+
+27
kingcity
kingcity
4 июня 2023, 13:53
#
Ідіотизм. Що далі - тотальне стеження, контроль за пересуванням і т.д. ? Скочуємся до тоталітаризму ?
+
0
Kaleso
Kaleso
4 июня 2023, 13:53
#
Да і охота на крипто інвесторів)))
+
+15
zevs1
zevs1
4 июня 2023, 14:12
#
Выбирали веселились,а выбрав Зелю прослезились.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают detyar, Artem Doroshenkov, getup, Tido oss, zevs1 и 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами