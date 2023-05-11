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11 мая 2023, 7:40 Читати українською

НБУ заметил замедление роста цен: действительно ли инфляция затухает

В этом году цены будут расти медленнее, — считают в НБУ. Недавно регулятор значительно улучшил свой инфляционный прогноз, хотя ценники в магазинах продолжают шокировать покупателей. На чем основывается оптимизм Нацбанка и действительно ли стоит ожидать замедления инфляции, разбирался «Минфин».

Хотя большинство украинцев продолжают наблюдать рост цен в магазинах, Нацбанк существенно улучшил прогноз инфляции.

После галопирующей инфляции в прошлом году в 26,6%, цены будут расти не так стремительно. Предварительно в Нацбанке ожидали, что, по результатам этого года, инфляция вырастет на 18,7%. Однако, вместе с объявлением решения по ключевой ставке в конце апреля (ее оставили на уровне 25% годовых), регулятор заявил, что улучшил свой прогноз до 14,8%.

Также НБУ стал более оптимистично смотреть на динамику цен в последующие годы. В 2024 году они должны вырасти на скромные, по нынешним временам, 9,6%, вместо ожидаемых ранее 10,4%, а в 2025 — на 6%, вместо 6,7%.

Следует напомнить, что еще несколько месяцев назад инфляционные ожидания были прямо противоположными. Например, советник по вопросам банков и финансов CASE Украина Евгений Дубогрыз предполагал, что рост цен даже превзойдет тогдашние прогнозы Нацбанка и будет не меньше, чем в 2022 году. Также НБУ тогда прогнозировал рост цен на 22%, а МВФ — на 22,5%.

Одним из решающих факторов, который вселил оптимизм в прогнозы независимых экспертов и официальных финансовых институтов, стала прочность энергетической системы. В первые месяцы зимы казалось, что российские ракетные удары, если не полностью остановят производство, которое невозможно без электроэнергии, то, по крайней мере, существенно повысят его себестоимость и спровоцируют тотальный дефицит товаров.

В реальности же, по итогам первого квартала, дефицит электроэнергии, по оценкам НБУ, составил всего 15%, хотя в январе прогнозировалось 27%. А уже с апреля Украина даже возобновила экспорт электроэнергии. Теперь уже можно однозначно утверждать, что Украина смогла избежать энергетического кризиса, что позволило улучшить и прогнозы экономического роста. По оценкам Нацбанка, ВВП в текущем году вырастет на 2% (ранее заявляли о 0,3%). Хотя, конечно, самого решения энергетических проблем для замедления инфляции недостаточно. На это влияет ряд других существенных факторов.

Почему инфляция будет замедляться

Глобальные условия

Благодаря жесткой монетарной политике центробанков инфляция снижается в странах, которые генерируют львиную долю мирового ВВП. Ожидается, что в текущем году потребительские цены в США вырастут на 3,3% (в 2022 году было 6,5%), а в Еврозоне — на 5,3% (9,2%). Кроме политики местных центробанков, свою роль играют и другие важные для Украины факторы.

Прежде всего, существенно снизились цены на энергоносители. Если в прошлом году средняя цена нефти марки Brent была $99, то с начала этого она ниже $82 за баррель.

Еще более существенно снизилась цена на газ в Европе. Если летом прошлого года в некоторые моменты она превышала 300 евро/МВт·ч, то в апреле опустилась уже ниже 40. Этому способствовала теплая зима и налаживание альтернативных российским поставок топлива, что позволило Европе накопить достаточные объемы газа в хранилищах. В последние дни зимы они были заполнены на 60%, что в два раза больше, чем год назад. Это позволяет ожидать, что в этом году уже не будет стремительного взлета цен на энергоносители.

Кроме этого, как отмечают в НБУ, по всему миру налаживаются цепи поставок, проблемы с которыми возникли с начала глобального карантина. Это тоже удешевляет себестоимость продукции. Замедление мировой инфляции напрямую отражается на внутренних потребительских ценах Украины. Еще до войны доля импортной продукции на внутреннем рынке превышала 40%, в производстве — 70%. Война существенно увеличила эту долю, а следовательно, и влияние мировых цен на нашу макроэкономическую картину.

Стабильность курса

Официальный курс доллара остается фиксированным. На межбанке доллар торгуется в узком коридоре, который приближен к официальному. Вниз пошел и наличный курс. Если в начале этого года он был близок к 41 грн/$, то с начала апреля почти все время находится ниже 38 грн/$.

«Ключевым стабилизационным средством обеспечения устойчивого снижения инфляции и поддержки адаптации экономики к условиям полномасштабной войны остается сохранение курсовой устойчивости. Это позволяет не только напрямую сдерживать рост себестоимости товаров и услуг, но и смягчает фундаментальное ценовое давление, положительно влияя на ожидания», — объясняют в НБУ.

Отсутствие эмиссионного покрытия дефицита бюджета

В прошлом году НБУ для покрытия кассовых разрывов казны напечатал 400 млрд грн — на такую сумму регулятор выкупил у Минфина ОВГЗ. В этом году запускать печатный станок не планируют. По крайней мере, об этом несколько раз заявлял глава регулятора. И такое условие прописано в новом меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

Основным источником финансирования дефицита бюджета является помощь союзников Украины, планы по предоставлению которой в целом уже определены. Меньшее значение у аукционов по размещению облигаций. На последнем из них удалось привлечь рекордные 28,46 млрд грн. Кроме того, на фоне постепенного восстановления экономики правительство наращивает и налоговые поступления.

