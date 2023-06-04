С 5 июня банки еженедельно будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов

Каждый понедельник до 16.00 банки должны отправить в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю. Такие данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, совершавшего соответствующие платежи. Об этом говорится в Письме НБУ (№ 25−0005/38228 от 1 июня 2023 г), оказавшемся в распоряжении редакции «Минфина».

Как указывается в документе, от банков регулятор ждет информации по следующим видам операций:

P2P-переводы (перевод средств между физлицами);

Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;

Оплаты в интернете

Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.

При этом в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в Письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться. Напомним, что по ныне действующим правилам данные по всем крупным операциям (от 400 тыс. грн) автоматически попадают в Госфинмониторинг.