Но прогнозировать, будет ли эмиссия, в более долгосрочной перспективе сложно — это зависит от ситуации на фронте и дальнейшей поддержки наших партнеров.

Что будет подталкивать инфляцию

Цены на продукты питания

Цены на пшеницу, кукурузу и некоторые другие сельскохозяйственные продукты на глобальном рынке уже опустились ниже уровня, который был накануне полномасштабного вторжения. В Украине же, в связи с логистическими проблемами по вывозу продовольствия, цены еще ниже.

В то же время, сохраняется ряд других факторов, которые толкают цены на продовольствие вверх. Это и более высокая себестоимость производства, обработки, логистики и т. д. Как констатируют в НБУ, продовольственная инфляция в этом году все же будет оставаться высокой из-за продолжающегося роста цен на плодоовощную продукцию в связи с ожидаемым снижением урожаев.

Коммунальные тарифы

Во время войны в Украине введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление.

Но еще в начале года стало ясно, что некоторые другие коммунальные тарифы будут расти. Цены на электроэнергию планируется повышать в 2 этапа, при этом первый должен был быть уже 1 апреля. Правда, это повышение правительство уже дважды переносило и пока оно не произошло. Следующая возможная дата удорожания света — 1 июня.

Также в апреле были повышены тарифы на холодную воду, а на июль запланирован еще один этап роста ее цены.

«На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с необходимостью устранения дисбалансов в энергетическом секторе. Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет продолжаться несколько лет», — отмечают в НБУ.

Цены на топливо

Несмотря на снижение цен на нефть, бензин и дизтопливо в этом году, вероятнее всего, существенно подорожают. Причина — повышение НДС на топливо с 7 до 20% и возврат акцизов на довоенный уровень. Налогообложение было снижено в начале полномасштабного вторжения, а необходимость вернуть старые ставки объясняется потребностями бюджета.

Несмотря на то, что изменения остаются дискуссионным вопросом и теоретически еще могут пересматриваться, ожидается, что акцизы вырастут 1 июля. По словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, после этого литр бензина А-95 подорожает на 9−11 грн, дизтоплива — на 6−8 грн, а автогаза — на 2−3 грн.

Рост потребления

Согласно опросу кадрового портала Work.ua, проведенному среди HR-специалистов, большинство работодателей в 2023 году планируют пересматривать зарплаты, а их рост может составлять от 8% до 30%, в зависимости от ситуации в стране.

По оценкам директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка, рост зарплат в среднем по экономике составит около 15% — то есть близко к ожидаемой инфляции.

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Существуют и другие факторы, которые будут подпитывать спрос. «Домохозяйства реализуют свой отложенный спрос, не все жизненные потребности можно отложить на долгий период. Также мы ожидаем, что улучшится демографическая картина, и часть украинцев, которые сейчас за границей, вернутся к началу нового учебного года. Хотя нельзя сказать, что это четко прогнозируемые вещи, потому что они, в значительной степени, зависят от ситуации в Украине», — отмечает директор департамента розничного массового кредитования Банка Кредит Днепр Аркадий Шидер.

В то же время, некоторые эксперты убеждены, что уровень потребления, напротив, будет фактором, который будет сдерживать инфляцию. «Слабость внутреннего потребительского спроса из-за стагнации доходов населения и значительного уменьшения количества потребителей из-за массовой эмиграции могут побуждать производителей к работе с более низкой маржой ради сохранения клиентской базы», — считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Удастся ли взять инфляцию под контроль

Как отмечает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий, начиная с ноября прошлого года месячные темпы инфляции стабильно ниже ожиданий аналитиков и НБУ. «Это означает переоценку определенных проинфляционных рисков, в частности, влияния перебоев с поставкой электричества на инфляцию затрат», — объясняет он.

В значительной степени, именно на том, что реальность оказалась несколько оптимистичнее прогнозов, и базируются новые расчеты регулятора.

Вполне оправданным оптимистический сценарий регулятора считает директор Департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев. «Вместе с тем, на его реализацию оказывает высокое влияние ситуация с безопасностью в стране, которую сейчас трудно прогнозировать в среднесрочной перспективе», — предупреждает он.

Вполне реалистичным считает прогноз НБУ и руководитель аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов. «В последующие месяцы даже в условиях ожидаемого повышения цен на нефтепродукты и возможного пересмотра тарифов на электроэнергию инфляция будет в дальнейшем сокращаться», — отмечает он. В то же время, предостерегает эксперт, в дальнейшей перспективе сохраняются значительные проинфляционные риски, поэтому выход инфляции на уровень ниже 10% в следующем году маловероятен.

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Как отмечает Колодий, в Украине имеет место скрытая инфляция в результате «заморозки» тарифов на электричество, природный газ, отопление и другие регулируемые государством услуги. Поэтому, хотя сейчас ожидания Райффайзена и близки к прогнозам НБУ, следует понимать, что, рано или поздно, тарифы пойдут вверх, а с ними ускорится и общий рост цен.

Также следует понимать, что инфляция, даже по оптимистическому прогнозу, все же достаточно значительная. Поэтому большинство украинцев могут ощутить снижение реальных доходов.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+14
bonv
bonv
11 мая 2023, 11:29
#
НБУ бачить те чого не бачить народ.
+
0
51210319
51210319
11 мая 2023, 11:54
#
Аналітики… далі слів нема
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